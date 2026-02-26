České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Vyberte si z našich newsletterů

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Tomáš Ignačák zdůrazňuje, že alfou a omegou pro úspěch českého výrobce kolejových vozidel na zahraničních trzích jsou reference z tuzemska: „Naše úspěchy například v Německu by nebyly tak výrazné, kdybychom předtím nedodali třeba tramvaje 15T pro Dopravní podnik v Praze.“ Praha je podle dlouholetého vrcholového manažera Škody Group tramvajové město, které klade na tento dopravní prostředek snad největší nároky na světě. Pražská tramvaj musí umět projet různými oblouky, křižovatkami, historickými uličkami a plně naložená se nejenom rozjet, ale třeba také zabrzdit na barrandovském kopci.

Zdá se, že pokračovatelé tradic průmyslníka Emila Škody v Plzni mají slušně nakročeno i v dobách umělé inteligence a posilování prvků autonomního řízení, kdy se z tramvaje nebo vlaku stává „mozek na kolejích“. Tomáš Ignačák připomíná antikolizní systém nových škodováckých tramvají, který je důležitým krokem k autonomnímu řízení. Škoda Group nyní testuje chytré depo ve finském Tampere. Řidič v depu opustí tramvaj, která už se pak sama o sebe postará, v případě potřeby zajede i do myčky, a později řidiče zase vyzvedne.

Škoda Group je známá svými dodávkami dopravních prostředků na český a slovenský trh. Zaznamenal jsem, že za skoro domácí trhy ale považujete i další země. V této souvislosti se mluvilo třeba o Finsku, kde jste před časem koupili společnost Transtech. Často informujete o aktivitách v sousedních zemích. Mohl byste shrnout poslední vývoj?

Finsko určitě patří mezi naše strategické trhy – zaměstnáváme tam 500 lidí, máme významné projekty a značka Škoda Transtech navazuje na dlouhou historii. Stále významnějším trhem je pro Škodu Group rozhodně také Německo. Získali jsme zakázky na tramvaje už do jedenácti německých měst a věřím, že jich bude ještě více. Naši přítomnost v Německu můžeme označit za dlouhodobou, hodně se věnujeme také servisu. Naše stopa je tam opravdu výrazná. Mohl bych ale mluvit i o dalších zemích. Když zatím zůstanu na západě Evropy, můžu zmínit dodávky do italského Cagliari a od letoška také do Bergama. Ve Švédsku realizujeme projekt rekonstrukce tramvají v Göteborgu a loni jsme podepsali smlouvu ohledně projektu příměstského vlaku Saltsjöbanan.

Švédskou zakázku má na starosti vaše finská dcera? Předpokládám, že její aktivity jsou důležité pro celý severský trh…

Velkou část komunikace skutečně zajišťuje finská Škoda Transtech, ale do projektu jsou významně zapojeny plzeňské výrobní a inženýringové kapacity. Mezi naše strategické trhy patří také Pobaltí, kde jsme aktivní ve všech třech zemích. Kromě klasických elektrických vlaků tam začneme dodávat také jednotky BEMU s kombinovaným bateriovým a elektrickým pohonem. To jsou poměrně široké vlaky s velkým prostorem.

Pokud vím, namířeno máte také například do Polska.

Ano. V Polsku máme také vlastní tým, který se zabývá nejenom obchodem, ale i technickou podporou. Navazujeme partnerské vztahy s řadou polských dodavatelů. Do Varšavy jsme vyvezli vlaky pro tamní metro a rýsuje se řada potenciálních projektů v oblasti tramvají i železnice. Polsko je nám poměrně blízké jazykově, z Ostravy se tam dobře operuje.

Cesta do světa začíná v Praze

V řadě oborů ekonomiky platí, že se exportéři potřebují ve světě pochlubit tím, jak se jim vede na domácím trhu. Jak důležité jsou pro vás na zahraničních trzích reference z Česka?

Na Česko a Slovensko připadá 35 procent našich tržeb. Domácí reference jsou alfou a omegou i pro náš export. Naše úspěchy v Německu by nebyly tak výrazné, kdybychom předtím nedodali třeba tramvaje 15T pro Dopravní podnik v Praze. Očekáváme, že podobně důležitá bude reference z Prahy v případě nových tramvají 52T. To je naše nejnovější tramvaj a troufnu si říct, že je jedna z nejlepších na světě. Praha je tramvajové město, které klade na tento dopravní prostředek snad největší nároky na světě. Pražská tramvaj musí umět projet různými oblouky, křižovatkami, historickými uličkami a plně naložená se nejenom rozjet, ale třeba také zabrzdit na barrandovském kopci.

O novou tramvaj už se také zajímají další potenciální zákazníci?

Jednoznačně. Důležité je, že do našich tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Například náš antikolizní systém je důležitým krokem k autonomnímu řízení. A kombinujeme i další technologické přednosti, které navíc dokážou snížit náklady i spotřebu elektřiny. Elektromechanická brzda výrazně snižuje náklady na údržbu, podvozkové uspořádání zase provozní náklady. Otočné podvozky zajišťují lepší průjezd ostrými oblouky – třeba právě v historickém centru Prahy – a nižší opotřebení kol i kolejí. Tramvaj 52T využívá výhod náprav a přesto je zcela nízkopodlažní.

Tramvaj 52T ČTK

Je reference z domácího trhu důležitá ve výběrových řízeních, přes která vede cesta k zakázkám v dalších evropských zemích?

