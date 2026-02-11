Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací
Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.
Střadatelé se dnes nemusí dívat na výpis ze spořicího účtu s pocitem marnosti. Bonusové úroky totiž v řadě bank inflaci nejen dorovnávají, ale často ji i překonávají. Otázka ale zní: je to jen dočasné okno příležitosti, nebo snad nový, střednědobý normál?
Inflace v Česku dál zpomaluje a v únoru se drží poblíž dvouprocentního cíle České národní banky (ČNB). Úrokové sazby ČNB, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořácích, zůstávají po zasedání bankovní rady z minulého týdne beze změny. Na stejné úrovni se drží už od května 2025 a většina ekonomů oslovených newstream.cz nečeká v nejbližších měsících žádný zásadní obrat.
Jádrová inflace, tedy ta bez cen potravin, energií a regulovaných složek, bude podle hlavního prognostika Komerční banky Martina Gürtlera v souvislosti s uvolněnější fiskální politikou vlády zhruba od poloviny letošního roku spíše růst. „Nepředpokládáme proto, že by ČNB letos úrokové sazby snižovala, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze,“ předestírá Gürtler.
Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.
Aktuální prognóza České spořitelny také počítá se stabilitou úrokových sazeb během letošního roku. Hlavním důvodem je právě očekávaná zvýšená hodnota domácí složky inflace (tj. jádrová inflace), která by se podle analytika České spořitelny Jiřího Polanského mohla pohybovat se mezi 2,5 a 3,0 procenty. Také Polanský připouští, že se nedá vyloučit ani snížení sazeb, když na tiskové konferenci po únorovém zasedání o této možnosti bankovní rada diskutovala.
Analytici Trinity Bank ve vývojových scénářích kalkulují s tím, že by ČNB mohla letos sáhnout k jednomu, maximálně dvěma snížením sazeb. Rozhodovat přitom podle nich nebude jen domácí inflace, ale také vývoj geopolitické situace, kurz koruny nebo vnější ekonomické šoky.
Nejvýhodnější spořicí účty
Současná stabilita sazeb centrální banky je pro komerční banky jasným signálem. Začátek února proto nepřinesl žádné výrazné přepisování ceníků a podle vyjádření bank to nevypadá na zásadnější posuny ani do budoucna. Trhem se téměř unisono nese vzkaz: úroky na spořicích účtech ponecháváme pro nejbližší měsíce tam, kde jsou (viz žebříček spořicích účtů na konci článku).
Při detailnějším pohledu na nabídky bank je ale zřejmé, že rozdíly mezi jednotlivými spořicími účty zůstávají výrazné. V čele žebříčku se drží banky, které jsou ochotné jít s úrokem nejvýš, často ale výměnou za splnění konkrétních podmínek. Úrok začínající čtyřkou některé banky stále ještě neopustily, ale přesouvají ho do bonusů, časově omezených akcí a podmiňují ho aktivitou, investováním nebo limitem pro vklad.
Aktuálně nejvýrazněji vyčnívá Partners Banka, která si první místo drží díky bonusové sazbě navázané na doporučení nového klienta. Za každou nově „ulovenou duši“ získá klient Partners banky na jeden kalendářní měsíc úrok 4,06 procenta (tedy o jeden procentní bod víc oproti základní sazbě) pro vklady do půl milionu korun. Stejné zvýhodnění, ale na celého čtvrt roku, získá i nováček. „V následujících měsících chceme udržovat naši stávající atraktivní spořicí propozici a zvažujeme ještě její další vylepšení,“ prozrazuje mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová.
Hned za ní se v žebříčku drží mBank se svým mSpořicím účtem Plus, která nabízí úrok přesahující čtyři procenta bez nutnosti doporučení, ovšem při splnění aktivních podmínek na běžném účtu. Vysoko zůstává také Raiffeisenbank, jež kombinuje čtyřprocentní sazbu s požadavkem na pravidelné platby kartou. Právě tyto tři banky dnes udávají tempo trhu a slouží jako referenční bod pro konkurenci.
To ale neznamená, že by ostatní banky chtěly ze spořicích účtů udělat nezajímavý produkt. Naopak. Pro většinu z nich jde stále o klíčový nástroj, jak si udržet klienty a jejich peníze.
„Střadatelé jsou si stále více vědomi podmínek pro získání nejlepšího úročení, stejně tak i nabídek konkurence. Úrokové sazby depozitních produktů obecně velmi bedlivě sledují,“ podotýká mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata a dodává: „Spořicí účty nicméně nepovažujeme za produkt, který může inflaci dlouhodobě porážet, a proto klienty motivujeme k vlastnictví investičních a státem podporovaných produktů. U těch z hlediska zhodnocení vidíme dlouhodobě vyšší smysl.“
Spořicí účet jako základ, ne cíl
K chytré správě a diverzifikaci volných prostředků vedou klienty i v Moneta Money Bank. „Klienty motivujeme k investování části prostředků do fondů, kde mohou dosáhnout vyššího potenciálního výnosu než na spořicích účtech při zachování dobré likvidity,“ uvedla mluvčí banky Tereza Ryšanová.
Také v UniCredit Bank pozorují, že klienti více přemýšlejí o rozložení svých financí. „Stále více lidí chápe rozdíl mezi krátkodobým spořením a dlouhodobým investováním a aktivně oba přístupy kombinuje,“ říká mluvčí banky Petr Plocek.
