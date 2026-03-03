Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Petr Pavel ve Sněmovně
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel přišel poprvé promluvit před novou Poslaneckou sněmovnu. Přišel se s ní prý seznámit, uváděl dopředu svou návštěvu. Samozřejmě dobře ví, s kým má tu čest. Pavel se ve svém desetiminutovém proslovu snažil působit jako pověstný svorník. Promluvil, ale všichni účastníci si dobře uvědomovali své pozice.

Ústředním poselstvím prezidenta Sněmovně byly výdaje na bezpečnost a obranu země. Není jediný ospravedlnitelný důvod, aby výdaje na bezpečnost stagnovaly, je mnoho důvodů, aby rostly. Posilování obrany není příprava na válku, ale cesta k míru, pravil. Na faktu, že Babišova vláda nehodlá výdaje na armádu zvyšovat, se však nic nemění.

Druhým tématem krátkého Pavlova proslovu byl apel na snahu o hledání společných stanovisek opozice a koalice, aspoň na hlavních společenských tématech. Těmi podle Pavla jsou bezpečnost, školství nebo inovace, oblasti, které přesahují jedno volební období.

Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka

Názory

Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

I Macinka se postavil

Milý, neškodný proslov. Zajímavé bylo sledovat záběry oficiálních kamer z Poslanecké sněmovny. V jednom záběru je řečnický pultík. Z pohledu pozorovatele vlevo pravá Babišova ruka Karel Havlíček, vpravo Petr Macinka. Uprostřed Pavel, za ním v zákrytu není vidět Andrej Babiš. Jiná kamera zabírá šéfa sněmovny Tomia Okamuru.

Při příchodu prezidenta zní prezidentská fanfára. I Macinka, který s prezidentem stále trucovitě nemluví, dostal jen Červeného a ne Turka, se postavil a zapnul si sako. Každá rebelie má své meze.

Když Pavel krátce hovořil, a nebyly to objevné myšlenky ani výrazný nebo překvapivý apel, prostě jen žádal hledání shody napříč spektrem a víc peněz na armádu, Havlíček si dělal poznámky, Macinka se neklidně vrtěl. Babiš nebyl vidět, předseda sněmovny Tomio Okamura si hrál na sochu.

Pavel také podpořil výdaje na neziskový sektor, který vláda ostentativně osekává. A uvedl, že nám chybí legislativa pro krizové situace. Nebylo to žádné burácivé naléhání, prostě četl projev. Jak to s výsledky bude je každému jasné. Žádné nebudou. Vláda má sto osm, prezident s tím nic nezmůže.

Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?

Názory

Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.

Michal Nosek

Přečíst článek

Jeho jedinou silou je, mít dobré vztahy s Andrejem Babišem. Oba to vědí, ani jeden nechce tomu druhému lézt do zelí. Občas nějaký ten proslov, ale hlavně klid na práci. V takovémto módu patrně nebude vládní koalici, hlavně Andreji Babišovi, patrně vůbec vadit, pokud by Pavel obhájil za dva roky svůj prezidentský post. A opozice zase nechce proti Pavlovi nasazovat svého kandidáta.

Hradu i vládě způsob vzájemné koexistence evidentně vyhovuje. Už není žádný střet Hrad versus vláda. Občas se možná vyskytnou nějaké třenice, ale obě strany budou vždy pro konsenzus. A to přesto, že se Pavel s Babišem nebo Macinkou nemusí. Když Pavel ukončil svůj krátký proslov, potlesk poslanců byl vlažný. Macinka si jen tak otřel ruce o sebe, Babiš třikrát vlažně tlesknul. Nejdéle předstíral potlesk slušně vychovaný Karel Havlíček.

Související

Česká ekonomika zrychlila. Táhly ji domácnosti i investice

Ilustrační foto
Profimedia.cz
nst
nst

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) svůj původní lednový odhad nyní ještě o desetinu procentního bodu vylepšil. Růst byl nejvyšší od roku 2022 a podpořila jej domácí i zahraniční poptávka.

V samotném posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) meziročně stoupl rovněž o 2,6 procenta, oproti předchozímu čtvrtletí pak o 0,6 procenta.

Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta byly ve čtvrtém čtvrtletí hlavními faktory růstu vyšší výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivně přispěla i zahraniční poptávka, zatímco negativní vliv měla změna stavu zásob.

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

Výdaje domácností vzrostly

Za celý rok vzrostly výdaje domácností o tři procenta a výdaje vládních institucí o 2,2 procenta. Investice měřené tvorbou hrubého fixního kapitálu byly vyšší o dvě procenta. Saldo zahraničního obchodu se meziročně zvýšilo o 0,8 miliardy korun na 504,2 miliardy korun.

Hrubá přidaná hodnota, tedy rozdíl mezi produkcí a náklady na ni, loni vzrostla o 2,8 procenta. Nejvíce k tomu přispěl obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále informační a komunikační činnosti a průmysl.

Zlepšila se i situace na trhu práce. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 1,1 procenta na 5,5 milionu lidí. Odpracováno bylo o 2,3 procenta hodin více než o rok dříve.

V posledním čtvrtletí roku zrychlila zejména spotřeba domácností, která mezičtvrtletně vzrostla o 1,3 procenta a meziročně o 3,2 procenta. Domácnosti více utrácely především za předměty krátkodobé spotřeby a služby. Výdaje vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o jedno procento a meziročně o 2,5 procenta.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

Investice rostly ještě výrazněji – mezičtvrtletně o 1,7 procenta a meziročně o 5,3 procenta. Statistikové uvedli, že meziročně se zvyšovaly hlavně investice do obydlí a ostatních budov a staveb.

