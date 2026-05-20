Mráz zničil české ovoce. Letošní úroda má být o polovinu nižší
Jarní mrazy znovu tvrdě zasáhly české ovocnáře. Úroda má být oproti pětiletému průměru nižší o více než polovinu a škody mohou dosáhnout až 1,5 miliardy korun. Ministerstvo proto žádá o pomoc Evropskou komisi.
Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy, uvedli ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Ministr zemědělství požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele, o situaci bude příští týden jednat v Bruselu. „Příští úterý bude probíhat rada ministrů zemědělství v Bruselu a tam určitě i společně s polským ministrem zemědělství tuto otázku budeme odevírat a budeme s komisí řešit ty možnosti pomoci pro postižené oblasti,“ uvedl Šebestyán.
Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024, kdy úroda ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let. Výše škody tehdy dosáhly zhruba 1,45 miliardy korun, uvedl Ludvík a dodal, že ceny ovoce od té doby vzrostly asi o deset procent. Před dvěma lety ministerstvo zemědělství zajistilo jako kompenzaci za škody způsobené mrazem přes 400 milionů korun.
Ovoce poškodily dvě vlny jarních mrazů, zásadní dopad měla noc z 29. na 30. dubna, kdy teploty klesly až k minus osmi stupňům Celsia.
Agronom společnosti SAD Pavel Kašpárek uvedl, že nejvíce mráz v Daminěvsi a okolí, kde hospodaří, poškodil úrodu třešní. „Co se týká sklizně, tam odhadujeme, že sklidíme zhruba 20 procent normální úrody. Ve višních očekáváme, že sklidíme máme nějakých 30, 40 procent normální úrody a v hruškách jsme tak 50 na 50,“ popsal situaci agronom. Podle něj u hrušní zatím nejsou dopady mrazů úplně jasné. Pro ochranu v sadech používali protimrazové svíce i stroje. „Nicméně, když pak přišla ta noc s netypicky vysokým a silným mrazem a vlastně na samém konci toho kvetení, kdy strom je nejvíce náchylný na ten mráz, tak to bohužel už pak bylo likvidační,“ řekl Kašpárek.
Škod v zemědělství v loňském roce ubylo, neznamená to ale obrat trendu extrémních výkyvu počasí. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Zatímco největší škody způsobily v roce 2024 zemědělcům jarní mrazy, loni představovaly největší problém srážky a krupobití, uvedly pojišťovny. Více než v předchozích letech se loni pojišťovny zabývaly také nákazami hospodářských zvířat, což zvýšilo zájem o jejich pojišťování.