Podobnou zkušenost mají i v Air Bank. Podle zástupce tiskové mluvčí Michala Kuzmiaka se klienti o své peníze zajímají mnohem aktivněji než dříve a častěji zvažují i jiné způsoby jejich uložení tak, aby se co nejlépe zhodnocovaly. Pro ty, kteří s investováním teprve začínají a chtějí si budovat dlouhodobou finanční rezervu, bývá první volbou automatická investiční platforma Portu – ať už v podobě klasických portfolií, nebo portfolií zaměřených na investování na penzi v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). Zvyšuje se podle něj i zájem o přímé investice do akcií a ETF.
Výše zůstatků, které střadatelé drží, roste napříč bankami. Zároveň se ale mění způsob, jakým lidé své peníze rozkládají. „Vedle spořicích účtů posiluje role termínovaných vkladů a investic do fondů, zejména formou pravidelných měsíčních investic,“ podotýká ředitelka marketingu a komunikace skupiny Creditas Lucie Brunclíková.
Spořicí účty tak v současném prostředí chrání hodnotu krátkodobé rezervy. Banky zároveň dávají čím dál jasněji najevo, že spořák nemá být konečnou stanicí, ale spíš výchozím bodem. V době klesající inflace a relativně stabilních sazeb se proto láme chování klientů – část peněz zůstává na účtu pro jistotu, zbytek se postupně přesouvá tam, kde má šanci vydělávat víc. Právě tahle kombinace bude novým standardem, se kterým budou muset střadatelé i banky počítat i v dalších letech.
Žebříček spořicích účtů (únor 2026)
Rychlý přehled nejzajímavějších sazeb a podmínek. Detaily a kompletní srovnání doplňují poslední dva sloupce tabulky. Scroll pro pohyb v tabulce na jejím konci.
|Banka
|Max. sazba p.a.
|Limit pro max. sazbu
|Podmínky pro max. sazbu
|Poznámka
|1 Partners Banka
|4,06 %
|do 500 000 Kč
|Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na měsíc, pro nováčka na 3 měsíce.
|Poté se sazba vrací níž na 3,06 % za podmínky pěti plateb měsíčně, jinak úrok spadne na polovinu 1,5 %.
|2 mBank
|4,01 %
|do 500 000 Kč
|První 3 měsíce bez podmínek. Po akčním období typicky: příjem min. 15 000 Kč/měs. + min. 5 plateb kartou/měs. Garance sazeb do 28. 2. 2026.
|Nad 500 tis. banka úročí zůstatky nižšími sazbami. (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
|3 Raiffeisenbank
|4,00 %
|do 500 000 Kč
|10 plateb/měs. Výše bonusového úroku se odvíjí od výše zůstatku a toho, jaký máte sjednaný běžný účet. U Chytrého BÚ se vklady úročí 4% jen do půl milionu.
|U Aktivního i Exkluzivního BÚ se vklady do půl milionu úročí 4%. Částka od 500 tis. do 1 mil., respektive 5 mil. u Exkluzivního BÚ pak 3%.
|4CREDITAS
|4,0 % / 3,5 %
|do 500 000 Kč
|Investice min. cca 3 000 Kč/měs. pro 4,0 %. Nižší investice 3000 Kč/měs. zajistí střadateli úrok jen 3,5 %. Pro nulové investice platí sazba 3,0 %.
|Zůstatky nad půl milionu banka úročí 1 %.
|5ČSOB
|3,80 %
|do 250 000 Kč (pro Premium konto do milionu)
|5 plateb/měs. a kombinace aktivit (investice/penze/stavebko) aspoň 1500 Kč/měs. (s Premium 4000 Kč/měs).
|Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
Garance sazeb do 31. 3. 2026.
|6Česká spořitelna
|3,80 %
|do 400 000 Kč
|Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření (typicky min. 2 000 Kč/měs.)
|Zůstatek nad limit bývá úročen výrazně níž (řádově setiny procenta).
|7VÚB Banka
|3,60 %
|bez stropu
|Bez podmínek (produkt slovenské banky pro CZ klienty)
|Pozor na daňové potvrzení – bez doložení daňového domicilu může banka uplatnit srážku (základní sazba 19 %).
|8Komerční banka
|3,50 %
|do 1 000 000 Kč
|Bonus typicky na 6 měsíců (aktivace v aplikaci), podmínkou bývá jednorázový převod min. 100 000 Kč, neplatí pro nové klienty.
|Po bonusovém období sazba klesá na 3,0 %.
|9Fio banka
|3,25 %
|do 200 000 Kč
|Bez složitých podmínek
|Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
|10Trinity Bank
|3,21 %
|nad 600 000 Kč
|Pásmové úročení (vyšší sazba až od vyššího zůstatku)
|Při zůstatku nad 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,38 %, při nižším zůstatku jen 2,01 %.
|11UniCredit Bank
|3,15 %
|do 2 000 000 Kč
|Min. 3 platby/měs. + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč/měs.
|12MONETA Money Bank
|2,9 %
|bez limitu
|Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů aspoň milion korun
|Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,6 % do 1 mil., 0,5 % nad 1 mil. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
|13Air Bank
|2,6 %
|do 300 000 Kč (až do 500 000 Kč při aktivitě)
|Aktivita: Min. 5 plateb/měs. + příjem 25 tis. Kč/měs.
|Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.
|14J&T Banka
|2,4 %
|bez stropu
|Obvykle pro vyšší vklady / klienty s investicemi (např. od 1 mil. Kč nebo kombinace vztahu s bankou)
Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
