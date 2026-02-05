Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec
Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.
Nedávno jste zveřejnili výsledky za rok 2025 a hodnotili jste je pozitivně. Bylo v loňském roce něco, co vás osobně překvapilo, nebo šlo vše podle plánu?
Musím říct, že jsme se docela trefili. Překvapením, se kterým jsme v roce 2024 moc nepočítali, bylo vybudování Aspire Eleven Capital s Pavlem Muchou. On je lídr, přišel za mnou – pojďme projekt postavit, a i když jsme jej původně neplánovali, bylo to rychlé a velké. Celková čísla, diverzifikace a to, na čem rosteme, jsou super. V některých interních věcech to neplatí, například v náboru, tam jsme loni mírně neuspěli. Také pravidelné investice byly mírně pod očekáváním, zatímco jednorázovým investicím a celkovému růstu aktiv se dařilo skvěle. Důvodem poklesu u pravidelných investic bylo, že trh byl ještě více hypoteční, než jsme čekali. Jakmile začnou klienti „nahánět“ hypotéky, poradci přirozeně poleví v ostatních oblastech. Což mi vadí, ale chápu to, protože hypoteční trh je hrozně vděčný.
Čím to, vyšší provize?
Je to mix. Klient tento produkt chce, váží si ho, nemusíte mu nic prodávat, nemusíte ho přemlouvat. Vděčný je i pro poradce, protože představuje relativně malý počet smluv a velkou průměrnou provizi. Samozřejmě je u toho větší odpovědnost, práce je poměrně hodně, ale není to jak neživotní pojištění. Tam je na určitý obrat třeba z deseti milionů smluv za rok, zatímco u hypoték se bavíme dejme tomu o desítkách tisíc smluv. Na druhou stranu ale platí, že hypotéky jsou pracné, trvají déle.
Proč jsou nyní takové „hypoteční žně“? Je to dáno refinancováním?
Ten drive má dva zdroje. Jednou věcí je refinancování – letos nás čeká refinancování objemu asi 470 miliard korun, příští rok to bude půl bilionu a další rok 370 miliard. Druhým zdrojem je růst průměrné hypotéky. Počet klientů s hypotékou nerostl, ale průměrná hypotéka stoupla z 3,2 milionu na 4,3 milionu korun, což dělá obrovský růst objemu – o třetinu vyšší jenom díky tomu průměru.
Lidé také pochopili, že nemá smysl čekat na nízké úrokové sazby. Pokud ceny nemovitostí rostou takto rychle, tak fakt, že někdo ušetří jedno dvě procenta na sazbě, nehraje velkou roli. Lidé také pochopili, že hypotéka je na 30 let a sazby se budou měnit a že myslet si, že standard bylo to, co bylo předtím, tedy úroky pod dvě procenta, nebyla realita. Standard bude kolem čtyř procent.
Jak se v tomto prostředí dařilo Partners Bance s vlastními hypotékami?
Partners Banka spustila hypotéky jako MVP (produkt s minimální nutnou funkcionalitou, pozn. red.), takže to byl rok učení s porodními bolestmi. Přesto nám objem po kampaních narostl skokově na miliardu měsíčně, což se těžko zvládalo. Celkově udělala Partners Banka v hypotékách necelé čtyři miliardy korun, což je malý podíl oproti celé skupině Partners, kde poradci přes Gepard Finance sjednali úvěry za více než 38 miliard.
Netlačíme, aby naši poradci sjednávali hypotéky jen u nás. Partners Banka je pro ně jen další konkurence v nabídce. Pokud ostatní banky nabídnou lepší cenu nebo proces, poradci půjdu tam. My se musíme přizpůsobit trhu.
Jak se díváte na český nemovitostní trh? Není už přehřátý? Investujete vy sám do nemovitostí?
Já osobně nemovitosti nesnáším, přijdou mi nudné a nezajímavé, takže sám přímo neinvestuji. Pokud jde o trh, je třeba rozlišovat typy nemovitostí. U bytů na investici bych byl opatrný, zejména mimo Prahu a u velkých bytů, protože nás dožene demografická křivka. Kanceláře mají rizika, ale logistické parky jsou stále zajímavé.
Kde vidíme obrovský potenciál, jsou pečovatelské domy. Máme fond se skupinou Ambit. Jsme zatím trochu zklamáni z prodeje pojistného produktu na dlouhodobou péči Simplea, který potřebuje ještě velkou osvětu, ale jako investice do infrastruktury s patnáctiletými smlouvami je to konzervativní a stabilní, s výnosem kolem šesti procent.
Populární jsou kryptoměny, plánujete kolem nich nějaký produkt v bance?
Krypto považuji trochu za „náboženství“, neberu to jako standardní třídu aktiv, ale technologie se mi líbí, například pro zahraniční platby. V bance chceme do poloviny roku spustit kryptoplatformu. Začneme jednoduše s bitcoinem, možná přidáme ethereum. Cílem je, aby si je klienti mohli bezpečně v aplikaci koupit pro diverzifikaci, aniž by museli řešit složité peněženky jinde.
Jaké jsou hlavní plány Partners Banky na tento rok?
Dvěma slovy: budování profitability. Chceme, aby banka začala generovat zisk. Dále je to příprava na zahraniční expanzi. V aplikaci spouštíme multiměnová konta s velmi nízkými maržemi na směnu měn, dále investiční „tradingový“ účet pro nákup akcií a ETF bez poradenství a zmíněné krypto.
Co se týče zisku, na měsíční bázi bychom chtěli být s bankou profitabilní na konci roku. Splatit historickou ztrátu z rozjezdu by se mělo podařit kolem roku 2029.
I to se dozvíte v podcastu Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.