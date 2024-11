Sdílejte technologie s našimi firmami, tlačí EU na Čínu

Evropská unie chce přimět čínské společnosti, aby výměnou za evropské dotace předávaly technologie evropským podnikům, uvedl deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva vysoce postavené představitele EU. Aktuálně se mají podmínky týkat jen dotací na vývoj baterií, ale časem by se mohly rozšířit i do dalších oblastí, dodal FT.

Tyto požadavky v menším měřítku připomínají podobný model v Číně, kde vláda tlačí na zahraniční společnosti, aby sdílely duševní vlastnictví s čínskými partnery výměnou za přístup na čínský trh.

Baterie v hlavní roli

Brusel má v prosinci vyhlásit výzvu k podávání přihlášek do výběrového řízení na granty ve výši jedné miliardy eur na vývoj baterií. Součástí podmínek budou zřejmě právě nová kritéria vyžadující, aby čínské firmy měly závody v EU a sdílely technologické know-how s tuzemskými partnery.

Podle úředníků se nicméně kritéria mohou před zahájením výběrového řízení změnit. Na druhou stranu by mohlo jít o pilotní projekt, který by předcházel rozšíření modelu i na další odvětví, dodal FT.

Baterie jsou zásadní pro rozvoj trhu s elektromobily. Podle FT tvoří více než třetinu nákladů na výrobu. Na konci října EU zavedla vyrovnávací cla až 35,3 procenta na dovoz bateriových elektromobilů z Číny, která se připočítávají ke standardnímu desetiprocentnímu dovoznímu clu.

Podle Evropské komise Peking uměle snižuje náklady na výrobu neférovými subvencemi, které dávají čínským výrobcům nekalou výhodu.