Reference je důležitá, abyste získal důvěru zákazníka, že jste opravdu schopen garantovat dodávku dopravních prostředků bez průtahů a následně i jejich bezproblémový provoz. Ve většině tendrů musíme dokládat referenční dodávky, předložit referenční dopisy. Potenciálního zákazníka navíc zajímá dlouhodobý časový horizont. Životnost tramvaje nebo vlaku je minimálně třicet let. Často se přijede podívat třeba právě na tramvaj do Prahy. Jenom na začátku letošního roku se tady objevila řada zástupců západoevropských dopravních podniků.

Jak z vašeho pohledu funguje jednotný vnitřní trh Evropské unie? Setkáváte se v jednotlivých členských zemích s velkými bariérami?

Jak kde. V Evropě platí určité jednotné podmínky a společný trh celkově přináší větší konkurenci. Třeba Česko je otevřené, absolutně liberální, tady de facto nejsou žádné bariéry. V některých jiných zemích je to složitější, narážíme na různé technické bariéry, lokální specifické normy. Pokud neznáte místní normy a homologační procesy, je to samozřejmě problém. Musíme je důkladně studovat. Když jsem mluvil o tom, jak významný je pro nás německý trh, měl jsem na mysli i to, že už se tam umíme pohybovat, známe dobře tamní normy i potřeby zákazníků.

Je vůbec možné konkurovat Siemensu v Německu nebo Alstomu ve Francii?

Ukazuje se, že do značné míry ano, když se nám daří do Německa úspěšně dodávat tramvaje. Siemens má samozřejmě obrovskou výhodu – tamní trh dokonale zná, zaměstnává na něm spoustu lidí a v Německu má velkou tradici. Pro nás to ale nemusí nutně být nepřekonatelná bariéra. Se Siemensem a Alstomem si ostatně konkurujeme i na dalších trzích. V našem oboru zase není tolik výrobců, kteří jsou schopni dopravní prostředky nejenom dodat, ale také garantovat jejich dlouhodobý provoz. Prosadí se silné firmy, které jsou schopny dlouhodobě financovat vývoj, výrobu i servis. Škoda Group mezi ně patří.

Do jaké míry váš byznys ovlivňuje čerpání evropských fondů na dopravu, nákup dopravních prostředků?

To je specifikum především střední a východní Evropy. Zažíváme určité vlny poptávky, podle toho, jak se blíží uzávěrky některých dotačních projektů.

Mimoevropské bariéry 

Prosazujete se také na mimoevropských trzích. Jak těžké to je ve vašem oboru?

Zatímco v Evropské unii můžeme počítat s tím, že zde platí určitá jednotná pravidla, mimo Evropu jsou podmínky pro export výrazně odlišné. Některé země jsou velmi ochranářské, protekcionistické. Tímto směrem se vydalo třeba i Turecko, které zavedlo opravdu silnou ochranu domácích výrobců. Mezi taková protekcionistická opatření patří různé podmínky typu padesátiprocentní lokalizace výroby nebo pravidla, podle něhož musí být cenová nabídka zahraničního uchazeče podstatně nižší než domácího. Podmínka výrazné lokalizace výroby platí i ve Spojených státech – ještě z dob před Donaldem Trumpem. Podobné je to v Izraeli a v tomto výčtu zemí bych mohl pokračovat.

Mluvíte také o zvýšených nárocích na financování vašich dodávek…

V mimoevropských zemích se navíc často objevuje požadavek na naše vlastní financování projektu – třeba ve formě patnáctiletého úvěru na dodávku vlaků. Dostáváme se tak do ostrého konkurenčního střetu s čínskými nebo korejskými firmami, které v tomto ohledu často mají větší možnosti. Musíme počítat s tím, že za hranicemi Evropy už neplatí model, kdy si zákazník objedná dopravní prostředky a financování si zajišťuje sám. Proto je pro tuzemské vývozce nezbytné, aby měli v Česku vhodnou nabídku exportního financování a pojištění.

Pokud vím, rýsuje se vám velký obchod v Uzbekistánu. Jaké jsou vaše vyhlídky v dalších zemích bývalého Sovětského svazu?

Máme pro tyto trhy vhodné produkty, přicházíme se strategií 1520. Tato číslice označuje v milimetrech železniční rozchod, který se používá právě v těchto zemích, včetně Pobaltí. Jako prakticky jediní nabízíme pro tento rozchod příměstskou elektrickou jednotku, která je nízkopodlažní a významně energeticky úsporná. Také máme zkušenosti s metrem v takzvaném postsovětském tunelu. Před rokem 1989 se všechna metra v rámci někdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci stavěla podle stejného technického standardu. Dodáváme metrovlak, který je vhodný právě do těchto tunelů, což se týká i zmiňované Varšavy nebo Sofie.

Jsou pro vás důležité aktivity české ekonomické diplomacie?

Rozhodně. Důležité jsou cesty politiků s podnikatelskými misemi, které podpoří zájmy a projekty českých firem. Pomáhá také spolupráce s českými ambasádami v jednotlivých zemích, které se navíc podílejí na organizaci projektů ekonomické diplomacie PROPED – menších misích s užším zaměřením na určité odvětví. Naše Asociace českého železničního průmyslu ACRI se účastní několika projektů PROPED ročně. Z členských firem nám přichází velmi pozitivní reakce – když se třeba během dvou dnů setkají zástupci českých firem, jejich potenciálních zákazníků v dané zemi a dalších tamních společností, je to velmi efektivní. A podobně úspěšné bývají také takzvané incomingové mise, kdy naopak do Česka přijíždí představitelé zahraničních firem a ministerstev.

