Výstavba Rohan City pokračuje. Sekyra Group dokončuje první část čtvrti

Developerská firma Sekyra Group dokončila čtyři bytové a jeden kancelářský dům na pražském Rohanském ostrově, první etapu projektu letos završí zahájením stavby dalších tří domů. V letošním roce společnost začne také se stavbou druhé etapy, která se bude skládat že čtyř bytových bloků a tří administrativních objektů. Ulice ve vznikající čtvrti ponesou jména filozofů, v září se tam bude konat festival filozofie.

Výstavba na Rohanském ostrově začala v roce 2021. V dokončených čtyřech bytových domech je podle zástupců firmy 220 bytů. Hotovou kancelářskou budovu Arché navrhla Eva Jiřičná a Sekyra Group ji využívá jako sídlo. Návrh druhého administrativního objektu, jehož stavba začne letos a ve kterém bude sídlit banka Creditas, vytvořil Jakub Cígler.

V letošním roce firma začne stavět dvě rezidenční věže, které završí první etapu. Výstavba druhé etapy začne letos čtyřmi bloky nejblíže k centru města, které budou částečně i pro nájemní bydlení. Podél Rohanského nábřeží vzniknou tři administrativní budovy, dokončeny by měly být v roce 2028.

Celá výstavba by měla být podle plánů firmy hotova v roce 2035, bydlení a práci v nové čtvrti najde 11 tisíc lidí a náklady dosáhnou 25 miliard korun. Součástí čtvrti budou parky, centrální náměstí a škola. „Snažíme se, aby vznikla kilometrová pobřežní promenáda, která bude centrem občanského života, setkávání a bude to klíčový veřejný prostor,“ uvedl předseda představenstva Sekyra Group Luděk Sekyra.

Ulice slavných filozofů

Ulice a veřejná prostranství v nové čtvrti ponesou jména slavných filozofů. „Jsem rád, že byl akceptován náš návrh uctít velké české filozofy i velké postavy západního myšlení, kteří zásadním způsobem formovaly charakter naší civilizaci,“ uvedl Sekyra. Zatím byly pojmenovány tři ulice, které nesou jména filozofů Jana Sokola, Radima Palouše a Ludwiga Wittgensteina.

Další ulice budou v budoucnu pojmenovány po Immanuelu Kantovi, Jacquesi Derridovi, Johnu Stuartu Millovi, Josefu Ludvíku Fischerovi, Rogeru Scrutonovi, Emmanuelu Levinasovi, Georgi Wilhelmovi Friedrichu Hegelovi, Edmundu Husserlovi, Rudolfu Carnapovi, Ladislavu Hejdánkovi, Erazimu Kohákovi, Thomasu Hobbesovi a podnikateli Vlastimilu Zátkovi. Parky ponesou jména Johna Locka, Dereka Parfita, Johna Rawlse a Simony Weilové. Ulice v dalším velkém projektu firmy na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží pak nesou jména velkých ženských osobností.

Sekyra dále uvedl, že v nové čtvrti se bude každý rok konat filozofický festival, první letos v září. Cílem akce je podle filozofa Adama Laláka představit filozofii nikoliv jako odosobněnou akademickou disciplínu, ale jako činnost, kterou může vykonávat každý. Dodal, že tématem akce bude letos otázka filozofie a prostoru. „Hodně nám půjde o interaktivitu, o interakci lidí s prostorem, který je obklopuje, a o co největší zapojení účastníků,“ uvedl. Součástí akce bude filozofická vycházka, odborný panel či kulturní program.

