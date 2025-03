Investování jde ženám lépe než mužům. A to v každém věku

Podceňovat ženy investorky, jako tomu bývalo dosud, je dnes docela směšné. Podle expertky Mariky Čupa i podle analýzy investorů od společnosti Revolut se totiž jasně ukazuje, že ženy v Evropě investují lépe, opatrněji a kvalitněji než muži. A to dokonce ve všech věkových skupinách. Přečtěte si, proč jsou ženy investorky lepší a jak se k investování odhodlává i stále více českých žen.

Ženy byly ve společnosti dlouhodobě a tradičně podceňované v oblasti investic. Předsudky posilované údajným nedostatkem sebevědomí a trendy jako „girl math“ navíc vytvářely také falešný narativ o finanční gramotnosti žen. To ovšem zásadně nyní vyvracejí agregovaná data společnosti Revolut, která má více než 50 milionů zákazníků po celé světě a více jak 900 tisíc i v Česku. Z dat za roky 2023 a 2024 jednoznačně vyplývá, že poměr sil na poli investování se v roce 2024 začal zásadně měnit.

Investice žen napříč Evropským hospodářským prostorem (EHP) dosáhly v roce 2024 podle dat Revolutu v průměru o 2,6 procent lepších výsledků než investice mužů. V EHP ženy předčily muže ve všech věkových skupinách až do 64 let, přičemž nejlepších výsledků (o 3,2 procent lepších než muži) dosáhly ženy ve věku 25 až 34 let.

A na těchto výsledcích není, čemu se divit. Ženy totiž obvykle investují jinak než muži, jak potvrzuje také Marika Čupa, která se jako expertka investováním žen dlouhodobě zabývá. „Ženy vnímám obecně jako opatrnější, déle rozvažují, do čeho investovat a dávají si větší pozor. Pokud se ale rozhodnou a začnou investovat, drží se své strategie, i když trhy kolísají, investují pravidelně a do svých investic nezasahují, jednoduše proto, že hodně žen nemá čas investice sledovat příliš často – což je ve finále jejich obrovská výhoda,“ vysvětluje Čupa a dodává, že investování v cizině je mezi ženami o dost běžnější téma než u nás. V Americe a v západní Evropě tak investuje mnohem více žen. „Ačkoli stále máme co dohánět, počet žen, které investují se u nás zvyšuje a já pevně věřím, že se bude dále zvyšovat,“ věří Čupa a její slova potvrzují i data od Revolut.

Jak investují Češky

V České republice se sice ženy s investováním stále rozkoukávají, ale i zde už je zřejmé, že jejich počty a investice rostou každým rokem. Podle dat Revolutu si Češky vedly v investicích už jen mírně hůře (-0,07 procenta) než muži. Zatímco investování v Česku tak zůstává ještě převážně doménou mužů, kteří vlastní třikrát více účtů ve srovnání se ženami a téměř třikrát větší hodnotu průměrného portfolia (ve výši zhruba 185 tisíc korun oproti 65 tisícům korun), ženy rychle vstupují do oblasti retailového investování. Revolut zaznamenal 78procentní nárůst českých žen otevírajících investiční účty v roce 2024, což předčilo 61procentní růst mezi muži.

Investiční profily žen a mužů také odhalují další klíčové rozdíly. V České republice v roce 2024 byly akcie preferovaným investičním aktivem většiny mužů (v průměru tvořily 65 procent hodnoty portfolia) i žen (47 procent hodnoty portfolia), ale ženy také vyhledávaly bezpečnější investiční možnosti, například FlexiFondy (MMF) (43 procent), zatímco do tohoto produktu investovalo pouze 24 procent mužů. ETF a dluhopisy zůstávají méně populární u obou pohlaví, přičemž ženy i muži alokují přibližně 10 procent svých investic do ETF a méně než 1 procent do dluhopisů. Ženy ovšem podle Čupy s oblibou investují i do dalších aktiv. „Ačkoli znám ženy, které mají opravdu rády akcie nebo kryptoměny, většina žen, které znám, preferuje pasivní investování do ETF, řada žen má ráda investiční zlato, a samozřejmě nemovitosti,“ říká Čupa.

Podle šéfa Wealth and Trading (EEA) z Revolutu Rolandase Juteika je zajímavé sledovat, jak ženy v investicích překonávají muže. Zejména ženy generace Z aktivně rozvíjejí své dovednosti a zmenšují investiční rozdíly, pravděpodobně díky lepšímu přístupu k online zdrojům. „Naše data naznačují pozitivní trend směrem k větší finanční inkluzi žen. Tento trend nejen pozorujeme, ale také aktivně podporujeme poskytováním vzdělávacích nástrojů a technologií, které ženám umožňují převzít vedoucí roli v budoucnosti financí“, poznamenává Juteika.

Základ investování je podle něj o trpělivosti, výzkumu a disciplíně. Pro vybudování odolného portfolia je třeba začít v malém měřítku, zaměřit se na kontinuální vzdělávání a dodržovat dlouhodobý plán. Současně je nutné se podle Juteiky vyhýbat také schématům „rychlého zbohatnutí

Tipy pro začínající investory:

Začněte s „proč?“

Nejtěžším krokem při investování je prostě začít. Mnoho potenciálních investorů nikdy nezačne. Před ponořením se do investování si ujasněte své cíle: důchod, nemovitost, vysněná dovolená – cokoli, co vás motivuje. Mějte vždy na paměti své „proč?“ a pamatujte, že investování je maraton, nikoli sprint. Investujte zodpovědně a pravidelně

Nejprve pokryjte základní výdaje a vytvořte si finanční rezervu pro nouzové situace. Investujte pouze částku, kterou si můžete dovolit – i kdyby to bylo jen 1 euro – a postupně navyšujte. Pravidelné příspěvky, byť skromné, mohou být v dlouhodobém horizontu překvapivě účinné – složené úročení je hnacím motorem skutečného dlouhodobého růstu portfolií. Osvojte si základy

Znalosti jsou vaší superschopností a zvídavost v průběhu času podporuje lepší rozhodování. Čtěte důvěryhodné zdroje, poslouchejte kvalitní podcasty a důkladně zkoumejte společnosti. Nespoléhejte se pouze na TikTok, YouTube a sociální média plná „guru“ s jejich příběhy „jak jsem vydělal první milion dolarů za měsíc“. Pochopte, jak vaše investice skutečně generují zisk. Diversifikujte a neustále se přizpůsobujte

Pravidlo „Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“ stále platí. Rozložte riziko mezi sektory, třídy aktiv a geografické oblasti, abyste se ochránili před výkyvy na trhu. Pravidelně revidujte a vyvažujte své portfolio podle potřeby, aby zůstalo v souladu s vašimi cíli. Pohyby na trhu jsou normální – stejně tak emoce

Další obtížnou částí investování – kromě začátku – je zůstat disciplinovaný a nereagovat přehnaně na krátkodobé pohyby na trhu. Volatilita je normální, emoce také. Náhlé poklesy nebo nárůsty mohou vyvolat unáhlené reakce. Odolejte nutkání panikařit nebo se nechat strhnout módními trendy. Držte se svého plánu a důvěřujte své diverzifikované strategii. Pokud něco zní příliš dobře na to, aby to byla pravda…

Obvykle se jedná o podvod. Tvrzení o „zaručených“ nadměrných výnosech daleko přesahujících průmyslové standardy jsou varovnými signály. Tato schémata často skrývají vysoké poplatky – nebo mohou být přímo podvody. Vždy proveďte důkladný průzkum, než se rozhodnete investovat své peníze.

Zdroj: Rolandas Juteika, Revolut