Společné tažení českých firem 

Export.cz se často zabývá spoluprací českých firem z určitého odvětví při dobývání zahraničních trhů. V některých oborech typu zdravotnických prostředků nebo leteckého průmyslu je taková spolupráce velmi silná, v jiných si české firmy v zahraničí spíš vzájemně konkurují. Jak je to v případě železničního průmyslu?

Snažíme se maximálně spolupracovat. Proto také vítáme podporu, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje například budování národních stánků na mezinárodních veletrzích. Návštěvníci se mohou seznámit s celým spektrem českých firem a často je zaujmou i společnosti, které nejsou tak známé.

Škoda Group je v rámci vašeho oboru nejviditelnější…

Dodáváme finální výrobek, který je vidět. Ale vedle nás se prezentuje spousta dodavatelů různých komponentů nebo výzkumné a testovací laboratoře. Dám vám příklad – společnost VÚKV, která se zabývá vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, provádí různé testy v zahraničí a objednávky dostává třeba i ze vzdálených zemí jako Austrálie. Český inženýring je ve světě pořád dost vidět.

Příležitosti pro český export tedy nejsou vázány jenom na finální výrobek, jako je tramvaj nebo vlak.

Nejsou. Na druhou stranu, pokud chceme, aby česká ekonomika vytvářela vysokou přidanou hodnotu, je důležité vyvážet finální produkty. Musíme je umět prodávat, nabízet chytré technické řešení, efektivně je vyrábět a dalších dvacet, třicet let zajišťovat servis. Takový uzavřený cyklus vytváří nejvyšší přidanou hodnotu.

A uzavřený cyklus začíná u vlastního výzkumu a vývoje…

Přesně tak. Základem je vlastní konstrukční návrh, abychom dokázali prodat náš vývoj, myšlenku. Cestou určitě není něco pouze vyrobit nebo svařit podle dokumentace, která vznikla jinde. Když se procházíte naším areálem v Plzni a sledujete výrobu našich tramvají nebo vlaků, můžete se přesvědčit, jak vysoký je podíl českých subdodávek – od sedadel po dvojkolí. I pro nás je vždy jednodušší mít domácího partnera a naši subdodavatelé rostou s námi. A když se nám podaří proniknout s železničními vozidly do zmiňovaného Uzbekistánu, může na to navázat další spolupráce při rozvoji dopravní infrastruktury nebo v dalších oblastech.

Podnikatelská iniciativa Druhá ekonomická transformace přichází s analýzami, podle nichž má Česko velký potenciál ve vývozu zelených technologií, takzvaného CleanTechu. Zařazuje do něj i železniční průmysl. Jak to vnímáte?

ACRI společně s poradenskou firmou Deloitte před časem zkoumala podíl železničního průmyslu na českém hrubém domácím produktu a zjistila, že se blíží dvěma procentům, což odpovídá desítkám miliard korun. To už je slušné číslo. A jsem přesvědčen, že náš obor má potenciál dalšího růstu. Železnici dává zelenou Evropa i Asie, rozvíjí se městská hromadná doprava.

Zařazení železničního průmyslu mezi zelené technologie je v pořádku?

Procházíme významným technologickým posunem. Když si dnes budete chtít objednat dieselové motoráky, moc dodavatelů ani nenajdete. Stávající tratě se elektrizují, staví se další. Naše nové elektrické jednotky i tramvaje jsou významně lehčí, mají daleko vyšší energetickou účinnost a umožňují rekuperaci energie. Opravdu jsme se vydali cestou zelené transformace, která omezí environmentální zátěž v dopravě.

Mozek na kolejích 

V nedávném rozhovoru se známým manažerem Škody Auto Martinem Jahnem jsme mluvili o tom, jak se z auta stává mozek na kolech. Mohli bychom v případě tramvaje nebo vlaku mluvit o mozku na kolejích?

Moderní vlak i tramvaj jsou opravdu velmi sofistikovaná zařízení. V celém vlaku se sbírají různá data, která dává dohromady centrální řídicí počítač. Na datové sběrnice je navěšeno kdeco – ovládací jednotka dveří, toalety, různých displejů. A to jsem zatím jen u toho, co pasažér vidí na vlastní oči. Dále je to například celý pohon nebo veškerá data o poloze vlaku. Strojvedoucí obsluhuje nejenom počítačový displej, kterým řídí vlak, ale vedle něj jsou tu další systémy – infotainmenty, diagnostika, evropský zabezpečovací systém ETCS. Vše funguje ve vysokém bezpečnostním standardu. Když některý prvek selže, vlak i jeho systémy jedou dál. A do toho postupně vstupují nové systémy. Autonomní tramvaj bude vybavena různými lidary, čidly, bude schopna sledovat, co se děje uvnitř vozu i kolem něj.

Předpokládám, že s rychlým vývojem technologií je nutné neustále přehodnocovat dosavadní směry vývoje. Zaznamenal jsem třeba diskusi, jestli u autonomních vozidel více prosadí radary nebo kamery. A rozvoj umělé inteligence v posledních letech ukazuje úplně nové možnosti…

Často to bude určitá kombinace různých technologií, jako v případě radarů a kamer. Díky umělé inteligenci bude možné zdokonalit řadu různých činností, včetně například údržby. Když budeme dlouhodobě sbírat data z provozu našich vozidel a umělá inteligence je vyhodnotí, najde souvislosti, které budou sloužit k optimalizaci konstrukčního vývoje nebo našich diagnostických systémů. Budeme například schopni lépe predikovat, co se stane s určitým komponentem, jak se projeví budoucí potenciální vada.

