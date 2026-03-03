Trump kritizuje Španělsko za „špatný přístup k Íránu“. Země přeruší obchod
Španělsko a Británie odmítají spolupracovat se Spojenými státy při úderech na Írán, jejich přístup je velmi špatný, prohlásil americký prezident Donald Trump. Před jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Bílém domě uvedl, že Spojené státy proto přeruší se Španělskem veškerý obchod.
Vláda v Madridu odmítla americké armádě poskytnout své základny k útokům na Írán, které trvají od soboty. Britský premiér Keir Starmer zase uvedl, že se britské letectvo do úderů přímo nezapojí, základny však Británie k dispozici dala.
„Španělsko je hrozné,“ prohlásil Trump. Vedle neochoty umožnit americkým letounům využívat základny zmínil také fakt, že Madrid odmítl plán podpořený ostatními členy Severoatlantické aliance zvýšit obranné výdaje v budoucnu až na pět procent hrubého domácího produktu.
Šéf Bílého domu řekl, že instruoval ministra financí Scotta Bessenta, aby „zrušil všechny obchody“ se Španělskem.
„Nejednáme tady s Winstonem Churchillem“
Trump ve stejné souvislosti kritizoval i britského premiéra Keira Starmera, který zprvu nechtěl svolit k využití britských základen, načež umožnil Američanům použít je k útokům na íránské balistické střely a vojenská skladiště, nikoli ale na jiné cíle.
„Nejednáme tady s Winstonem Churchillem,“ řekl dnes Trump s odkazem na britského premiéra z dob druhé světové války, s nímž se podle něho Starmer nedá srovnat.
Naproti tomu Německo Trump před novináři s Merzem po boku pochválil jako příkladně spolupracující zemi.