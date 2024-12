Ještě není pozdě. Investovat se dá ještě letos. Co radí experti?

Na investování do konce roku už moc času nezbývá. Avšak stále není pozdě. Zeptali jsme se proto investičních expertů z tuzemských bank na to, co letos podle nich nejvíce ovlivnilo svět investic v roce 2024 a kam má případně smysl ještě letos investovat.

Reklama

Rok 2024 přinesl do světa investic několik zásadních momentů, které se týkaly nejen samotných investic, ale i geopolitiky. V prvé řadě docházelo k další expanzi oblasti umělé inteligence. „Stalo se jako každý rok mnoho neočekávaných věcí. Asi nejzajímavějšími bylo propsání očekávání od umělé inteligence do cen akcií, které vyústilo ve významný růst cen. Uvidíme, jak se tato očekávání podaří naplnit. Tento rok také ukázal zaostávání Evropy za zbytkem světa,“ konstatuje Jaromír Sladkovský z Raiffeisen investiční společnosti.

Triumf technologických akcií a Trumpa

I nadále letos podle expertů pokračoval také optimismus retailových investorů v důsledku růstu akciových trhů. „Akcie opět překvapily svým pozitivním vývojem a indexy opět dosáhly svých maximálních hodnot například index S&P500 překonal hranici 6000 bodů, zatímco z kraje roku jsme očekávali překonání hranice 5000 bodů,“ shrnují analytici ČSOB. Z pohledu celého roku jsme pak podle investičního analytika Partners Marcela Vanducha zaznamenali velmi pozitivní výnosy především u akcií z technologického sektoru. Hodnota některých amerických technologických akcií tak vyrostla od začátku letošního roku o desítky až stovky procent. „V technologickém sektoru se pozitivně promítal vliv na vývoj umělé inteligence a zároveň postupné snížení inflace a s tím spojené očekávání postupného snižování úrokových sazeb ze strany centrálních bank,“ vysvětluje Vanduch.

Zásadním faktorem i ve světě investic ovšem nepochybně bylo vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. To mělo pozitivní dopad na trhy a projevilo se jako pozitivní růstový trend, jak u amerických, tak i u evropských akcií. Významný byl i růst hodnoty kryptoměny Bitcoin nad hladinu 100 tisíc amerických dolarů.

Musk od Trumpova znovuzvolení zbohatl o více, než kolik Gates vydělal za celý život Leaders Elon Musk se ve středu stal historicky prvním člověkem, jehož jmění překročilo psychologickou hranici 400 miliard dolarů. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

Kdy investovat a kdy ne

Do konce roku zbývá už jen pár pracovních dnů a aktivita na finančních trzích tak bude podle investičních expertů s blížícími se svátky a koncem roku postupně klesat a trhy nám tak už o možnostech, kam investovat, mnoho nenaznačí. Podle Jiřího Vančury z Trinity Bank má investování sice smysl vždycky, bez ohledu na čas nebo situaci, klíčová je ale především systematická a pravidelná investice. Každý investor by také měl mít podle něj vytvořenu základní bezpečnostní rezervu alespoň ve výši svých tří měsíčních příjmů nebo minimálně ve výši svých 4 až 6 měsíčních výdajů.

„Pokud takovou rezervu nemám, disponibilní částka by měla být v první řadě použita na vytvoření takové rezervy a tuto rezervu bych doporučil uložit na dobře úročený spořicí účet. Ve druhém kroku bych se podíval na to, zda nemá spotřebitelské půjčky či splátkové úvěry či jiné úročené dluhy, kterého ho stojí více než 6 procent p.a. Pokud takové dluhy jsou, doporučil bych tuto částku, kterou má nyní k dispozici, použít na mimořádné umoření takového dluhu. Teprve po vyřešení bodu jedna a případně bodu dva bych se podíval na investice,“ popisuje Vančura.

Čtyři scénáře, kam se dá letos přece jen ještě investovat

Drobní investoři, kteří zvažují investici ještě letos, nicméně mají podle expertů ještě minimálně čtyři možné investiční scénáře. Prvním z nich je investice do státem podporovaných produktů, ať už do těch se státním příspěvkem nebo těch, které umožňují snížení daňového základu. Lze tak například využít vložení peněz na Dlouhodobý investiční produkt (DIP). A kdo nemá DIP ještě založený, může vložit peníze na další ze státem podporovaných produktů jako je životní pojištění nebo penzijní připojištění či spoření. Celková suma investovaná do těchto produktů za rok, která je státem podporovaná a je tak daňově zvýhodněná, činí 48 tisíc korun.

Druhou relevantní možností je i vklad na termínovaný či spořicí účet s tím, že si investor odloží své investiční rozhodnutí až na začátek roku a rozhodne se v klidu podle aktuální situace. „Uvidíme, co trhům řekne Fed, jak ambiciózní bude nový americký prezident nebo co hodlá dělat ČNB,“ říká Ivana Pícková z Banky Creditas.

Třetí a čtvrtý scénář je o diverzifikaci portfolia

Pokud chcete mít peníze flexibilně k dispozici, ale současně by měly mít potenciál většího výdělku, dobrou volbou mohou být podle Píckové i vysoce diverzifikovaná ETF portfolia. Do těch by ale měli podle expertů investovat jedině ti, kdo už s tím mají zkušenost a tomuto investičnímu produktu rozumí.