Kde všude kromě Plzně máte vlastní vývojáře?

Centrální vývoj je v Plzni, napříč skupinou zaměstnáváme tisícovku inženýrů a vývojářů, kteří se zaměřují na celé spektrum našich inovací – od mechaniky přes elektroniku, pohony po digitální technologie. Další vývojové kapacity máme v Praze, Ostravě, finském Oulu a díky našim akvizicím také v dceřiných firmách, jako jsou rakouská Škoda Group Austria nebo belgická The Signalling Company. Ta se zaměřuje na evropský zabezpečovací systém ETCS, což je pro nás další významný směr vývoje. Máme také 40 inženýrů na Ukrajině, kteří pokračují v práci i během válečného konfliktu.

Spolupracujete ve výzkumu a vývoji s univerzitami?

Ano. Příkladem může být právě náš dlouhodobý projekt autonomní tramvaje, na němž spolupracujeme s ČVUT a Západočeskou univerzitou. Postupně vyvíjíme různé komponenty, prvním byl zmiňovaný antikolizní systém, který získal ocenění Česká hlava za rok 2023. S oběma univerzitami a dalšími partnery se podílíme na projektu Didymos, jehož cílem je, aby tramvaj například správně reagovala na vozidla záchranného systému a uvolnila jim prostor. Dalším projektem je takzvaná autonomní točna, tramvajová smyčka. Když tramvaj přijede na konečnou, řidič vystoupí, nemusí s tramvají popojíždět jako dosud a má čas na přestávku. Tramvaj popojíždí sama a řidič se vrátí, když už je připravena k odjezdu.

Uvádíte, že největšího pokroku v rámci vašeho směřování k autonomní tramvaji jste dosáhli ve finském Tampere…

Testujeme tam takzvané chytré depo. Řidič v depu opustí tramvaj, která už se pak sama o sebe postará, v případě potřeby zajede i do myčky, a později zase řidiče na stanoveném místě a ve stanoveném čase vyzvedne. Testovací tramvaj Lyyli díky antikoliznímu systému zcela kontroluje cestu před sebou, dokáže zareagovat na jakoukoliv překážku a signalizaci v rámci depa. Náš antikolizní systém je nastavený tak, že tramvaj nejenom „vidí“ vše kolem sebe, ale také se řídí podle detailní mapy, tedy reálného prostředí ve městě, a nepřekvapí ji například kdejaký sloup. Využívá technologii digitálního dvojčete města.

Řidiči automobilů vědí, jak nečekaně může reagovat vozidlo s pokročilým adaptivním tempomatem třeba na kruhovém objezdu. Naším cílem bylo, abychom se v případě tramvaje něčemu podobnému vyhnuli. Tramvaj musí bez problémů zvládnout jakýkoliv oblouk, i když proti ní jede jiná tramvaj. Kontroluje si dostatečný odstup, ale tramvaj jedoucí naproti ji nijak nerozhodí.

Směřujete ve vašem vývoji také k rychlejším vlakům? Pokud vím, máte takovou zakázku od dopravní společnosti Arriva.

Pustili jsme se do vývoje platformy Škoda 26EV, což je vlak určený pro traťové úseky delší než 100 kilometrů. Rychlost vlaku se má pohybovat na úrovni 200 kilometrů za hodinu, počítáme až s 230 kilometry. U podobných projektů jsou důležité nejenom homologační zkoušky, ale také takzvané kusové zkoušky – na danou rychlost je potřeba otestovat každý jednotlivý vlak. Využíváme řadu nových poznatků, které se týkají pohonu, energetické bilance, konstrukce. Součástí projektu jsou testy v aerodynamickém tunelu. V Česku už ostatně vznikají rychlá vlaková spojení, vlaky budou z Prahy brzy vyjíždět rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Tento segment je pro nás důležitý.

Článek vyšel také na Export.cz

Na nové hospodářské strategii je podle ekonoma a člena nedávno rozpuštěné Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominika Stroukala vidět, že se vláda skutečně drží nastoleného vlastního hesla „nevymýšlejme kolo“ a že se v hlavní linii neodklání od strategií předchozích vlád. A to je dobře. Druhou věcí je ovšem ochota a schopnost naplánované kroky prosadit. Hlavním nepřítelem udržitelného růstu je totiž diskontinuita. „Pro tržní kapitalismus je úplně nejdůležitější předvídatelnost. Vlastně moc nezáleží na tom, zda bude daň z příjmů 22, či 19 procent. Každý podnikatel vám řekne, že má raději nižší daně, ale že nejdůležitější je, aby daně byly předvídatelné,“ říká Stroukal.

Jak hodnotíte novou hospodářskou strategii vlády?

Je tu na první pohled jedna věc, kterou prostě člověk může a měl by pochválit. Jak rychle nová vláda novou strategii představila. Tohle evidentně nemohla zvládnout během pár týdnů od svého ustavení. A je to přesně to, co by měla opozice dělat. Připravovat se na to, že se dostane k moci. Předchozí vláda to tak nedělala. Měl jsem tak trošku pocit – a měli jsme ho v tu dobu asi všichni – že minulá vláda byla na začátku zaskočená tím, že se dostala takhle jednoduše k moci. Pokud jde o onu strategii, jsem rád, že vláda přemýšlí nad prorůstovými kroky. Byť je zároveň zjevné, že materiál má široké, vágní kontury. Ale na druhou stranu chápu, že to tak musí v principu být a že teprve ve druhém kole dopracují konkrétní kroky.