Zahraniční obchod zůstal silný. Saldo obchodu se zbožím a službami dosáhlo v posledním čtvrtletí hodnoty 133,9 miliardy korun, což bylo o 9,5 miliardy více než před rokem. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 5,1 procenta. Dovoz se zvýšil mezičtvrtletně o 0,6 procenta a meziročně o 5,3 procenta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Peníze, ilustrační foto

Zlepšená prognóza. Česká ekonomika si polepší, ale stále jde o křehký růst, upozorňují analytici

Money

ČTK

Přečíst článek

Parkovací místo jako zlatý důl? V Praze mizí za dny a ceny dál rostou

Parkovací dům
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zatímco byty se prodávají měsíce, parkovací stání v Praze často zmizí z nabídky během několika dnů. Jejich ceny za posledních pět let výrazně vzrostly a trh je dnes napůl rozdělen mezi běžné řidiče a investory. Stává se z parkování nový realitní hit?

Ještě před pár lety bylo parkovací stání vnímáno jako doplněk k bytu. Dnes se z něj stává samostatná investiční kategorie. V prostředí velkých měst, zejména v Praze, kde ubývá míst v ulicích a přibývá parkovacích zón, roste jeho hodnota rychleji, než by mnozí čekali.

Za posledních pět let ceny parkovacích stání a garáží v Praze i dalších velkých městech viditelně rostly. Hlavně proto, že nabídka nových kapacit je omezená a zároveň přibývá regulace parkování v ulicích.

V roce 2021 se v Praze u garáží objevoval průměr nabídkových cen okolo 39 500 Kč/m². V únoru 2022 se typické garážové stání (cca 16 m²) pohybovalo zhruba na 550 tisících korun v horší lokalitě a přes milion korun v atraktivních částech města. V říjnu 2025 už se kryté stání v bytovém domě běžně prodávalo za 450–750 tisíc korun. V listopadu 2025 pak celorepublikově dosahovala průměrná nabídková cena téměř 46 tisíc Kč/m², přičemž u garáží v Praze šlo meziročně o růst o 13 procent.

Eliptická budova od ateliéru RAW v Brně

Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Reality

Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Trh „půl na půl“

Podle Štěpána Gjuriče, majitele realitní kanceláře Re/Max Horizont, už dnes nejde jen o komfort pro rezidenty. „V Praze je dnes trh typicky ‚půl na půl‘: zhruba stejným dílem kupují stání koncoví uživatelé i investoři,“ říká. Nejžádanější jsou lokality, kde je parkování dlouhodobě napjaté a kde město rozšiřuje placené zóny nebo ubývá míst v ulicích. Tam poptávka a tím i ceny rostou nejrychleji.

Zajímavá je i likvidita. Zatímco prodej bytu může trvat týdny až měsíce, u parkovacích stání bývá situace jiná. „U garáží a stání není výjimkou, že při dobré ceně mizí z nabídky v řádu dnů,“ tvrdí Gjurič. Jedním z důvodů je nižší nominální cena. Parkovací stání představují dostupnější vstup na realitní trh a pro mnoho investorů mohou být první zkušeností s nemovitostmi.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak se určuje cena?

Stanovení ceny není nahodilé. Rozhoduje kombinace lokality, typu stání i aktuální tržní situace. „Cenu parkovacích míst určujeme analýzou, kdy například srovnáváme aktuální ceny na trhu, dostupnost parkování v dané oblasti, jestli se jedná o kryté parkovací stání, nebo venkovní apod. Podle toho určíme cenu a pochopitelně ji pak upravujeme v závislosti na vývoji trhu,“ přibližuje šéf developerské skupiny Domoplan Tomáš Vavřík.

Významnou roli hraje i to, zda je stání součástí nového developerského projektu. „Většinou se parkovací stání prodávají s bytovou i nebytovou jednotkou a jejich prodej je tak přímo navázaný na danou nemovitost,“ dodává Vavřík a dodává: „Samostatně se parkovací stání prodávají až v závěru projektu a je to logické, protože přednost mají klienti daného projektu do vyprodání všech bytových a nebytových jednotek.“

To omezuje spekulativní nákupy v raných fázích výstavby, ale zároveň zvyšuje hodnotu stání pro vlastníky bytů.

Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu

Reality

Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Elektromobilita mění hru

Do budoucna může cenu parkovacích míst výrazně ovlivnit technologická vybavenost. „V některých projektech je možnost si v rámci KZ (klientské změna za poplatek) nechat instalovat elektro nabíječku ke svému parkovacímu stání. Někde jsou zase sdílené elektro nabíječky za příslušný poplatek skrz QR kód a u některých projektů jsou i venkovní sdílené parkovací stání s elektro nabíječkou. Musíme tedy na rozvoj elektromobility reagovat a vycházet vstříc požadavkům trhu, což děláme,“ říká Vavřík.

Možnost nabíjení se tak může stát novým cenotvorným faktorem, podobně jako sklep či balkon u bytů.

Ani parkovací stání ale nejsou bezrizikovou investicí. Lidé často podcení právní formu. Například podezřele levná nabídka může být jen podíl, nikoli jasně vymezené stání, případně může jít o garáž stojící na cizím pozemku. Časté je i ignorování provozních pravidel domu a nákladů nebo přeceňování očekávaného výnosu.

Bytovka v Libčičích

Není bytovka jako bytovka. Ta v Libčicích dokonale zapadá do okolí, nic nepřerůstá

Reality

Ne vždy musí nová výstavba na menších obcích čnít nad tou původní. Například v Libčicích nad Vltavou stojí bytovka, která skvěle zapadá do kontextu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Reality

Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Doporučujeme