Money Problém nové hospodářské strategie je, že řeší vše. Potřebujeme priority, říká ekonom

Problém nové hospodářské strategie je, že řeší vše. Potřebujeme priority, říká ekonom

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (vlevo) a korejský ministr pro obchod, průmysl a zdroje Kim Čung-Kwan na tiskové konferenci po jednání o dalších krocích v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Nová vládní ekonomická strategie, nazvaná Česko: Země pro budoucnost 2.0, kterou v pondělí schválila vláda, je velmi komplexní a v jednotlivých bodech také konkrétní. Jenže právě to má jeden pořádný háček: cílů je moc a tolik věcí se nedá za jedno volební období zvládnout. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek proto postrádá prioritizaci.

„Problém mám s tím, že je (vládní strategie) až moc komplexní, je tam všechno a je toho tam hodně. Přitom prostor něco skutečně udělat má vláda v rámci čtyřletého funkčního období omezený v podstatě na první dva roky. A proto je potřeba si vybrat priority,“ konstatuje Dufek.

Na prvním místě žebříčku priorit české vlády by podle něj měla být energetika, na druhém místě řešení krize bydlení a dále samozřejmě obrana země.

Stoprocentní elektrifikace nás nemine

Pokud jde o energetiku, vládní strategie si staví za cíl dostat ceny energií na srovnatelnou či dokonce nižší úroveň, než mají srovnatelné země, zejména Německo. „My ovšem musíme řešit nejenom cenu energií, ale současně i její dostupnost,“ podtrhuje Dufek.

ČEZ

Stát chce získat plnou kontrolu nad ČEZ. Vláda rozjíždí plán na zestátnění za stovky miliard

Politika

Vláda plánuje převzít stoprocentní kontrolu nad energetickou skupinou ČEZ. Stát chce vykoupit podíly minoritních akcionářů a stát se jediným vlastníkem klíčové energetické firmy v zemi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má proces začít ještě letos a trvat zhruba dva a půl roku. Opozice ale varuje před vysokými náklady a negativním dopadem na veřejné finance.

nst

Přečíst článek

Po zavření uhelných elektráren a v důsledku Green Dealu a závazku snižovat uhlíkové emise projde celé hospodářství kompletní elektrifikací, takže Česko bude mít podle hlavního ekonoma Banky Creditas problém vykrýt svou spotřebu elektrické energie.

„Vznikne obrovská nová poptávka po elektřině, a proto je nutné do této oblasti včas a dostatečně zainvestovat. A pokud to budeme dělat jako doposud, tak to elektřinu pro domácnosti nejspíš nezlevní. Naopak to bude znamenat, že distribuční a další poplatky, které spolu se silovou elektřinou platíme, budou narůstat, aby pokryly právě tyto investiční náklady,“ poukazuje Dufek.

Co s tím? Stát by mohl třeba z výnosu z emisních povolenek nebo evropských zdrojů zainvestovat do rozvoje sítí a nepřenášet tak celé náklady na spotřebitele, tedy domácnosti a podniky.

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun.
Aktualizováno

Vládní otočka. Na program Nová zelená úsporám peníze najdeme, říká Havlíček

Money

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.

ČTK

Přečíst článek

Doposud to totiž funguje tak, že do sítí investují energetické společnosti, které jim stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu uzná a přizpůsobí tomu poplatky, které pak vidíme na faktuře. Důležité ale je, že i nová vláda bude pokračovat v započatém projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.

Stavební řízení: zrychlit, zrychlit, zrychlit

Situaci na trhu bydlení Dufek označuje za krizi. Cestou k jejímu řešení je především zrychlení stavebního řízení a také lepší hospodaření státu a měst či obcí s pozemky. Nejnovější vládní strategie počítá s tím, že lidé by na své první bydlení měli dostávat bezúročné půjčky.

To může být podle Dufka kontraproduktivní. Problémem podle něj je, že takové půjčky stejně jako mírnější pravidla České národní banky pro poskytování hypotečních úvěrů mladým lidem posilují poptávku po bytech a domech. Zatímco nabídka bydlení zůstává stejná.

Bytová výstavba

Méně razítek, víc bytů? Klíčová novela má zrychlit výstavbu, má ale slabá místa

Reality

Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Už nyní je poptávka obrovská, každý měsíc banky poskytnout hypotéky v průměru za 25 miliard korun. A to jsou jen nové hypotéky, bez refixací stávajících úvěrů. Měsíčně! To znamená 300 miliard korun ročně. Poptávka jde nahoru, lidé si berou hypotéky bez ohledu na to, že sazba začíná na 4,5 procenta. Ale nabídka bytů je stále více méně stejná. K čemu jinému než růstu cen nemovitostí to může vést? Takže podpora poptávky jakýmkoliv nástrojem znamená, že nabudíte ceny k tomu, aby rostly ještě rychleji,“ říká Dufek.

Krizový stavební úřad

Vláda také zamýšlí vybudovat speciální krizový stavební úřad, který by projektům nad sto bytů anebo nad určitou plochu uděloval povolení ve zrychleném režimu. To podle Petra Dufka není dobrý nápad.

Ceny nových i starších pražských bytů i nájmy opět rostou
Aktualizováno

Pražské byty dál zdražují: metr už stojí 176 tisíc, rekordní prodeje pokračují

Reality

Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176 600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.

ČTK

Přečíst článek

„Podle mě by měly pro všechny platit stejné podmínky. A v první řadě by ty podmínky měly být jednoduché a měly by být zkráceny lhůty na všechna projednávání tak, aby se nedařilo blokovat stavební řízení. Ať už dopadne jakkoliv. Ale prostě to nesmí trvat deset let. I v Praze se na povolení stavět bytový dům čeká deset let,“ podotýká Dufek.

Čas jsou v tomto případě podle něj opravdu peníze. Jsou tu náklady na udržování a aktualizaci projektu, navíc v mezičase vše zdražuje. „Každý, kdo něco stavěl před covidem a staví teď, se musí hodně divit současným cenám. Čím déle povolovací proces trvá, tím je pro investora stavba dražší,“ upozorňuje Dufek.

Celý rozhovor s Petrem Dufkem čtěte v pondělí.

Další pokles inflace na obzoru. Ceny výrobců v dubnu opět klesly, následovat by měly ceny v obchodech

Sbohem, inflační vlno. Ceny výrobců v dubnu opět klesly, následovat by měly ceny v obchodech

Money

duk, ČTK

Přečíst článek

Vládní otočka. Na program Nová zelená úsporám peníze najdeme, říká Havlíček

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun.
ČTK
ČTK
ČTK

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.

O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Řekni, kde ty příjmy jsou

Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun.

Předseda opoziční ODS Martin Kupka v neděli uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Pod křídly apoštolů

Názory

Babišova vláda představila svou hospodářskou strategii, kterou sepsal Karel Havlíček. Babiš bude zejména bojovat v Evropské unii za změny emisních povolenek. Vše ostatní zařídí Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Program nefunguje od listopadu

Ministerstvo životního prostředí v listopadu příjem žádostí o dotace dočasně uzavřelo. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Politika

V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

ČTK

Přečíst článek

Předseda Motoristů Petr Macinka, který do pondělního jmenování Červeného vede ministerstvo životního prostředí z pověření prezidenta, na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun.

Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Havlíček tehdy avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích. Za prioritu vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o program označil jeho znovuspuštění premiér Babiš.

Červený se zaměří i na akcelerační zóny

Červený v neděli v České televizi uvedl, že mezi jeho nejbližší priority v čele úřadu bude patřit kromě pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) také úprava systému takzvaných akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. „To se musí vyřešit co nejdříve,“ řekl Červený. Personální změny ve správách národních parků zatím nechystá.

Podle Červeného je potřeba upravit systém akceleračních zón, protože jsou na něj navázány peníze z EU a při současné úpravě by o ně stát mohl přijít. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně. Podle Červeného je současné nastavení, které schválila předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), špatné a vyvolává obavy obcí.

Opuštěné křeslo ministra pro životní prostředí se dočká své zadnice. Zasedne do něj Motorista Igor Červený, který má schopnost odezírat Filipu Turkovi z oční bulvy. Spolu s ním a náměstkem Wasserbauerem, chemikem a také Motoristou, tam prý vytvoří svatou trojici. A jak to bude s přírodou? „Nejsme proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii. Ochraňujme také náš průmysl,“ uvedl Červený.

Vrchní Motorista Macinka si užívá své chvíle slávy. Za nedávné nediplomatické, arogantní mentorování Hillary Clintonové sklidil pochvalu od Donalda Trumpa při své první návštěvě Spojených států v roli ministra. Získal také fotku s ministrem zahraničí Rubiem. V úterý vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na Ukrajině. Až Putin uvidí, jakého má proti sobě vlčáka, sbalí fidlátka.

