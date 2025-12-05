Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho
Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.
Filmová branže za 20 let prošla neuvěřitelnou proměnou. A nejde o to, že díky CGI umí filmy ukázat cokoli a umělá inteligence pravděpodobně bude vytvářet filmy v reálném čase. Jde o filmový průmysl, který na nejvyšší úrovni prošel několika zásadními, a pravděpodobně nevratnými změnami.
Ty dvě hlavní spolu úzce souvisejí: je to nástup streamovacích služeb a následná koncentrace velkých studií. A nyní se oba motivy setkávají v jednom obřím dealu, kdy Warner Bros. bude ovládnut streamovací služnou Netflix. Co to znamená? Spoustu věcí.
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
Zprávy z firem
Outsider se dere na vrchol
První zásadní věcí je završení příběhu Netflixu. Původně poštovní videopůjčovna, která přechodem na online streaming málem zkrachovala, se postupně stala jedním z klíčových hráčů v Hollywoodu. Netflix se stal distributorem velkých i artových filmů, daří se mu na poli seriálů.
Nicméně až nyní se dostává do nejvyšší ligy původních šesti velkých studií. Jistě mu to přinese velké synergické možnosti, dostane se k velmi zajímavým postavám, značkám a příběhům, kolem nichž bude moci vytvářet celou řadu nového obsahu.
A navíc platí, že jestli někdo dokáže Warnery dostat na skutečný vrchol, pravděpodobně to může být právě Netflix.
Enjoy
Dva obři se poperou
Zajímavější ale je tento deal pro celý hollywoodský establishment. Vznikl totiž svého druhu hegemon, který svou velikostí a potenciálem má jen jediného konkurenta – Walta Disneyho. Ale i tato soutěž se může stát teoretickou, protože ačkoli Disney před šesti lety pohltil konkurenční studio 20th Century Fox, na poli online streamovacích služeb se s Netflixem nemůže rovnat. A nyní se do konglomerátu Netflix-Warner Bros. dostane pravděpodobně také HBO Max, což může pro budoucnost streamingu znamenat podstatnou událost.
Samozřejmě to celé stojí na jedné premise: tedy že akvizici posvětí především americký antimonopolní úřad, nicméně pravděpodobně o tom budou rozhodovat podobné instituce i v dalších zemích.
Jen pod čarou pak lze připomenout, že v dávných amerických zákonech bylo zapovězeno paralelní vlastnictví filmového studia (tedy produkce) a řetězce kin (tedy distribuce), což éra streamingu porušuje téměř spektakulárně. Ale asi to tamním strážcům pořádku nevadí.
Enjoy
Vstoupí Apple do Hollywoodu?
I kvůli tomu všemu ale lze očekávat další pohyby v rámci Hollywoodu. V současnosti je totiž původní velká šestka smrknutá na velkou pětku: Disney, Warner Bros. (pravděpodobně vlastněné Netflixem), Universal (vlastněný Comcastem), Sony Pictures (vlastníkem je Sony) a Paramount, který také letos změnil vlastníka, když jej koupil miliardář David Ellison.
Co se podílů na trhu týče, největším studiem zůstává Disney (25 procent), nejmenším je právě Paramount (10 procent). Warner Bros. je třetí s necelými 14 procenty.
A jestli svět bude pokračovat v nastavených trajektoriích, lze brzy čekat další vlastnické přesuny, nebo možná i další propojování velkých značek.
Potenciální nevěstou je samozřejmě Apple. Ten má vlastní streamovací službu, stále více si slibuje od sportovních práv, ale vzhledem k obřímu množství volného kapitálu by právě Apple mohl vstoupit do některého z velkých studií. Důvod by to dával Applu a možná velmi brzy bude potřebovat většího partnera některé z menších studií.
Zprávy z firem
Opět zajímavá továrna na sny
Ačkoli jde o spekulace, jsou čím dál méně divoké. Hollywood totiž v posledních dvou dekádách přišel s tolika dříve nemyslitelnými změnami, že vstup obří technologické firmy do Hollywoodu může být blíž, než jsme si kdy chtěli připustit.
Každopádně dění v „továrně na sny“ je zase na nějakou dobu zajímavé. A ne jen tím, že Disney už neumí ani vydělávat na komiksových adaptacích.