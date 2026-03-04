Evropa se brání Číně. Chce víc vyrábět doma
Evropa hledá způsob, jak obstát v průmyslovém souboji s Čínou. Evropská komise proto navrhla pravidla, která mají zvýhodnit výrobky vyrobené v EU. Týkat se mají například oceli, baterií, solárních technologií nebo automobilových součástek. Cílem je posílit evropskou výrobu a omezit závislost na dovozu.
Evropská komise (EK) ve středu představila dlouho očekávaná opatření, jak posílit evropský průmysl a udržet krok s Čínou zejména v oblasti tzv. čistých technologií. Takzvaný Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru) požaduje upřednostňování některých produktů vyráběných v Evropě.
Konkrétně jde o ochranu tří strategických odvětví: těžkých průmyslových výrobků, jako je nízkouhlíková ocel, cement a hliník, čistých technologií a automobilového průmyslu. Akt by měl podpořit například evropské výrobce větrných elektráren, solárních panelů či baterií pro elektromobily.
Odpověď na tlak z Číny
Opatření se zaměřují na odvětví, která jsou strategicky důležitá pro ekonomiku EU a která v současnosti čelí silnému konkurenčnímu tlaku zejména ze strany Číny. Jde o energeticky náročná odvětví (ocel, cement, hliník, chemikálie), technologie s nulovými čistými emisemi a výrobu automobilových součástek.
Akt zavádí pravidla, podle nichž se při veřejných zakázkách a státní podpoře bude více zohledňovat, zda je produkt vyroben v EU a má nízkou uhlíkovou stopu. Tyto požadavky se budou vztahovat na výše zmíněná odvětví, do budoucna je ale možné je rozšířit i na další energeticky náročná odvětví, například na chemický průmysl.
„Tím se posílí evropské výrobní kapacity a podpoří poptávka po čistých technologiích a produktech vyrobených v Evropě,“ uvedla EK.
V praxi by to podle bruselského serveru Politico mělo znamenat, že evropské vlády budou nuceny vynakládat více peněz daňových poplatníků na takzvané zelené produkty vyrobené v EU, což podpoří poptávku po domácím průmyslu.
Spor o podobu zákona
Dohady o tom, jak by mělo nařízení vypadat, se značně protáhly. Schůzka šéfů kabinetů jednotlivých eurokomisařů začala v pondělí a nakonec pokračovala i v úterý. Teprve ve středu komise návrh schválila.
Původní plán francouzského eurokomisaře Stéphana Séjourného měl přitom být mnohem rozsáhlejší. Negativní reakce ze strany kolegů eurokomisařů, členských států i obchodních partnerů sedmadvacítky ho ale donutily návrh zmírnit, uvedl server Politico.
Nařízení má zvrátit podle kritiků alarmující úpadek evropského průmyslu.
Nespokojenost na všech stranách
S výsledným návrhem, který se neustále měnil a jehož zveřejnění se tak od ledna odkládalo, podle zdrojů ČTK nakonec není spokojen téměř nikdo – ani Séjourné, ani ostatní.
Očekává se, že normu ještě dál pozmění spoluzákonodárci, tedy Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament.
„Tváří v tvář bezprecedentní globální nejistotě a nekalé konkurenci se evropský průmysl může spolehnout na ustanovení tohoto aktu, která podpoří poptávku a zaručí odolné dodavatelské řetězce ve strategických odvětvích,“ komentoval návrh eurokomisař Séjourné.
„Vytvoří také pracovní místa tím, že peníze daňových poplatníků nasměruje do evropské produkce, sníží naši závislost a posílí naši ekonomickou bezpečnost a suverenitu,“ dodal.
