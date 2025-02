Karel Pučelík: „Vládce temnot“ míří do Washingtonu. Je Mandelson diplomatem pro trumpovský svět?

Velvyslanecký post ve Washingtonu je vrcholem diplomatické kariéry. Řadu kariérních diplomatů ve službách Spojeného království přetne Peter Mandelson, jehož zastánci tvrdí, že je schopný, kritici zas, že je všehoschopný. Ukáže se překvapivá volba ambasadora jako efektivní model pro velvyslance v trumpovské době?

Novým velvyslancem Spojeného království v USA bude někdejší pravá ruka Tonyho Blaira, několikanásobný ministr a eurokomisař Peter Mandelson. Před několika dny dostal od administrativy Donalda Trumpa souhlas. Oficiální agrément nebyl v tomto případě žádnou formalitou, napjatě se čekalo, zda Mandelsonovi Američané nevystaví stopku.

Kdyby někdo s touto informací přišel před rokem, patrně by tomu málokdo věřil. Mandelson nikdy nebyl v konvenčním smyslu diplomatem a už vůbec ne člověkem, od kterého byste čekali nějaký vliv na Donalda Trumpa a jeho okolí. Naopak, o Trumpovi mluvil jako o „hrozbě“ a mnohokrát ho kritizoval. Proto jeden z tvůrců Trumpovy kampaně Chris LaCivita reagoval na síti X podrážděně a o Mandelsonovi napsal, že je „úplný pitomec“.

Neméně překvapení než lidé z Trumpova kroužku byli i mnozí Britové. Mandelson totiž nepatří ani mezi lidi zvláště blízké premiérovi Keiru Starmerovi, naopak, patří do skupiny kolem New Labour, které dnešní labouristická levice nemůže přijít na jméno. Ne nadarmo Mandelsonovi přezdívají „Vládce temnot“. Od britské vlády je to tedy poměrně riskantní krok.

Přesto všechno se Peter Mandelson může těšit, že se brzy do honosné rezidence postavené dle návrhu významného architekta Edwina Lutyense brzy nastěhuje. Znamená to, že v nejisté době se z Washingtonu stáhnou klasičtí kariérní diplomati, protože na Trumpa lépe platí schopní zákulisní hráči? Ostatně Británie by nebyla první zemí, která kvůli Trumpovi mění architekturu své diplomacie. Třeba Irové v nové vládě výrazně posílili post vicepremiéra, kterému se v Dublinu nyní s nadsázkou říká „ministr pro Trumpa“. Nikdo nechce riskovat, že americká cla dopadnou právě na ně.

Blairův muž pro špinavou práci

Jednasedmdesátiletý Peter Mandelson, který se už nějakou dobu může pyšnit titulem lord, je jednou z nejvýraznějších postav moderní britské politiky. Je to charismatický politik, dobře se poslouchá, umně se pohybuje ve vysokých kruzích, ale zároveň je schopen si ležérně posedět při rozhovoru na oxfordské Broad Street s horku čokoládou z nedaleké pobočky Knoops (skvělá věc, jen tak mimochodem).

V politice se pohybuje skoro padesát let, už v době levicové vlny v Labouristické straně 80. let měl na starosti komunikaci a pokoušel se udělat stranu volitelnou. To se později povedlo, když v 90. letech našel vhodné spojence. Tony Blair, Gordon Brown a Peter Mandelson, to je „svatá trojice“ středového a probyznysového proudu New Labour.

Mandelson se sám stal poslancem a několikanásobným ministrem v Blairově a později i Brownově kabinetu, na starosti měl mimo jiné obchod. Obchodem se po čtyři roky zabýval coby eurokomisař. Působení v oficiálních funkcích ale nebylo jeho největší předností, několikrát musel po skandálech odstupovat, ale vždycky se dokázal opět vyhrabat zpět. Poslední léta se však aktivní politice vyhýbal, věnoval se spíše byznysu a neúspěšně usiloval o místo kancléře oxfordské univerzity. Odjezd do Washingtonu je tak dalším z Mandelsonových velkých návratů.

Mandelson nebyl typem vůdčího politika, jako byl třeba Blair. Lépe se mu fungovalo v zákulisí, je to skvělý stratég a komunikátor, dodnes má skvělý politický cit. Blairovi sloužil jako jeho „fixer“, „spin doctor“ či „muž pro špinavou práci“ – samozřejmě myšleno v politické rovině. Proto ona ne úplně hezká, ale zato chytlavá přezdívka.

Na dvoře absolutistického vládce

Keir Starmer patrně věří, že své přednosti bude moci Mandelson plně rozvinout v delikátním prostředí Washingtonu. Vyjít by to mohlo, svou logiku to má. Těžko lze čekat, že tak svébytná osobnost, jakou Mandelson je, bude jen předávat zprávy jménem vlády Jeho Veličenstva, stříhat pásky nebo pojídat jednohubky na recepcích. Jeho úkolem bude dostat se k Trumpovi co nejblíže a pokud možno plnit roli jeho „našeptávače“. Znalosti obchodní politiky mu pak mohou jen pomoci, protože o obchod půjde především.

Že pro Mandelsona není nic problém, můžeme sledovat už nyní, a to ještě funkci nepřevzal. V posledních týdnech už o Trumpovi mluvil mnohem smířlivěji, ne snad že by ho úplně velebil, ale poukazoval i na chyby demokratů a dnešní levice. Před několika dny dokonce poskytl rozhovor konzervativní stanici Fox News a uvedl, že bylo chybou mluvit o Trumpovi jako o hrozbě.

Co si o Trumpovi doopravdy myslí, je záhadou. Ale vlastně je to vcelku jedno. Mandelson má jasné zadání – zachránit Británii před vysokými cly. Přesto zůstává otevřená otázka, zda zrovna takový způsob diplomacie podobný dvoru absolutistickému panovníka, kterému se dvořané snaží upřímnými či neupřímnými prostředky zalíbit, je posunem vpřed. Klasická diplomacie s jasnými pravidly má přece jen něco do sebe.

