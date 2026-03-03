Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Trump se rozhovoru navezl do Britů. Starmer mě velmi zklamal, uvedl

Trump se rozhovoru navezl do Britů. Starmer mě velmi zklamal, uvedl

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Historicky privilegované vztahy mezi Británií a Spojenými státy už nejsou, čím bývaly. Podle agentury AFP to řekl americký prezident Donald Trump v reakci na to, že Británie nechtěla původně Američanům poskytnout své základny v souvislosti s americko-izraelskými útoky na Írán. Britský premiér Keir Starmer ale uvedl, že jednal v národním zájmu. Spor o základny podle webu Le Figaro vedl k tomu, že USA stáhly svou podporu dohodě o britském navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu.

„Šlo o zdaleka ten nejpevnější vztah. Je velmi smutné vidět, že už zjevně není tím, čím býval. Nyní máme velmi silné vztahy s jinými evropskými zeměmi,“ řekl šéf Bílého domu v rozhovoru s britským deníkem The Sun, v němž pochválil zejména Francii a NATO.

„Starmer mě velmi zklamal“

Prezident v pondělním rozhovoru s deníkem The Daily Telegraph kritizoval Starmera za přílišné otálení s povolením, aby USA využily klíčové vojenské základny Diego García na Čagoských ostrovech, které se nacházejí v Indickém oceánu. Británie nechtěla podle Le Figaro povolit ani užívání základny Fairford v Anglii. „Měl pomoci, ale nebyl ochoten spolupracovat. Nikdy bych nečekal, že se něco takového ze strany Británie stane. Starmer mě velmi zklamal,“ uvedl Trump.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký protějšek Donald Trump

Zapomenutá válka? Trump upřel pozornost na Blízký východ, Ukrajina varuje před výpadkem zbraní

Politika

Evropští představitelé se obávají, že válka Spojených států proti Íránu odvede pozornost Washingtonu od Ukrajiny. Upozornil na to server Politico, podle kterého by nový konflikt mohl mít přímé dopady na dodávky amerických zbraní Kyjevu.

nst

Přečíst článek

Londýn po prvním odmítnutí v neděli souhlasil, aby britské základny, včetně základny Diego García, Washington využil k útoku na íránské odpalovací zařízení. Britové ale nepovolili využít proti Íránu britské vojenské základny na Kypru poté, co jednu z nich v noci na pondělí zasáhl bezpilotní letoun, zřejmě vyslaný libanonským hnutím Hizballáh, které je spojencem Íránu. Rozhodnutí Londýna vyvolalo obavy kyperských úřadů.

„Prezident Trump nesouhlasil s naším rozhodnutím nezapojit se do prvotních útoků, je ale mou povinností posoudit, co je v národním zájmu Británie. To jsem udělal a stojím si za tím,“ řekl Starmer podle agentury Reuters v pondělí v parlamentu.

Lídr labouristů v dolní komoře čelil kritice šéfky konzervativní opozice Kemi Badenochové, která mu vyčítala jeho původní odmítnutí a nedostatek hlasité podpory americko-izraelské operace. Starmer dříve řekl, že zapojení Británie do úderu proti Íránu má výlučně obranný charakter, sám ale nevěří tomu, že pokus o změnu íránského režimu leteckým bombardováním bez pozemní invaze bude fungovat.

Svoboda médií pod tlakem. Hrozeb v Evropě přibylo o téměř třetinu

Svoboda médií pod tlakem. Hrozeb v Evropě přibylo o téměř třetinu

Politika

Svoboda tisku v Evropě zůstala i v roce 2025 pod silným tlakem. Právní hrozby, fyzické útoky, zastrašování, pokusy o ovládnutí médií i přeshraniční represe dál ohrožují práci novinářů. Vyplývá to z výročního hodnocení partnerů Platformy pro bezpečnost novinářů, projektu Rady Evropy zaměřeného na ochranu žurnalistiky.

nst

Přečíst článek

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán v sobotu s cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Prezident Donald Trump zmiňoval, že země nesmí získat jaderné zbraně. Jeden z úderů zabil duchovního vůdce Alího Chameneího, zemřelo také téměř pět desítek dalších předních činitelů. Írán podnikl v reakci na americko-izraelský útok řadu odvetných úderů v arabských zemích regionu.

Britský premiér loni podepsal dohodu o předání svrchovanosti nad Čagoskými ostrovy Mauriciu. Do Čagoského souostroví patří také atol Diego García, na němž se nachází strategicky důležitá námořní a letecká základna, kterou využívá jak Británie, tak i Spojené státy. Trump rozhodnutí označil za Starmerovu velkou chybu a projev totální slabosti.