Vidíte nějaký zásadní odklon od strategie předchozí vlády premiéra Petra Fialy?

To ne. Zásadní je, že velká část toho dokumentu je skutečně tím, co bychom jako makroekonomové označili za snahu podpořit potenciál ekonomiky. Důraz je kladen na věci, které jsme doporučovali také my jako NERV nebo různé podnikatelské asociace. Tedy na inovace, vzdělávání, digitalizaci, snižování byrokracie. Aby český stát byl moderní. Nicméně jsou tam také věci, do nichž podle mého prostě promlouvá více složení současné vlády než řekněme nadstranická odbornost. Kdy se tam třeba jedním dechem říká, potřebujeme kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, a pak následuje – aby si to někdo nevyložil špatně – že je nutný konec neřízené migrace.

Také my jako NERV jsme hledali cesty, jak nakopnout ekonomiku. A všichni nám říkali, tak proč nezlevníte energie, proč nepřidáte tady a tamhle? Ale to není o nakopnutí ekonomiky. Stimulovat agregátní poptávku, to umějí politici velmi rychle. Jenže pokud se bavíme o dlouhodobém udržitelném růstu, tak to je obtížnější a vyžaduje to opatření, která trvají dlouho. A která nebývají populární i z toho důvodu, že jejich efekt není vidět hned. Když se ale udělají teď, tak se nám jejich efekt á la složené úročení za ty desítky let vrátí.

Ale líbí se mi jedna věc.

Jaká věc?

Nynější vláda dala ke každé oblasti jasný indikátor, kterým budeme měřit, zda jsme byli úspěšní, anebo ne. To jsme my v návrzích neměli. Vláda říká, v tom a tom budeme dvacátí, zatímco teď jsme na 28. místě. To je měřitelné. Když máte plán být v žebříčku European Innovation Scoreboard na osmém místě a tou osmičkou nejste, tak je prostě jasné, že plán naplněn nebyl. Takže dávání si konkrétních závazků, to je věc, kterou bych určitě ocenil.

Takže co byste vlastně na strategii zkritizoval?

Obecně platí, že daleko horší než vymyslet nějaká opatření je zvládnutí politické stránky věci. Řada kroků se prostě strašně těžko politicky prodává. Když třeba budete chtít něco přenastavit v mateřských školkách, v hrubém domácím produktu se to projeví až třeba za 30 let. Takže jde o to, jak silný bude dotyčný ministr, aby to prosadil, aby se to dostalo až k poslednímu úředníkovi. Jinak se to nestane. I s tím jsme měli jako NERV u prorůstových opatření problém. I když na těch opatřeních byla relativně široká shoda a k jejich prosazení politická vůle… Vláda se nakonec věnovala důležitějším věcem. Politické kampani, řešení konkrétních problémů, které se vyskytly. A nechtěla nebo nemohla se ve druhé polovině svého mandátu věnovat dlouhodobějším věcem. I proto je možná dobře, že tato strategie přichází na začátku vládní periody, že je ještě čas něco udělat.

Co je z navrhovaných opatření kandidátem na neprosazení?

Už při pohledu na prvních pár bodů vidím třeba toto. Změna řízení univerzit. To je skvělé. Jenže zkuste to na těch univerzitách prosadit! Ministr tu moc má a kdyby chtěl, tak to dokáže udělat. Ale nastanou obrovské války s rektory. Bude to prostě nepříjemné a ministrovi se do toho nebude chtít. Protože jaký to bude mít efekt pro voliče? Ano, zlepší se školství, ale ten efekt bude neuchopitelný, nevyčíslitelný. Pro voliče je to prostě neatraktivní a kapacita politika a jeho politický kapitál je omezený.

Naproti tomu – když se zvednou platy státních zaměstnanců, tak je to vidět a vygeneruje to rychlý poptávkový stimul. Anebo další bod: změna přijímacího řízení na střední školy. Víme, jaký je to problém, jaký stres to přináší rodinám, jak se tam taktizuje. A podle mě by zlepšení mělo měřitelný vliv na zvýšení HDP. Jenomže z pohledu politiky tohle není věc, kterou si dáte na billboard.

Při prosazování změnových kroků je podle vás důležité, jak silný je ministr. I když ty kroky odsouhlasila vláda, odborná veřejnost, používají se úspěšně v zahraničí. V čem je problém?

Z našich zkušeností víme, že strategické kroky jsou silně mezirezortní. Proto jejich realizace zůstává viset. Každý si na to dává čas a na konci mezirezortního připomínkového řízení se k vám vrátí úplně jiný dokument a vy musíte udělat to kolečko znovu. Je to únavné a pokud máte omezené prostředky a čas, tak se pak věnujete věcem, které vám zajistí, že budete moci vládnout v dalším období. Já tohle naprosto chápu a respektuji. Ale je to škoda pro nás jako občany. My jsme třeba v rámci NERV dostali z jednoho ministerstva požadovanou reakci na návrh jednoho opatření, jednoho bodu, odpověď až po půl roce. A prý: co to po nás chcete, to už je splněné. Jenže ono to splněné nebylo. Kdyby prostě řekli, bude nám to trvat 10 let, tak by to bylo v pořádku. Ale oni řeknou, je to splněné, a vy přitom víte, že není. Tak se prostě ta komunikace zasekne a nikam to nevede. A není to kvůli tomu, že by to někdo nechtěl. Je za tím prostě jen úředničina.

