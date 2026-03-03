Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Politika Trump kritizuje Španělsko za „špatný přístup k Íránu“. Země přeruší obchod

Trump kritizuje Španělsko za „špatný přístup k Íránu“. Země přeruší obchod

Americký prezident Donald Trump
Španělsko a Británie odmítají spolupracovat se Spojenými státy při úderech na Írán, jejich přístup je velmi špatný, prohlásil americký prezident Donald Trump. Před jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Bílém domě uvedl, že Spojené státy proto přeruší se Španělskem veškerý obchod.

Vláda v Madridu odmítla americké armádě poskytnout své základny k útokům na Írán, které trvají od soboty. Britský premiér Keir Starmer zase uvedl, že se britské letectvo do úderů přímo nezapojí, základny však Británie k dispozici dala.

„Španělsko je hrozné,“ prohlásil Trump. Vedle neochoty umožnit americkým letounům využívat základny zmínil také fakt, že Madrid odmítl plán podpořený ostatními členy Severoatlantické aliance zvýšit obranné výdaje v budoucnu až na pět procent hrubého domácího produktu.

Šéf Bílého domu řekl, že instruoval ministra financí Scotta Bessenta, aby „zrušil všechny obchody“ se Španělskem.

Ruský prezident Vladimir Putin

Rusy jako sousedy by bez problémů sneslo 32 procent Čechů, ukázal průzkum

Politika

Postoj české veřejnosti k Rusům se s pokračujícím rusko-ukrajinským konfliktem dál zhoršuje, jako své sousedy by je v současné době bez problémů sneslo 32 procent Čechů. Meziročně je to o tři procentní body méně a o čtyři body méně než v roce 2023, tedy rok po napadení Ukrajiny Ruskem, vyplynulo z lednového průzkumu agentury STEM.

Přečíst článek

„Nejednáme tady s Winstonem Churchillem“

Trump ve stejné souvislosti kritizoval i britského premiéra Keira Starmera, který zprvu nechtěl svolit k využití britských základen, načež umožnil Američanům použít je k útokům na íránské balistické střely a vojenská skladiště, nikoli ale na jiné cíle.

„Nejednáme tady s Winstonem Churchillem,“ řekl dnes Trump s odkazem na britského premiéra z dob druhé světové války, s nímž se podle něho Starmer nedá srovnat.

Naproti tomu Německo Trump před novináři s Merzem po boku pochválil jako příkladně spolupracující zemi.

Americký prezident Donald Trump

„Čistý celní chaos“. Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Money

Visa ocenila nejlepší kamenné prodejny. Uspěly Bjut by Dr. Max i Potten & Pannen

Visa Czech Top Shop
Visa Czech Top Shop, užito se svolením
Společnost Visa vyhlásila výsledky letošního ročníku soutěže Visa Czech Top Shop, která oceňuje nejlepší kamenné prodejny v Česku. Hlavní cenu za rok 2025 získal obchod Bjut by Dr. Max v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Porotu zaujal především propojením prodeje kosmetiky s odbornými službami a důrazem na zákaznický servis.

Soutěž se koná od roku 2021 a každý měsíc vybírá prodejny, které podle hodnotitelů nabízejí mimořádnou zákaznickou zkušenost. Z měsíčních vítězů následně odborná porota určí trojici nejlepších obchodů roku. Hodnotí se zejména úroveň obsluhy, inovace, udržitelnost a celkový koncept prodejny.

Vítězný beauty koncept Bjut by Dr. Max nabízí kromě prodeje kosmetiky také diagnostiku pleti a kosmetická ošetření přímo na místě. Podle poroty přispívají k celkovému dojmu také moderní design, digitální prvky a individuální přístup k zákazníkům.

Druhé místo obsadila prodejna Potten & Pannen – Staněk na Senovážném náměstí v Praze. Showroom kuchyňského vybavení sází na prezentaci produktů jako designových objektů a nabízí individuální konzultace v prostředí historické budovy.

Advokát

Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu

Zprávy z firem

Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.

Jaroslav Kramer

Třetí příčku získala Crystalex Flagship Store v Praze. Porotu zaujala kombinací moderní architektury s tradicí českého sklářství, minimalistickým interiérem i odborně vyškoleným personálem.

Vedle hlavních cen byla udělena i speciální ocenění. Cenu zaměstnanců společnosti Visa získal Fanshop SK Slavia Praha. Cenu veřejnosti, o níž rozhodovalo hlasování zákazníků, obdržela prodejna Rossmann v obchodním centru Fénix Praha. Ocenění za udržitelnost si odnesla prodejna Billa ve Vracově za ekologický přístup k provozu.

V kategorii Obchůdek 2021+, určené menším venkovským prodejnám, zvítězil Obchůdek 24/7 v obci Rváčov. Ocenění v kategorii Česko platí kartou získala prodejna Rozkvetlo v Moravanech u Brna.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Na Třebíčsku zbourali zchátralou faru, na jejím místě vznikly sociální byty

Římskokatolická farnost v Myslibořících na Třebíčsku dokončila sociální byty
Římskokatolická farnost v Myslibořících na Třebíčsku dokončila sociální byty. Od příštího týdne je mohou začít užívat nájemníci. Kvůli bytům farnost zbořila zchátralou a neobsazenou faru, aby uvolnila místo novostavbě. Farář Tomáš Holcner, který spravuje i nedalekou farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou, by byl rád, kdyby mohl být přístup farnosti vzorem i pro ostatní. Myslibořické byty, které si v sobotu bude moci prohlédnout veřejnost, nabídnou důstojný život 17 lidem. Stavěné byly z dotací, vyšly na více než 24 milionů korun.

„Farářů v českých zemích ubývá a far, které jsou v podobné situaci, jako byla ta v Myslibořicích, je poměrně velké množství. Tak pokud bude dotační program zachován a žadateli budou moci být církve, jsem přesvědčen, že to může být inspirací pro další farnosti - podívejte, dokázala to jedna malá farnost a vesnice na Vysočině, proč bychom to nedokázali my,“ řekl Holcner. Cestu k bytům popsal jako příběh zázraků, při kterém se skloubil záměr státu podporovat sociální bydlení s posláním církve, do kterého patří charita. Ocenil i přístup ostatních zainteresovaných včetně projektanta, dodavatelské firmy nebo úředníků.

8 fotografií v galerii

Početné rodiny i senioři

V šesti bytech budou žít početné rodiny s dětmi i senioři. Farnost jim nabídla pětiletý nájem v měsíční výši 80 korun za čtvereční metr. Přízemní objekt, který tvarově odkazuje k původní faře, je zateplený a vytápěný plynem, ohřev užitkové vody zajišťují kolektory. Všechno s cílem zajistit nízké provozní náklady.

Dům bude mít svého správce a dohodnutá je také spolupráce s pracovnicí, která bude obyvatelům pomáhat se sociálními službami.

Svépomocí ještě farníci u bytů upravili nádvoří, které zčásti uzavírá stodola. Do dvou let by mohla být opravená a sloužit farnosti jako společenská místnost. S nádvořím má sloužit i jako komunitní centrum. Nájemníci bytů navíc dostanou možnost využívat přilehlou farní zahradu.

Fidurock koupil historické domy v Sokolské a promění je na nájemní bydlení.

Domy pár minut od Václavského náměstí mění majitele. Fidurock je promění na byty

Reality

Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy v Sokolské ulici nedaleko Václavského náměstí. Objekty o ploše 2 157 metrů čtverečních projdou kompletní rekonstrukcí a změnou z kanceláří na nájemní byty.

Petra Nehasilová

V sobotu 7. března od 10:00 uspořádá farnost den otevřených dveří s hudebním doprovodem. Zúčastní se ho i moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek nebo zástupci obce a dodavatelské firmy. „Zvlášť místní, kteří stavbu sledovali jen zvenčí, jsou zvědaví, jak to vypadá. Přijde mi správné, hlavně na malé obci, je k tomu dílu přizvat, že je to dílo i Myslibořic a nás všech. Proto mám tu vizi, že nádvoří bude časem zpřístupněno, aby to bylo komunitní místo,“ dodal Holcner.

Myslibořická fara nebyla památkově chráněná, proto ji bylo možné strnout. Nový dům na jejím místě se podařilo po 11 měsících stavby zkolaudovat loni v prosinci.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

bytová výstavba

Obce hledají cestu k levnějším bytům. Pomoci může baťovská standardizace i dřevostavby do sedmi pater

Reality

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Reality

Petra Nehasilová