Související

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Aktualizováno

Evropa hrozí úderem na Írán. Francie a Británie zvažují vojenskou akci, Němci vycouvali

Politika

nst

Přečíst článek

Trpělivost je u konce. Firma Seznam.cz podala žalobu na Babiše

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Podle Seznamu Babiš opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní. Babiš v reakci uvedl, že za svými výroky stojí.

„Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu,“ uvedla Kapuciánová.

Svoboda médií pod tlakem. Hrozeb v Evropě přibylo o téměř třetinu

Svoboda médií pod tlakem. Hrozeb v Evropě přibylo o téměř třetinu

Politika

Svoboda tisku v Evropě zůstala i v roce 2025 pod silným tlakem. Právní hrozby, fyzické útoky, zastrašování, pokusy o ovládnutí médií i přeshraniční represe dál ohrožují práci novinářů. Vyplývá to z výročního hodnocení partnerů Platformy pro bezpečnost novinářů, projektu Rady Evropy zaměřeného na ochranu žurnalistiky.

nst

Přečíst článek

Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na žalobu uvedl, že stojí za výroky, kvůli kterým na něj podala žalobu firma Seznam.cz. Média vlastněná Ivo Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují, sdělil dnes Babiš. Dodal, že to může kdykoliv dokázat a také to dělá. „Pan Lukačovič odrbal český stát na srážkové dani o 900 milionů. Udělal to tím, že šestimiliardovou dividendu nechal protéct přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je 15 procent,“ sdělil Babiš.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Andrej Babiš

Česko chystá bezpečnostní opatření kvůli Íránu. Vláda řeší návrat desítek občanů z Blízkého východu

Politika

nst

Přečíst článek
Andrej Babiš a Petr Macinka

Politický diář Dalibora Martínka: Válku, nebo mír? Macinka a Babiš jsou v pasti

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Česká ekonomika zrychlila. Táhly ji domácnosti i investice

Ilustrační foto
Profimedia.cz
nst
nst

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) svůj původní lednový odhad nyní ještě o desetinu procentního bodu vylepšil. Růst byl nejvyšší od roku 2022 a podpořila jej domácí i zahraniční poptávka.

V samotném posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) meziročně stoupl rovněž o 2,6 procenta, oproti předchozímu čtvrtletí pak o 0,6 procenta.

Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta byly ve čtvrtém čtvrtletí hlavními faktory růstu vyšší výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivně přispěla i zahraniční poptávka, zatímco negativní vliv měla změna stavu zásob.

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

Výdaje domácností vzrostly

Za celý rok vzrostly výdaje domácností o tři procenta a výdaje vládních institucí o 2,2 procenta. Investice měřené tvorbou hrubého fixního kapitálu byly vyšší o dvě procenta. Saldo zahraničního obchodu se meziročně zvýšilo o 0,8 miliardy korun na 504,2 miliardy korun.

Hrubá přidaná hodnota, tedy rozdíl mezi produkcí a náklady na ni, loni vzrostla o 2,8 procenta. Nejvíce k tomu přispěl obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále informační a komunikační činnosti a průmysl.

Zlepšila se i situace na trhu práce. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 1,1 procenta na 5,5 milionu lidí. Odpracováno bylo o 2,3 procenta hodin více než o rok dříve.

V posledním čtvrtletí roku zrychlila zejména spotřeba domácností, která mezičtvrtletně vzrostla o 1,3 procenta a meziročně o 3,2 procenta. Domácnosti více utrácely především za předměty krátkodobé spotřeby a služby. Výdaje vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o jedno procento a meziročně o 2,5 procenta.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

Investice rostly ještě výrazněji – mezičtvrtletně o 1,7 procenta a meziročně o 5,3 procenta. Statistikové uvedli, že meziročně se zvyšovaly hlavně investice do obydlí a ostatních budov a staveb.

Zahraniční obchod zůstal silný. Saldo obchodu se zbožím a službami dosáhlo v posledním čtvrtletí hodnoty 133,9 miliardy korun, což bylo o 9,5 miliardy více než před rokem. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 5,1 procenta. Dovoz se zvýšil mezičtvrtletně o 0,6 procenta a meziročně o 5,3 procenta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Peníze, ilustrační foto

Zlepšená prognóza. Česká ekonomika si polepší, ale stále jde o křehký růst, upozorňují analytici

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme