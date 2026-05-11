Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard
Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.
Smíchov znovu potvrzuje, že patří k nejžhavějším adresám pražského developmentu. Po letech příprav se do další fáze posouvá jeden z velkých projektů v jižní části čtvrti. Skupina UDI Group získala stavební povolení pro budovu B svého projektu SIDE Smíchov Living a může začít s výstavbou i prodejem prvních bytů.
Projekt má vzniknout na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Tedy v území, které bylo dlouho spíš dopravní a industriální periferií širšího centra, ale dnes se mění v jednu z nejrychleji rostoucích částí Prahy. UDI Group plánuje postavit přibližně 1200 bytů. Doplnit je mají obchody, služby, komunitní prostory a zeleň. Celková investice se má přiblížit šesti miliardám korun. Projekt je rozdělený do tří etap, první z nich má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.
„Projekt považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.
Jedenáct let povolování přitom dobře ukazuje realitu velkých pražských brownfieldů. Na papíře často vypadají jako logická místa pro novou výstavbu, protože leží blízko centra, mají dopravní napojení a nahradit mají území, která město dlouho využívalo jen napůl. V praxi ale jejich příprava trvá roky a často i déle než dekádu.
Smíchov jako nová realitní mapa Prahy
SIDE Smíchov Living ale není osamocený projekt. Je součástí mnohem širší proměny Smíchova, který se během příštích let může stát jednou z nejvýraznějších nových městských čtvrtí v Praze. Nejde přitom jen o peníze developerů. Smíchov dnes stojí na vzácném souběhu soukromých a veřejných investic. Správa železnic přestavuje smíchovské nádraží, přičemž celkové investiční náklady dosahují zhruba 5,1 miliardy korun a dokončení stavby je plánováno na konec roku 2028. Součástí proměny jsou nová nástupiště, kolejiště, podchody i lávka přes koleje.
Na železniční projekt má navázat Terminál Smíchov, který má nad nádražím propojit vlaky, metro, tramvaje, městské i příměstské autobusy, parkoviště P+R a zázemí pro kola. Podle IPR Praha se počítá s kapacitou až 1000 parkovacích míst P+R a až 1000 míst pro kola. Cena projektu se v oficiálních podkladech pohybuje kolem 7,5 miliardy korun.
Další viditelnou veřejnou investicí je Dvorecký most, který nově propojuje Smíchov s Podolím. Praha jej otevřela v dubnu 2026 a slouží tramvajím, autobusům, pěším, cyklistům i složkám integrovaného záchranného systému.
Právě tyto stavby mění ekonomiku celé lokality. Smíchov už není jen brownfield, na kterém se staví nové byty. Stává se z něj dopravní uzel s přímým napojením na centrum, regionální dopravu i druhý břeh Vltavy. Největší pozornost v území dlouhodobě poutá Smíchov City od Sekyra Group, který mění rozsáhlé plochy kolem nádraží. Další výraznou stavbou je Lihovar od Trigemy. V jižní části Smíchova připravuje vlastní projekt také J&T Real Estate. Jeho Panorama Císařská má vyrůst na levém břehu Vltavy nedaleko Císařské louky, v sousedství Lihovaru.
