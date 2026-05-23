Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Mrazy zasáhnou peněženky spotřebitelů. Ovoce zřejmě opět zdraží

Mrazy zasáhnou peněženky spotřebitelů. Ovoce zřejmě opět zdraží

Sklizeň jablek
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Jarní mrazy letos znovu tvrdě zasáhly ovocnáře a škody podle odhadů dosáhnou až 1,5 miliardy korun. Největší problémy hlásí sadaři u jabloní, tedy u nejdůležitějšího ovocného druhu v Česku, výrazné ztráty se ale očekávají také u třešní, broskví, višní nebo švestek. Právě jablka přitom už nejednou ukázala, jak rychle se může klimatický problém proměnit v problém pro peněženky spotřebitelů. Stačí se podívat na vývoj po katastrofálních mrazech roku 2024.

Tehdy české ovocnářství zažilo nejhorší sezonu za posledních sto let. Kdy sklizeň jablek meziročně spadla jen na zhruba třetinu pětiletého průměru. České obchody se následně výrazně více opřely o dovoz, především z Polska. Tuzemská jablka se z regálů postupně vytrácela a jejich podíl na trhu prudce klesl.

Na první pohled ale tehdy ceny nijak výrazně nerostly. To je u jablek důležité pochopit. Dopad jarních mrazů se totiž do obchodů většinou nepřenese okamžitě. Jablka se sklízí až na podzim a velká část úrody se následně skladuje v chladírnách postupně na celý rok. Trh tak po jarním poškození sadů ještě nějakou dobu funguje z dřívějších zásob. Teprve když domácí jablka začnou během zimy a jara docházet, obchodní řetězce jsou nuceny více dovážet ovoce ze zahraničí, a právě tehdy bývá tlak na ceny nejsilnější.

Přesně to bylo vidět po mrazech z roku 2024. Nejvýraznější růst cen přišel až v průběhu roku 2025. Podle dat ČSÚ se průměrná cena konzumních jablek v srpnu 2025 vyšplhala téměř na 48 korun za kilogram. Až po cenovém vrcholu v létě 2025 začaly ceny postupně klesat, mimo jiné s příchodem nové sklizně z podzimu 2025 a doplněním nabídky na trhu. V dubnu letošního roku se podle ČSÚ pohybovala cena kolem 35 korun za kilogram.

ČSÚ

Letošní mrazy tak mohou představovat začátek podobného scénáře. Ovocnáři už nyní odhadují, že letošní úroda ovoce bude zhruba o polovinu nižší, než je pětiletý průměr. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že mrazy nezasáhly jen Česko, ale také další části střední Evropy. To je důležité právě proto, že český trh je na dovozu dlouhodobě závislý.

Pokud se tedy letošní škody skutečně potvrdí, nemusí být hlavní dopad vidět během několika příštích týdnů, ale spíše až s odstupem měsíců.

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů
Aktualizováno

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů

Money

Čeští ovocnáři počítají další tvrdé ztráty. Dubnové mrazy podle prvních odhadů zničily až polovinu letošní úrody a škody mohou vystoupat do vyšších stovek milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Ječmen před sklizní

Drahé vstupy mohou snížit úrodu a zdražit potraviny. Zemědělci jsou pod tlakem blokády Hormuzu

Zprávy z firem

Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.

nos

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů
Aktualizováno

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů

Money

ČTK

Přečíst článek

NATO musí ukázat zuby, říká Pavel. Ve hře má být i sestřelování ruských letadel

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

NATO musí podle Petra Pavla tvrději reagovat na ruské provokace na východním křídle aliance. Český prezident v rozhovoru pro The Guardian řekl, že aliance má „ukázat zuby“ – ve hře podle něj mohou být i asymetrické kroky včetně odpojení bank nebo sestřelování letadel narušujících vzdušný prostor spojenců.

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, aby zkoušelo odhodlání NATO, uvedl podle britského listu The Guardian český prezident Petr Pavel

NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo „ukázat zuby“, cituje deník českého prezidenta, který navrhl řadu možností, včetně vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů i sestřelování letadel, jež naruší vzdušný prostor spojenců. V rozhovoru poskytnutém britskému listu Pavel vyzval NATO k „dostatečně rozhodným, potenciálně i asymetrickým“ reakcím, které by čelily provokativnímu chování Moskvy. Jinak podle českého prezidenta hrozí, že Kreml ještě zesílí své počínání.

The Guardian poznamenal, že zkušenosti 64letého penzionovaného generála, který byl předsedou vojenského výboru NATO, jsou mezi evropskými vůdci vzácné. Pavel má dlouholeté zkušenosti z rozhovorů s ruskými zástupci, které se vedly v rámci rady NATO-Rusko, a to z něj učinilo „vlivný hlas ohledně budoucnosti aliance a hrozeb, kterým čelí“.

Prezident podle listu vyjádřil frustraci z „nedostatku odhodlání Spojených států nadále tlačit na Rusko“, ale vyhnul se přímé kritice Donalda Trumpa, přestože americký prezident nadále zpochybňuje závazky Washingtonu vůči spojencům v alianci. The Guardian ovšem připomněl dřívější Pavlovo vyjádření, že Trump v posledních týdnech zpochybnil důvěryhodnost NATO více, než se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.

