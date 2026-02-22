Problém nové hospodářské strategie je, že řeší vše. Potřebujeme priority, říká ekonom
Nová vládní ekonomická strategie, nazvaná Česko: Země pro budoucnost 2.0, kterou v pondělí schválila vláda, je velmi komplexní a v jednotlivých bodech také konkrétní. Jenže právě to má jeden pořádný háček: cílů je moc a tolik věcí se nedá za jedno volební období zvládnout. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek proto postrádá prioritizaci.
„Problém mám s tím, že je (vládní strategie) až moc komplexní, je tam všechno a je toho tam hodně. Přitom prostor něco skutečně udělat má vláda v rámci čtyřletého funkčního období omezený v podstatě na první dva roky. A proto je potřeba si vybrat priority,“ konstatuje Dufek.
Na prvním místě žebříčku priorit české vlády by podle něj měla být energetika, na druhém místě řešení krize bydlení a dále samozřejmě obrana země.
Stoprocentní elektrifikace nás nemine
Pokud jde o energetiku, vládní strategie si staví za cíl dostat ceny energií na srovnatelnou či dokonce nižší úroveň, než mají srovnatelné země, zejména Německo. „My ovšem musíme řešit nejenom cenu energií, ale současně i její dostupnost,“ podtrhuje Dufek.
Vláda plánuje převzít stoprocentní kontrolu nad energetickou skupinou ČEZ. Stát chce vykoupit podíly minoritních akcionářů a stát se jediným vlastníkem klíčové energetické firmy v zemi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má proces začít ještě letos a trvat zhruba dva a půl roku. Opozice ale varuje před vysokými náklady a negativním dopadem na veřejné finance.
Po zavření uhelných elektráren a v důsledku Green Dealu a závazku snižovat uhlíkové emise projde celé hospodářství kompletní elektrifikací, takže Česko bude mít podle hlavního ekonoma Banky Creditas problém vykrýt svou spotřebu elektrické energie.
„Vznikne obrovská nová poptávka po elektřině, a proto je nutné do této oblasti včas a dostatečně zainvestovat. A pokud to budeme dělat jako doposud, tak to elektřinu pro domácnosti nejspíš nezlevní. Naopak to bude znamenat, že distribuční a další poplatky, které spolu se silovou elektřinou platíme, budou narůstat, aby pokryly právě tyto investiční náklady,“ poukazuje Dufek.
Co s tím? Stát by mohl třeba z výnosu z emisních povolenek nebo evropských zdrojů zainvestovat do rozvoje sítí a nepřenášet tak celé náklady na spotřebitele, tedy domácnosti a podniky.
Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.
Doposud to totiž funguje tak, že do sítí investují energetické společnosti, které jim stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu uzná a přizpůsobí tomu poplatky, které pak vidíme na faktuře. Důležité ale je, že i nová vláda bude pokračovat v započatém projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.
Stavební řízení: zrychlit, zrychlit, zrychlit
Situaci na trhu bydlení Dufek označuje za krizi. Cestou k jejímu řešení je především zrychlení stavebního řízení a také lepší hospodaření státu a měst či obcí s pozemky. Nejnovější vládní strategie počítá s tím, že lidé by na své první bydlení měli dostávat bezúročné půjčky.
To může být podle Dufka kontraproduktivní. Problémem podle něj je, že takové půjčky stejně jako mírnější pravidla České národní banky pro poskytování hypotečních úvěrů mladým lidem posilují poptávku po bytech a domech. Zatímco nabídka bydlení zůstává stejná.
Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.
„Už nyní je poptávka obrovská, každý měsíc banky poskytnout hypotéky v průměru za 25 miliard korun. A to jsou jen nové hypotéky, bez refixací stávajících úvěrů. Měsíčně! To znamená 300 miliard korun ročně. Poptávka jde nahoru, lidé si berou hypotéky bez ohledu na to, že sazba začíná na 4,5 procenta. Ale nabídka bytů je stále více méně stejná. K čemu jinému než růstu cen nemovitostí to může vést? Takže podpora poptávky jakýmkoliv nástrojem znamená, že nabudíte ceny k tomu, aby rostly ještě rychleji,“ říká Dufek.
Krizový stavební úřad
Vláda také zamýšlí vybudovat speciální krizový stavební úřad, který by projektům nad sto bytů anebo nad určitou plochu uděloval povolení ve zrychleném režimu. To podle Petra Dufka není dobrý nápad.
Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176 600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.
„Podle mě by měly pro všechny platit stejné podmínky. A v první řadě by ty podmínky měly být jednoduché a měly by být zkráceny lhůty na všechna projednávání tak, aby se nedařilo blokovat stavební řízení. Ať už dopadne jakkoliv. Ale prostě to nesmí trvat deset let. I v Praze se na povolení stavět bytový dům čeká deset let,“ podotýká Dufek.
Čas jsou v tomto případě podle něj opravdu peníze. Jsou tu náklady na udržování a aktualizaci projektu, navíc v mezičase vše zdražuje. „Každý, kdo něco stavěl před covidem a staví teď, se musí hodně divit současným cenám. Čím déle povolovací proces trvá, tím je pro investora stavba dražší,“ upozorňuje Dufek.
Celý rozhovor s Petrem Dufkem čtěte v pondělí.
