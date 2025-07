Které tuzemské firmy by Trumpova cla na dovoz z EU poškodila nejvíce?

Česko loni do Spojených států vyvezlo větší objem zboží, než dovezlo, což je poměrně nebývalé. Export dosáhl hodnoty 133,5 miliardy korun a byl nominálně historicky rekordní. Import z USA byl rovněž nominálně dějinně nejvyšší, neboť činil 129,3 miliardy korun. Česko tak dosáhlo přebytku v obchodu s USA ve výši 4,2 miliardy korun. Předtím naposledy přebytku se Spojenými státy dosáhlo roku 2016.

Český vývoz do USA loni meziročně narostl o výrazných takřka devatenáct procent, zatímco dovoz z USA jen o půldruhého procenta. V uplynulých minimálně deseti letech meziroční změna českého vývozu do USA nikdy tolik nepřevýšila meziroční změnu dovozu z USA. Pozitivnímu vývoji česko-amerického obchodního vztahu ale může učinit přítrž americký prezident Donald Trump.

Dnes totiž oznámil, že hodlá na dovoz ze zemí EU, včetně Česka, uvalit 30procentní clo, a to od 1. srpna. To je vyšší clo, než jaké na dovoz ze zemí EU uvalil v rámci stanovení svých recipročních cel začátkem dubna, které činilo pouze 20 procent. Vyjednavačům EU se tedy nedaří si Trumpa naklonit, spíše naopak.

Kteří z tuzemských vývozců do USA by byli novým Trumpovým clem nejvíce poškozeni?

Z hlediska hodnoty byly loni vůbec největší samostatnou položkou z hlediska hodnoty českého vývozu do USA telefony, včetně mobilních, jichž se exportovalo za 6,4 miliardy korun. Následovaly je mikroskopy – ty elektronové, nikoli optické –, kterých Česká republika do USA vyvezla za 6,3 miliardy korun. Na třetím místě pak skončily proudové motory, resp. jejich díly. Těch se do USA vyvezlo za 5,9 miliardy korun.

Co se vývozu elektronových mikroskopů týče, představují Spojené státy pro Česko vůbec největší zahraniční odbytiště, ještě tedy společně s Nizozemskem. Elektronové mikroskopy vyváží například brněnský podnik Thermo Fischer Scientific, jehož největším odbytištěm je ovšem Asie. Turnovská firma Crytur zase rozvijí výrobu přesných mechanických dílů pro elektronovou mikroskopii, jež umožňuje například lidský vlas zvětšit na šířku řeky. Takového zvětšení optický, neboli světelný mikroskop nedosáhne. Dílů elektronových mikroskopů se loni z Česka vyvezlo za 0,7 miliardy korun.

Jediným výrobcem proudových motorů v Česku je společnost PBS z Velké Bíteše. Pro ni Spojené státy představují naprosto klíčový trh. Probíhá tam finální montáž dílů vyrobených v Česku a také testování. Její proudové motory se využívají třeba v leteckých střelách, cvičných terčích, ve vysokorychlostních dronech či v bojových bezpilotních letounech. Firma by se však možným Trumpovým clům mohla již brzy alespoň zčásti vyhnout, protože nyní investuje do dvou výrobních hal přímo v USA.

Lukáš Kovanda: Trump útočí na Evropu, chystá se uvalit 30procentní clo Názory Americký prezident Donald Trump hodlá zavést na dovoz z EU clo ve výši 30 procent, a to od 1. srpna. To je vyšší clo, než jaké na ni uvalil v rámci stanovení svých recipročních cel začátkem dubna, které činilo pouze 20 procent. Vyjednavačům EU se tedy nedaří si Trumpa naklonit, spíše naopak. Clo ve výši 30 procent chce Trump zavést také na dovoz z Mexika. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Uvalí Trump devastační 500procentní clo na Slovensko a Maďarsko? Názory Americký prezident Donald Trump zásadně obrací ve svém dosavadním přístupu k Rusku. Zdá se, že poté, co mu nevyšla metoda „cukru“, zkusí nyní metodu „biče“. Jeho „rány“ mají přitom dopadnout i na jiné země, než je Rusko. Konkrétně na ty, které odebírají ruskou ropu, plyn, uran a další vývozní položky. Lukáš Kovanda Přečíst článek