Nyní dotazy k tomuto vyjádření odmítl s tím, že si nemyslí, že by jakákoli přímá kritika Spojených států v tomto okamžiku pomohla. Zaměřil se místo toho na potřebu tlačit na členy NATO, aby zaujali vůči Rusku pevný postoj.

Moskva se podle Pavla po nezákonné anexi ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 naučila, jak NATO funguje, a „vyvinula si styl chování, který téměř splňuje prahovou hodnotu pro článek pět, ale vždy ji drží mírně pod touto úrovní“. Článek pět smlouvy NATO stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu členovi je považován za útok proti všem.

Pavel uvedl, že ruští velitelé se občas vysmívali, jak je rozhodování aliance ochromeno. „Když jsem se jich zeptal, proč provádějí tyto provokace ve vzduchu, blízká setkání (letounů) nebo přelety nad vojenskými loděmi v Černém nebo Baltském moři, jejich odpověď zněla: 'Protože můžeme'. Přesně takové chování jsme jim dovolili,“ řekl.

Pokud někteří evropští lídři „vždy dávají přednost diplomatickému řešení, ačkoliv Rusové k němu neprojevují žádnou ochotu“, NATO riskuje rozdělení a ztrátu schopnosti jednat, varoval český prezident.

„Rusko bohužel nerozumí zdvořilostem. Většinou pochopí řeč síly, ideálně doprovázenou činy,“ řekl, „Pokud bude narušování vzdušného prostoru NATO pokračovat, budeme se muset rozhodnout sestřelit buď bezpilotní, anebo pilotovaný letoun,“ dodal.

NATO by mělo zvážit „asymetrická“ opatření

Aliance by podle Pavla měla také zvážit „asymetrická“ opatření, „která nezabíjejí lidi, ale jsou dostatečně citlivá, aby Rusko pochopilo, že tohle není cesta, kterou by mělo jít“. „Například vypnutí internetu nebo satelitů – viděli jste, jaký [rozdíl] Starlink udělal na bojišti – nebo odříznutí ruských bank od finančního systému,“ poznamenal.

„Pokud nebudeme reagovat na porušování, kterému dnes čelíme, Rusko pravděpodobně postoupí ještě dál,“ řekl Pavel, který tím navazoval na obdobná varování od polského premiéra Donalda Tuska. „Ve své doktríně mají (Rusové) ustanovení o 'eskalaci za účelem deeskalace'. Myslím, že ať už dovolíme cokoli, budou se snažit čím dál víc,“ dodal.

Připomněl, že EU roky hovořila o ruské stínové flotile, obcházející sankce, ale když konečně zasáhla, „najednou byla celá flotila přesměrována do jiných regionů“. Pavel také naléhal na to, aby USA vyvinuly větší tlak a odhodlání, kterým by pomohly Ukrajině, čelící ruské agresi. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner by měli být vůči Rusku tvrdší a spojit zmírnění sankcí s ukončením války, soudí. Zároveň kritizoval neschopnost Evropy definovat svou politiku vůči Rusku a vůči poválečnému bezpečnostnímu uspořádání. „Místo toho většinou čekáme, co přijde z Washingtonu (...). Pokud nepřijdeme s vlastními návrhy, pak vypadáme slabě nebo zmateně,“ cituje The Guardian českého prezidenta. Podle jeho názoru Rusko zůstává v obtížné situaci a Evropa a USA by měly vyvinout „poslední tlak“ svými sankcemi, aby Moskvu donutily usednout k jednacímu stolu. Jasnou podmínkou zrušení sankcí a zahájení debaty o evropské bezpečnosti, jak chtějí Rusové, by však mělo být příměří a jednání o míru na Ukrajině.

Václav Klaus

Nejlepší porevoluční prezident? Češi mají radši Klause než Pavla, ten si v průzkumu pohoršil

Politika

Václav Havel si v očích Čechů dál drží pozici nejlepšího prezidenta po roce 1989. Podle průzkumu STEM/MARK se na druhé místo vrátil Václav Klaus, zatímco současný prezident Petr Pavel si mírně pohoršil.

ČTK

Přečíst článek

Petr Macinka

Kdo by měl Česko zastupovat na summitu NATO? Většina Čechů by Macinku nechala doma

Politika

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš z ANO. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz, v němž se pro Babišovu účast vyslovilo 57 procent respondentů.

nst

Přečíst článek

Související

Kateřina Sokolová: Můj život je široký, ale stále jsem i modelka

nst
nst

Kateřina Sokolová dělí svůj čas mezi filantropii, umění, modeling a péči o dítě. Jak se to dá skloubit, líčí v pořadu VIP Eva Talks.