Ale také jsou tady instituce, kterým se do určitých věcí z principu nechce. Asi tušíte, že třeba hasiči nemají úplně rádi, když se snižují nebo zlehčují normy pro stavebnictví. I když jsme si řekli, že se přiblížíme normám, které se osvědčily v Německu, a že se bude díky tomu stavět rychleji a levněji.

Co největšího jste doporučovali vládě premiéra Petra Fialy a jak to dopadlo? V čem na vás vláda dala, v čem ne?

Asi největší položky, které jsme řešili, byly dvě. Za prvé důchody. To na nás vláda podle mého názoru dala docela dost. Druhou největší věcí, a to na nás Fialova vláda nedala vůbec, byla redukce počtu územních samospráv. To bylo vidět od samého začátku, ale přesto jsme to dávali na stůl znovu a znovu, kolem dokola. V této oblasti všichni cítíme nějaký prostor pro zvýšení efektivity. Ale ministři za hnutí STAN nám ihned tak trošku naznačili, že omezování počtu starostů není v jejich zájmu, že by museli odejít z vlády… A tohle bylo nutné respektovat. Ale na konci volebního období se s vládou dalo mluvit o všem. I o marihuaně s KDU-ČSL. Dnes mají lidovci spoustu mladých, šikovných lidí, otevřených o těchto věcech mluvit.

Pokud jde o počet obcí, jakou jste navrhovali redukci?

Neměli jsme to přesně spočítané. Byli jsme za ten nápad dost kritizovaní, a myslím dost neprávem, i ze strany Svazu měst a obcí. Kdy nám říkali: ukažte nám, na základě jakých podkladů si myslíte, že je to dobrý nápad. Jenže… kolik energie chcete věnovat propočtu věcí, u nichž víte, že není možné je prosadit? Navíc se objevovaly návrhy, že by těch obcí mělo dokonce být ještě víc. Takže jsme neměli žádný konkrétní návrh kromě toho: pojďme se na to podívat, pojďme to rozpracovat. Ale ani to se nestalo. Prostě v dané konstelaci nedávalo smysl tomu věnovat desítky, stovky hodin práce, když víte, že to neprojde.

Kdybyste měl bilancovat činnost NERV. Kolik úsilí, kolik hodin vás to stálo a jaká byla spolupráce s vládou?

Nemá smysl počítat nějaké hodiny práce. Spíš bych zavzpomínal na to, jak jsme od začátku NERV v roce 2022 až do Konsolidačního balíčku (začal platit v lednu 2024 – pozn. red.) a následných debat o něm trávili večery až do noci na různých sezeních. Nejen jako samotný NERV, který se tu a tam sešel s vládou, ale hlavně v rámci jednotlivých pracovních skupin. A při vysvětlování našich záměrů dotčeným stranám. Jako třeba stavebním spořitelnám, před nimiž jsem obhajoval svůj názor, že státní příspěvek stavebnímu spoření má být nižší. Anebo debaty o zrušení školkovného. To jsou věci, které podle mě obhájit jdou, ale je to nepříjemné, je v tom spousta emocí.

Takže když se ptáte na úsilí, v hodinách se to vyčíslit nedá, je to spíše o jiných nákladech. Já jsem tehdy měl doma čerstvě narozené dítě a místo toho, abych si to užíval a pomáhal manželce, jsem chodil po večerech pryč.

A jak hodnotíte spolupráci s vládou?

Někdy od poloviny volebního období jsme se už moc nescházeli, protože se prostě už šlo do volební kampaně. Takže nás potřebovali méně, už se věnovali jiným věcem. Ale přesto v té druhé půlce svého mandátu vláda udělala tu důchodovou reformu. A kdybych ji měl za něco pochválit – a víme, že na politiky většinou nadáváme – tak to byla odvaha. Odvaha sáhnout na důchody. Před volbami. Za takový krok není co politicky získat. Navíc to dělat s vědomím, že to následující vláda zruší. To je podle mě odvážné a zaslouží si to ocenění.

Jaký máte názor na EET?

Liberál ve mně moc nechápe, proč bychom měli mít nonstop připíchnutý stát na obchodní vztah mezi dvěma soukromými subjekty. Ale chápu, že poptávka po něčem takovém byla cítit i zevnitř trhu. Ten argument často používá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a já mu rozumím. Jsme v politické situaci, kdy zleva doprava nikdo nechce zvyšovat daně, protože by jim to voliči následně lidově řečeno dali sežrat. Tak jediné, co se dá použít, je to, co říká premiér Andrej Babiš: nebudu zvyšovat daně, já je prostě líp vyberu. Takže si za to můžeme tak trochu sami i jako voliči. Politici v podstatě nic jiného dělat nemohou. A dlužno dodat, že EET 2 je uděláno úsporněji, s minimem dat, postačí telefon či tablet a bez účtenek.

