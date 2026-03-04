Vyberte si z našich newsletterů

Evropa se brání Číně. Chce víc vyrábět doma

Evropa se brání Číně. Chce víc vyrábět doma

Ocelárna Thyssenkrupp v německém Duisburgu
ČTK/AP, ilustrační foto
ČTK
ČTK

Evropa hledá způsob, jak obstát v průmyslovém souboji s Čínou. Evropská komise proto navrhla pravidla, která mají zvýhodnit výrobky vyrobené v EU. Týkat se mají například oceli, baterií, solárních technologií nebo automobilových součástek. Cílem je posílit evropskou výrobu a omezit závislost na dovozu.

Evropská komise (EK) ve středu představila dlouho očekávaná opatření, jak posílit evropský průmysl a udržet krok s Čínou zejména v oblasti tzv. čistých technologií. Takzvaný Industrial Accelerator Act (Akt o průmyslovém akcelerátoru) požaduje upřednostňování některých produktů vyráběných v Evropě.

Konkrétně jde o ochranu tří strategických odvětví: těžkých průmyslových výrobků, jako je nízkouhlíková ocel, cement a hliník, čistých technologií a automobilového průmyslu. Akt by měl podpořit například evropské výrobce větrných elektráren, solárních panelů či baterií pro elektromobily.

Odpověď na tlak z Číny

Opatření se zaměřují na odvětví, která jsou strategicky důležitá pro ekonomiku EU a která v současnosti čelí silnému konkurenčnímu tlaku zejména ze strany Číny. Jde o energeticky náročná odvětví (ocel, cement, hliník, chemikálie), technologie s nulovými čistými emisemi a výrobu automobilových součástek.

Akt zavádí pravidla, podle nichž se při veřejných zakázkách a státní podpoře bude více zohledňovat, zda je produkt vyroben v EU a má nízkou uhlíkovou stopu. Tyto požadavky se budou vztahovat na výše zmíněná odvětví, do budoucna je ale možné je rozšířit i na další energeticky náročná odvětví, například na chemický průmysl.

„Tím se posílí evropské výrobní kapacity a podpoří poptávka po čistých technologiích a produktech vyrobených v Evropě,“ uvedla EK.

V praxi by to podle bruselského serveru Politico mělo znamenat, že evropské vlády budou nuceny vynakládat více peněz daňových poplatníků na takzvané zelené produkty vyrobené v EU, což podpoří poptávku po domácím průmyslu.

Spor o podobu zákona

Dohady o tom, jak by mělo nařízení vypadat, se značně protáhly. Schůzka šéfů kabinetů jednotlivých eurokomisařů začala v pondělí a nakonec pokračovala i v úterý. Teprve ve středu komise návrh schválila.

Původní plán francouzského eurokomisaře Stéphana Séjourného měl přitom být mnohem rozsáhlejší. Negativní reakce ze strany kolegů eurokomisařů, členských států i obchodních partnerů sedmadvacítky ho ale donutily návrh zmírnit, uvedl server Politico.

Nařízení má zvrátit podle kritiků alarmující úpadek evropského průmyslu.

Nespokojenost na všech stranách

S výsledným návrhem, který se neustále měnil a jehož zveřejnění se tak od ledna odkládalo, podle zdrojů ČTK nakonec není spokojen téměř nikdo – ani Séjourné, ani ostatní.

Očekává se, že normu ještě dál pozmění spoluzákonodárci, tedy Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament.

„Tváří v tvář bezprecedentní globální nejistotě a nekalé konkurenci se evropský průmysl může spolehnout na ustanovení tohoto aktu, která podpoří poptávku a zaručí odolné dodavatelské řetězce ve strategických odvětvích,“ komentoval návrh eurokomisař Séjourné.

„Vytvoří také pracovní místa tím, že peníze daňových poplatníků nasměruje do evropské produkce, sníží naši závislost a posílí naši ekonomickou bezpečnost a suverenitu,“ dodal.

Karel Pučelík: Takhle si Trump představuje spojenectví?

Španělský premiér Pedro Sánchez je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.

Nejeden evropský stát nemůže najít společnou řeč s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po řadě celních epizod už málokoho překvapí, že ostré spory provázejí i americké a izraelské útoky na Írán, od kterých si vlády evropských zemí většinou drží odstup, což Trump nese nelibě.

Asi málokdo se strachuje o budoucnost íránského režimu. Ani to, jak tvrdí kritici Trumpovy politiky spolu s experty na mezinárodní právo, však Spojené státy a Izrael nezprošťuje povinnosti dodržovat mezinárodní standardy. Akce nemají oporu na půdě OSN, Spojené státy svůj postup s ostatními zeměmi nekoordinovaly, ale přesto by si Trump představoval, aby mu byly plně k dispozici.

Americký prezident Donald Trump
První se na paškál dostali Britové, kteří tradičně měli k USA blízko, jejich spolupráci a vojenské i politické spřízněnosti se tradičně říkalo „speciální vztah“ (v přítomném čase se zdráhám psát). Labouristický premiér Keir Starmer odmítl pro první útoky poskytnout britské základny. „Je velmi smutné vidět, že vztah už zjevně není tím, čím býval,“ reagoval Trump. K tomu ještě přidal osobní kritiku premiéra, prý není „žádný Winston Churchill“.

Přitom to byl právě Keir Starmer, který z evropských lídrů s Trumpem ještě nedávno vycházel asi nejharmoničtěji. Dokonce se mu podařilo získat celní ústupky. Je ale vidět, že stačí málo a Trump své dosavadní „přátele“ začne veřejně ponižovat. Starmer přitom oprávněně váží každý krok, protože by jistě nerad dopadl jako jeho předchůdce Tony Blair, který následoval George Bushe do Iráku.

„Problémové“ Španělsko

Britská vláda nakonec své základny k dispozici dala  - s tím, že po odvetě Íránu musí bránit své zájmy. Roztržka ale vlastně není ničím ve srovnání s reakcí Španělska. Vláda socialisty Pedra Sáncheze je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.

Sánchez (na úvodním snímku) je jedním z nejdůslednějších oponentů Trumpovy zahraniční politiky, které se dlouhodobě nehodlá přizpůsobovat. Do konfliktu se s americkou administrativou dostal například tím, že odmítl zvyšovat výdaje na obranu na požadovaných pět procent, čemuž Sánchez nechce obětovat domácí cíle.

Nesouhlas z Madridu zní i v těchto dnech. Pedro Sánchez útok označil za „neoprávněnou, nebezpečnou vojenskou intervenci“, a rezolutně odmítl zapojení španělských základen. Trump na to odpověděl ekonomickými hrozbami. „Zítra – nebo ještě lépe dnes – bych mohl zastavit vše, co souvisí se Španělskem, všechny obchodní záležitosti související se Španělskem,“ uvedl.

Ironické na tom je, že Španělsko nepatří k zemím, které USA v Trumpově terminologii „ožebračují“, ale mají s ním pozitivní obchodní bilanci. Zastavení obchodu by vedlo ke škodám na obou stranách.

Trumpovo pojetí spojenectví je přinejmenším podivné. V jeho podání znamená spíše podřízenost než partnerství. Pokud si USA budou vynucovat poslušnost ekonomickým či jiným nátlakem, ukazuje se, že Sánchez není úplně mimo, když sebevědomě sleduje vlastní zájmy. O důvod víc, aby se Evropané zamysleli, jestli nejde zahraniční politika dělat jinak.

ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují

ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.

V absolutních číslech sice klasické fondy dál dominují, tempo růstu je ale jinde. ETF rostou výrazně rychleji. A banky i online investiční platformy na to reagují.

Globální vlna dorazila i do Česka

Ve světě dnes ETF spravují majetek kolem 20 bilionů dolarů. V poslední dekádě rostly tempem zhruba 20 procent ročně, mimo Spojené státy ještě rychleji. Z původně okrajového nástroje se stal jeden z hlavních pilířů globálního investování.

Rok 2025 byl přelomový zejména v USA, kde počet ETF poprvé překonal počet jednotlivých akcií obchodovaných na burzách. Do těchto fondů přiteklo téměř 1,5 bilionu dolarů nových peněz, což představuje více než třicetiprocentní meziroční nárůst.

A Češi kopírují stejný trend. A stejně jako investoři ve světě sázejí především na americké akcie. Podle dat investiční platformy Portu byl mezi tuzemskými investory loni nejžádanější fond kopírující americký index S&P 500. Silný zájem byl také o ETF navázané na zlato.

Strukturální změna, ne módní vlna

„ETFka rozhodně část byznysu podílovým fondům berou. V zahraničí dokonce řada podílových fondů mění svou strukturu na ETF, aby neztratila konkurenceschopnost,“ říká Martina Luňáček, produktový ředitel Portu. Podle něj jde o strukturální změnu v investičních portfoliích retailových investorů. „Využívání podílových fondů ustoupí, ETFka převezmou jejich roli,“ říká Luňáček. 

Výhoda ETF spočívá především v nižších nákladech, vysoké transparentnosti a možnosti obchodovat je během dne stejně jako akcie. Investor tak jedním nákupem získá širokou diverzifikaci, často za zlomek poplatků oproti tradičním fondům.

Navíc už dávno neplatí, že ETF jsou pouze nástrojem pasivního investování. Přibývá i aktivně řízených ETF, která konkurují klasickým fondům i investiční strategií.

Banky drží pozice. Ale tlak roste

V tradičních bankách zatím zůstávají dominantní podílové fondy. Přesto si finanční domy nechtějí nechat ujet vlak. Například v České spořitelně investuje do ETF zhruba sedm tisíc klientů. Celkově má investiční produkty u ČS přes 680 tisíc klientů. ETF jsou ale v nabídce ČS teprve od října 2024, takže vycházejí z velmi nízké základny.

Podle mluvčího banky Filipa Hrubého roste zájem o ETF tempem zhruba pět procent měsíčně, od začátku roku dokonce kolem osmi procent. Dynamika je tak výrazně vyšší než u tradičních fondů.

Generační posun

Popularita ETF zapadá do širší změny investičního chování Čechů. Investování se digitalizuje, roste význam pravidelných investic a mladší generace je citlivější na poplatky.

Z investiční alternativy se tak během několika let stal základ dlouhodobého portfolia. Pokud globální tempo růstu vydrží, může se i v Česku stát ETF investování standardem — nikoli jen doplňkem. Tichá revoluce už začala.