Čtvrtým scénářem a optimálním investičním nástrojem ještě v roce 2024 pak mohou být smíšené podílové fondy. „Ještě i letos má smysl investovat do diverzifikovaného investičního portfolia, jehož rizikový profil odpovídá parametrům investora. Ideální formou jsou pak smíšené fondy, které jsou velmi široce diverzifikovaným investičním portfoliem, s vysokou likviditou a velmi zajímavým investičním potenciálem.

Jsou optimální především pro začínající investory, kdy prostřednictvím jedné investice získává investor velmi široce diverzifikované portfolio,“ vysvětluje Jaroslav Kropáček z České spořitelny a dodává, že díky jejich široké škále si může vybrat jak ten, kdo by rád zhodnocoval peníze a nevystavoval se výraznějším tržním rizikům možného kolísání hodnoty své investice, tak i dynamický investor, který upřednostní vysoký potenciál výnosu před nižším tržním rizikem.

A čeho se při investování ještě letos vyvarovat?

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv z uvedených scénářů, vždy byste měli podle expertů zvážit své možnosti, znalosti a investiční cíle, protože ne každý scénář je vhodný pro každého. A to platí i pro investování do zmiňovaných produktů se státní podporou. Současně je třeba se si dát podle Petra Plocka z UniCredit Bank pozor na ukvapená a impulzivní rozhodnutí činěná pod tlakem času, kterých byste vzápětí litovali.

K takovým patří například investování do dluhopisů společností a firem, o kterých investor nikdy neslyšel, nebo mu je vehementně nabízí nějaký zprostředkovatel s tím, že výnos „je zaručený“, „nemá se čeho bát“, a „dluhopisy schválila Česká národní banka (ČNB)“. „ČNB takové dluhopisy neschvaluje, pouze dává dobrozdání, že prospekt takových dluhopisů obsahuje všechny náležitosti dle zákona. Vysoký výnos „tedy takový, který nám přijde jako opravdu zajímavý – tedy příliš dobrý na to, aby to byla pravda“, je také indikátorem nestandardní situace, jíž je dobré se vyhnout,“ apeluje Sladkovský.

Prašivé dluhopisy jsou pastí pro mnoho investorů, poznat je přitom není tak těžké Money O raketovém růstu amerických technologických akcií se mluví dnes a denně, s poklesem úrokových sazeb se ale zase hlásí o slovo i dluhopisy. Ovšem kde je popularita, tam je i mnoho podvodů. Proto je třeba jistá ostražitost a imunita vůči titulům, které jsou výhodné jen na oko. „Často je tam nápadně vysoký úrok a emitentem je společnost s velmi krátkou nebo žádnou historií, která navíc bývá hodně zadlužená“, vysvětluje Jiří Šindelář, generální ředitel investiční společnosti MONECO. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek

„Investoři by se měli vyhnout také nadměrně spekulativním rozhodnutím, nedostatečně diverzifikovaným portfoliím a investicím, které neodpovídají vlastnímu investičnímu horizontu či toleranci k riziku,“ shrnuje Tomáš Kapoun z Moneta Money Bank a připomíná, že je nutné být obezřetný také vůči aktivům, která vykazují příliš vysokou volatilitu nebo jsou závislá na nejistých makroekonomických podmínkách.

Pokud chce investor pravidelně investovat a budovat svůj finanční majetek, je podle šéfa investic v Air Bank Petra Žabži však úplně jedno, kdy člověk začne, obecně ale platí, že čím dříve, tím lépe. A pokud někdo potřebuje rychle vydělat peníze ještě do konce letošního roku, ať jde podle Žabži do kasina.

Od toho, kdo ukazuje rolexky na volantu Lamborgini, utíkejte pryč. Ten vám s investicemi neporadí, varuje Brodani Money Takzvaných finfluencerů, kteří na sociálních sítích lidem radí ohledně peněz, jsou v Česku už desítky. A je třeba být obezřetný. „Ve financích nestačí, že někdo má dobrou zkušenost, či mu zrovna vychází investování,“ upozorňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani. Věra Tůmová Přečíst článek

Sazbu na spořicím účtu sráží desítka bank. Čtyři procenta dostanete, ale je to výjimka Money Úspory na spořicích účtech jsou čím dál méně úročeny v čím dál více bankách v Česku. Sazbu snížilo a snižuje hned deset z nich, některé podmiňují dosažení vyšší sazby kombinací s investicemi. Podívejte se, kde vám do konce letošního roku zhodnotí úspory nejvíce. Věra Tůmová Přečíst článek

Kdo si chce odečíst z daní maximum, musí to stihnout vyřešit do konce roku Money Už jen pár týdnů máte na jednoduchou optimalizaci svých daní. Ať už se to týká investic, pojistek, darů na charitu nebo třeba dárcovství krve, musíte to stihnout zaplatit, investovat nebo darovat do 31. prosince 2024. Přečtěte si, jak a kde tisíce Čechů už využívá nové daňové zvýhodnění i pro investice. Věra Tůmová Přečíst článek

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat Money Úrokové sazby v Česku postupně klesají a atraktivita dluhopisů se zase mění. Dvouciferných výnosů jako loni se ale už jen tak nedočkáme, říká v rozhovoru pro newstream.cz majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal. Věra Tůmová Přečíst článek