Takže vám nakonec znovuzavedení EET není úplně proti srsti…

I když s EET nesouhlasím, nejsem jediný, kdo říká, že mezi EET 1 a EET 2 nemusela být pauza. Že by Česku slušelo trochu víc kontinuity. Ta jedničková EET se po diskusi s opozicí mohla ponechat a převést do podoby EET 2. Jenže takhle to u nás nefunguje, vláda a opozice spolu nekomunikují. Naposledy jsme to viděli u těch důchodů. To zase má máslo na hlavě spíše současná vláda, tedy tehdejší opozice. Proto bych se přimlouval za větší kontinuitu. Protože jinak se nikomu z politiků nebude chtít udělat něco odvážnějšího, když to ta druhá strana pak zruší. Jako občan bych pak vyhrál na tom, že ten, kdo nově přijde k moci, nebude rušit věci zavedené chvíli předtím. Co je opravdu škoda, to byla ta opatření k důchodům.

Takže hlavní problém strategií je jejich diskontinuita?

Kontinuita je základním předpokladem dobré dlouhodobé strategie a dlouhodobého udržitelného růstu. Rozumím tomu, že bude někdo chtít přidat učitelům, jiný úředníkům, od toho jsou tu různé politické strany. Je důležité, aby byl nějaký politický souboj a jiné priority. Ale u těch největších a nejzásadnějších věcí je nutné, aby trvaly nějakou dobu. Aby se na to domácnosti, firmy a podnikatelé mohli připravit. Pro tržní kapitalismus je úplně nejdůležitější předvídatelnost. Vlastně moc nezáleží na tom, zda bude daň z příjmů 22, či 19 procent. Každý podnikatel vám řekne, že má raději nižší daně, ale že nejdůležitější je, aby daně byly předvídatelné.

Když byste se podíval na hospodářské strategie řekněme posledních 20 let. Přibývá té diskontinuity, anebo jsou ty výkyvy zleva doprava méně časté a mírnější? Co zásadního se udělalo a pak zrušilo?

Nevím, jak tohle měřit. Ale symbolem diskontinuity se stalo zrušení takzvaného druhého pilíře penzijního systému. A ještě předtím zavedení a zrušení poplatků za návštěvu lékaře. Popsal bych to jako situaci, kdy jedna strana něco zásadního zavede, a druhá strana si zrušením toho zkusí vyhrát volby. To se stalo a já si myslím, že je to v případě obou opatření škoda. Ovšem dělají to oba hlavní politické tábory. ODS zase prosadila zrušení EET. Ještě dodám, že to EET zaznělo na besedě se studenty na otázku, jaké velké ekonomické změny se u nás odehrály v posledních 20 letech a byly domácí provenience. Další změny přidali přítomní učitelé, kteří uvedli právě druhý pilíř a ony poplatky u lékaře. A pak šli ještě dál a připomněli privatizaci, v tomto případě jsme už ale neotočili o 180 stupňů. Podobně velkých věcí už tady ale v naší novodobé historii moc nebylo. Teď už se politikům do žádných zásadních změn chtít nebude. Protože proč procházet tím martyriem, když stejně nic nevydrží.

Vláda spojuje EET 2 s velkými nadějemi. Má zlepšit výběr daní a pomoci veřejným rozpočtům. Je takové očekávání realistické?

Seriózní ekonom by měl říct, že nevíme, kolik na výběru z daní EET 2 přinese. A že to ani nebudeme schopni změřit. Nikdy nebudeme mít jednu Českou republiku s EET a jednu bez, abychom ten rozdíl změřili. Ale pokud by mě k takovému odhadu někdo nutil, pak bych tipoval, že se budeme bavit o jednotkách miliard. Nám ale chybí stovky miliard. Samozřejmě, každá miliarda navíc se státnímu rozpočtu hodí. Ale problém leží jinde. Od covidu jsme si o dvě procenta HDP zvýšili výdaje a o dvě procenta HDP snížili daňové příjmy.

A co říkáte znovuzavedení takzvaného školkovného?

To mě docela štve. Lidé s vysokými příjmy si mají školkovné od čeho odečíst. Nízkopříjmové domácnosti nikoliv, protože školkovné není v režimu daňového bonusu, takže na školkovném dostanou nulu. Když jsem se podíval na data, bylo vidět, že ze školkovného nadproporcionálně těžily bohaté domácnosti. Bylo by to v pořádku, pokud by přišla nějaká ultrapravicová strana s tím, že bohatí vytvářejí hodnoty a že jim chce pomoci. Ale tohle přece neříkáme! Mrzí mě, že lidé věří tomu, že efekt školkovného je takový, o jakém mluví vláda, tedy že pomáhá nízkopříjmovým. Realita je jiná. Podobně bizarní jsou ale i třeba daňové odečty na úroky z hypotečních úvěrů. Anebo vám stát sníží daně za to, že máte dost peněz dát ročně 50 tisíc na dlouhodobý investiční produkt. Tohle je prostě systematická pomoc bohatším.

Karel Havlíček a Andrej Babiš

Vyplatí se ještě? Kolik vám letos vydělají termíňáky

Bankovky
iStock
nst
nst

Úroky na termínovaných vkladech se v únoru nejčastěji pohybují mezi 2,3 a 3,4 procenta ročně. Sazby přes tři procenta nabízejí jen vybrané banky. Většina velkých bank se drží blíže k hranici tří procent, či spíše pod ní.

Mezi nejvýhodnějšími termíňáky se v rámci ročních vkladů drží Moneta Money Bank, která klientům nabízí úrokovou sazbu 3,2 procenta ročně. Pro klienty, kteří zvolí uložení peněz na jeden měsíc, pak banka nabízí dokonce 3,4 procenta při částce nad 2,5 milionu korun.

Banka Creditas nabízí sazbu pro roční vklady úrok ve výši 3,3 procenta, Fio Banka až 3,2 procenta. Ta má stejnou sazbu i v případě tříměsíčního a šestiměsíčního vkladu.

Do pásma kolem tří procent spadá také Air Bank, která u roční fixace nabízí 3,0 procenta, stejná sazba platí i pro tříměsíční a šestiměsíční vklad. Klienti musí vložit minimálně 30 tisíc korun. Podobně se podle srovnávačů pohybuje i UniCredit Bank, u níž se klienti mohou dostat až na 3,1 procenta ročně při vkladu nad milion korun. 

Naopak nižší sazby uvádí tradiční velké banky. Česká spořitelna nabízí u standardního termínovaného vkladu až 2,25 procenta ročně, přičemž vyšší úročení je podmíněno dalšími službami. 

Banka 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců Podmínka
CREDITAS 2,50% 3,00% 3,10% 3,30% minimální výše vkladu 5000 Kč
Air Bank 2,70% 3,00% 3,00% 3,00% minimální výše vkladu 30000 Kč, bez omezení maximální výše vkladu
Komerční banka / 2,50% 2,50% 3,00% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše vkladu je 10 mil. Kč
MONETA 0,01% / 3,40%* 3,00% 3,10% 3,20% * platí pro vklady od 2,5 mil. Kč, minimální výše vkladu 15000 Kč
J&T Banka / 2,60% 2,60% 3,30% minimální hodnota prvního vkladu je 1 mil. Kč, u dalších vkladů minimálně 100 tis. Kč
UniCredit 2,50% / 2,70%* 3,00% 3,10% 3,00% / 3,10%* minimální výše vkladu 30 tis. Kč, * úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 mil. Kč, platí pouze pro fyzické osoby nepodnikající
Fio banka 2,30% 3,20% 3,20% 3,20% minimální výše vkladu 3000 Kč, maximální výše vkladu není stanovena
ČSOB / 2,20% 2,50% 2,40% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximálně 3 mil. Kč
Česká spořitelna 1,95% 2,25% 2,20% 1,85% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše není stanovena
Trinity Bank 0,4 až 1,33% 0,4 až 1,48% 0,4 až 1,58% 0,4 až 1,61% Zůstatek na Vkladovém účtu je úročen dle pásma a délky vkladu, viz web banky.
Raiffeisenbank 2,15% 1,95% 1,90% 1,75% minimální výše vkladu 10 tis. Kč, maximální výše vkladu 30 mil. Kč

Zájem o kratší fixace

Z pohledu klientů převažuje zájem o kratší fixace v řádu několika měsíců až jednoho roku. Ukládané částky se typicky pohybují od stovek tisíc korun po jednotky milionů. „Průměrný vklad je zhruba 400 tisíc korun na klienta a nejoblíbenější je tříměsíční fixace, která v tomto okamžiku nabízí výnos 3,2 procenta ročně,“ říká Petr Žabža, šéf investic Air Bank.

Banky zatím nemají silný důvod sazby výrazně upravovat. Výraznější pohyb by přinesla až změna měnové politiky centrální banky. A k té se podle signálů z trhu neschyluje. Inflace v Česku dál zpomaluje a v únoru se drží poblíž dvouprocentního cíle České národní banky. Základní úrokové sazby ČNB tak zůstaly po posledním zasedání beze změny a na stejné úrovni se drží už od května 2025. A většina oslovených ekonomů v nejbližších měsících nečeká výrazný obrat.

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Money

Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Jádrová inflace by však podle hlavního prognostika Komerční banky Martina Gürtlera mohla zhruba od poloviny roku v souvislosti s uvolněnější fiskální politikou vlády spíše růst. „Nepředpokládáme proto, že by ČNB letos úrokové sazby snižovala, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze,“ uvedl Gürtler.

Banky míří do her. Spořitelna spojila síly s tvůrci Arma

Money

Finanční vzdělávání se přesouvá do herního světa. Česká spořitelna spojila síly s herním studiem Bohemia Interactive a chce děti učit o penězích prostřednictvím připravované adventury Cosmo Tales. Není to přitom první banka, která vsadila na gaming – Raiffeisenbank už dříve využila platformu Minecraft Education.

vku

Přečíst článek

Kdy má termíňák smysl?

Termínovaný vklad dává největší smysl ve chvíli, kdy chce klient zafixovat výnos a neočekává, že bude peníze potřebovat. Typicky jde o situaci, kdy předpokládá postupný pokles tržních sazeb nebo chce mít jistotu pevného úroku bez ohledu na další vývoj na trhu.

Pro klienty zůstává zásadní pravidlo nevybírat peníze před sjednanou dobou. Předčasné ukončení je sice většinou možné, ale obvykle znamená ztrátu úroků nebo sankci. Výjimkou je například Air Bank, která umožňuje vklad kdykoli ukončit, klient však získá zpět pouze jistinu bez úroků.

V prostředí, kde spořicí účty mohou nést podobně jako termínované vklady, oslovuje termíňák především ty, kteří chtějí jednoduchost a jistotu pevně daného výnosu bez nutnosti sledovat splnění různých podmínek. Konzervativním klientům banky zároveň doporučují kombinovat vázané vklady s likvidní rezervou na spořicím účtu, aby měli část úspor okamžitě k dispozici.