Kateřina Sokolová je bývalá miss a známá modelka. O tom, jak se dnes v jejím životě prolíná role matky, ředitelky nadačního fondu AutTalk a obchodnice s uměním, pohovořila bývalá Miss České republiky s Evou Čeřešňákovou v pořadu VIP Eva Talks. Ačkoli od jejího triumfu v soutěži krásy uplynula již řada let, modelingu se stále částečně věnuje, což překvapilo i ji samotnou. „Samotnou mě to překvapuje, protože vlastně, jako když se mi narodila malá, tak už jsem si říkala, že to budu tak jako upozaďovat, ale mám novou skvělou agenturu a nabídky teď jsou,“ svěřila se modelka s tím, že se dnes i tento obor hodně přesunul na sociální sítě, které se sama snaží pojmout kreativně. Na své modelingové začátky vzpomíná jako na důležitou a velmi kompaktní školu života, která ji donutila rychle se osamostatnit a postarat se o sebe.

Olga Menzlová
video

Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi, říká Olga Menzelová

Newstream TV

Producentka a kurátorka kulturních projektů Olga Menzelová byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na webu Newstream.cz. V rozhovoru mluvila o řízení kreativních projektů, rovnováze mezi prací a rodinou i o tom, proč považuje péči o fyzickou kondici za základ dlouhodobého výkonu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Pomoc rodinám dětí s autismem

Významnou a velmi osobní částí jejího života je nadační fond AutTalk, který založila se svým otcem. Zásadním impulsem byl její dnes již téměř osmnáctiletý bratr Radovan, který trpí těžkým autismem. Sokolová ve fondu nepůsobí jen jako známá tvář, ale je aktivní ředitelkou, která vymýšlí a podílí se na všech velkých projektech. Nadace se zaměřuje především na podporu pečujících rodičů, protože náročná péče často vede k sociální izolaci a rozpadům rodin.

Tuto složitou rodinnou dynamiku zná Sokolová z první ruky, jelikož si její tatínek vzal bratra do výhradní péče a odstěhoval se od tehdejší ženy. Většinou je ale situace opačná. „Nejsou to všechny případy, ale máme třeba 80 procent rodin samoživitelek v naší databázi,“ přibližuje nelehkou realitu. Za největší úspěchy fondu nepovažuje jen to, že se od jeho založení podařilo na pomoc rozdat téměř 15 milionů korun, ale i velmi osobní zpětnou vazbu: „Největší část z nich jsou dopisy či kresbičky, které dostáváme od těch rodin... Děti nám často píší a malují obrázky, a to vždycky zahřeje na srdci.“

Eva Čerešňáková a Miroslav Hejda
video

Míra Hejda: Bydlení a auta, úplně takhle přesně jednoduchý to je

Enjoy

Hostem Evy Čerešňákové v pořadu VIP Eva Talks byl Míra Hejda. Moderátor, producent a podnikatel otevřeně mluvil o své vášni pro auta, investicích i nemovitostech doma i v zahraničí. Zdůraznil, že úspěch nepřichází bez zkušeností, pokory a schopnosti nepodlehnout „rychlým jistotám“.

Michal Nosek

Přečíst článek

Stresující začátky ve světě umění

Od filantropie vede další profesní cesta Kateřiny Sokolové k umění. Působí jako art dealerka v aukční síni, kam ji původně přizval ke spolupráci její bývalý šéf. Ačkoli ji umění odjakživa fascinovalo a ráda chodila do galerií, v oboru se musela učit takzvaně za pochodu a následně absolvovala odborné kurzy, mimo jiné i na prestižním Sotheby’s Art Institute.

Na své začátky na aukcích vzpomíná s úsměvem, i když zpočátku bojovala s nervozitou. „Asi pro mě byla nejhorší první aukce. My jsme na aukcích jako takzvaní telefon biddeři, jsme s klienty na telefonech a dražíme za ně. A ty aukce jsou mnohdy opravdu velmi rychlé... Obzvlášť ta první aukce, to jsem byla úplně vyřízená,“ popisuje své začátky v uměleckém byznysu. Dnes už se trhu s uměním věnuje naplno a rozjela dokonce vlastní edukativní projekt na Instagramu s názvem Art Talk, kde chce současné umění a umělce přibližovat široké veřejnosti zábavnou a jednoduchou formou.

Všechny tyto aktivity dnes musí skloubit s rolí matky téměř dvouleté dcery, což sama označuje za tak obrovskou životní změnu, že dělí svůj čas na „život před mateřstvím a po něm“. Stejně jako mnoha dalším ženám se jí naprosto proměnil přístup k time managementu a prioritám. „Já si občas říkám zpětně, že vůbec nechápu, co jsem dělala celý den, než jsem měla dceru,“ dodává pobaveně a upřímně přiznává, že bez pomoci chůvy a své maminky by své rozmanité pracovní a charitativní aktivity zvládala jen stěží.

Související

VIP Eva Talks s Kristýnou Schickovou
video

VIP Eva Talks: Fotbal je určitě náročnější než modeling, říká Kristýna Schicková

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Slovenský malíř Martin Lukáč byl hostem pořadu VIP Eva Talks
video

Umělá inteligence může výtvarnou tvorbu výrazně ovlivnit, říká malíř a sochař Martin Lukáč

Newstream TV

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme