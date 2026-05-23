Mrazy zasáhnou peněženky spotřebitelů. Ovoce zřejmě opět zdraží
Jarní mrazy letos znovu tvrdě zasáhly ovocnáře a škody podle odhadů dosáhnou až 1,5 miliardy korun. Největší problémy hlásí sadaři u jabloní, tedy u nejdůležitějšího ovocného druhu v Česku, výrazné ztráty se ale očekávají také u třešní, broskví, višní nebo švestek. Právě jablka přitom už nejednou ukázala, jak rychle se může klimatický problém proměnit v problém pro peněženky spotřebitelů. Stačí se podívat na vývoj po katastrofálních mrazech roku 2024.
Tehdy české ovocnářství zažilo nejhorší sezonu za posledních sto let. Kdy sklizeň jablek meziročně spadla jen na zhruba třetinu pětiletého průměru. České obchody se následně výrazně více opřely o dovoz, především z Polska. Tuzemská jablka se z regálů postupně vytrácela a jejich podíl na trhu prudce klesl.
Na první pohled ale tehdy ceny nijak výrazně nerostly. To je u jablek důležité pochopit. Dopad jarních mrazů se totiž do obchodů většinou nepřenese okamžitě. Jablka se sklízí až na podzim a velká část úrody se následně skladuje v chladírnách postupně na celý rok. Trh tak po jarním poškození sadů ještě nějakou dobu funguje z dřívějších zásob. Teprve když domácí jablka začnou během zimy a jara docházet, obchodní řetězce jsou nuceny více dovážet ovoce ze zahraničí, a právě tehdy bývá tlak na ceny nejsilnější.
Přesně to bylo vidět po mrazech z roku 2024. Nejvýraznější růst cen přišel až v průběhu roku 2025. Podle dat ČSÚ se průměrná cena konzumních jablek v srpnu 2025 vyšplhala téměř na 48 korun za kilogram. Až po cenovém vrcholu v létě 2025 začaly ceny postupně klesat, mimo jiné s příchodem nové sklizně z podzimu 2025 a doplněním nabídky na trhu. V dubnu letošního roku se podle ČSÚ pohybovala cena kolem 35 korun za kilogram.
Letošní mrazy tak mohou představovat začátek podobného scénáře. Ovocnáři už nyní odhadují, že letošní úroda ovoce bude zhruba o polovinu nižší, než je pětiletý průměr. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že mrazy nezasáhly jen Česko, ale také další části střední Evropy. To je důležité právě proto, že český trh je na dovozu dlouhodobě závislý.
Pokud se tedy letošní škody skutečně potvrdí, nemusí být hlavní dopad vidět během několika příštích týdnů, ale spíše až s odstupem měsíců.
Čeští ovocnáři počítají další tvrdé ztráty. Dubnové mrazy podle prvních odhadů zničily až polovinu letošní úrody a škody mohou vystoupat do vyšších stovek milionů korun.
Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.
