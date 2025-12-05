Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Netflix
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.

Filmová branže za 20 let prošla neuvěřitelnou proměnou. A nejde o to, že díky CGI umí filmy ukázat cokoli a umělá inteligence pravděpodobně bude vytvářet filmy v reálném čase. Jde o filmový průmysl, který na nejvyšší úrovni prošel několika zásadními, a pravděpodobně nevratnými změnami.

Ty dvě hlavní spolu úzce souvisejí: je to nástup streamovacích služeb a následná koncentrace velkých studií. A nyní se oba motivy setkávají v jednom obřím dealu, kdy Warner Bros. bude ovládnut streamovací služnou Netflix. Co to znamená? Spoustu věcí.

Warner Bros
Aktualizováno

Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera

Zprávy z firem

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

ČTK

Přečíst článek

Outsider se dere na vrchol

První zásadní věcí je završení příběhu Netflixu. Původně poštovní videopůjčovna, která přechodem na online streaming málem zkrachovala, se postupně stala jedním z klíčových hráčů v Hollywoodu. Netflix se stal distributorem velkých i artových filmů, daří se mu na poli seriálů.

Nicméně až nyní se dostává do nejvyšší ligy původních šesti velkých studií. Jistě mu to přinese velké synergické možnosti, dostane se k velmi zajímavým postavám, značkám a příběhům, kolem nichž bude moci vytvářet celou řadu nového obsahu.

A navíc platí, že jestli někdo dokáže Warnery dostat na skutečný vrchol, pravděpodobně to může být právě Netflix.

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dva obři se poperou

Zajímavější ale je tento deal pro celý hollywoodský establishment. Vznikl totiž svého druhu hegemon, který svou velikostí a potenciálem má jen jediného konkurenta – Walta Disneyho. Ale i tato soutěž se může stát teoretickou, protože ačkoli Disney před šesti lety pohltil konkurenční studio 20th Century Fox, na poli online streamovacích služeb se s Netflixem nemůže rovnat. A nyní se do konglomerátu Netflix-Warner Bros. dostane pravděpodobně také HBO Max, což může pro budoucnost streamingu znamenat podstatnou událost.

Samozřejmě to celé stojí na jedné premise: tedy že akvizici posvětí především americký antimonopolní úřad, nicméně pravděpodobně o tom budou rozhodovat podobné instituce i v dalších zemích.

Jen pod čarou pak lze připomenout, že v dávných amerických zákonech bylo zapovězeno paralelní vlastnictví filmového studia (tedy produkce) a řetězce kin (tedy distribuce), což éra streamingu porušuje téměř spektakulárně. Ale asi to tamním strážcům pořádku nevadí.

GTA 6

Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok

Enjoy

Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.

sta

Přečíst článek

Vstoupí Apple do Hollywoodu?

I kvůli tomu všemu ale lze očekávat další pohyby v rámci Hollywoodu. V současnosti je totiž původní velká šestka smrknutá na velkou pětku: Disney, Warner Bros. (pravděpodobně vlastněné Netflixem), Universal (vlastněný Comcastem), Sony Pictures (vlastníkem je Sony) a Paramount, který také letos změnil vlastníka, když jej koupil miliardář David Ellison.

Co se podílů na trhu týče, největším studiem zůstává Disney (25 procent), nejmenším je právě Paramount (10 procent). Warner Bros. je třetí s necelými 14 procenty.

A jestli svět bude pokračovat v nastavených trajektoriích, lze brzy čekat další vlastnické přesuny, nebo možná i další propojování velkých značek.

Potenciální nevěstou je samozřejmě Apple. Ten má vlastní streamovací službu, stále více si slibuje od sportovních práv, ale vzhledem k obřímu množství volného kapitálu by právě Apple mohl vstoupit do některého z velkých studií. Důvod by to dával Applu a možná velmi brzy bude potřebovat většího partnera některé z menších studií.

Apple jde naplno do sportu. Koupil práva na formuli 1

Apple jde naplno do sportu. Koupil práva na formuli 1

Zprávy z firem

Spojení Applu a F1 nekončí úspěšným filmem s Bradem Pittem v hlavní roli. Americký technologický gigant spojením s formulí 1 pokračuje, když koupil práva pro možnost streamování velkých cen na americkém trhu. Za práva Apple podle The Financial Times zaplatil 700 milionů dolarů. A vyzývá tak další streamovací služby, které rovněž sázejí na sportovní přenosy.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Opět zajímavá továrna na sny

Ačkoli jde o spekulace, jsou čím dál méně divoké. Hollywood totiž v posledních dvou dekádách přišel s tolika dříve nemyslitelnými změnami, že vstup obří technologické firmy do Hollywoodu může být blíž, než jsme si kdy chtěli připustit.

Každopádně dění v „továrně na sny“ je zase na nějakou dobu zajímavé. A ne jen tím, že Disney už neumí ani vydělávat na komiksových adaptacích.

Související

Česko zažívá zlaté ekonomické časy, říká Sklenář z ČNB

Petr Sklenář
Miroslav Belančin pro J&T
Tereza Zavadilová
tzv

Česká ekonomika se normalizuje, zažíváme jedny ze zlatých časů českého hospodářství, uvedl Petr Sklenář, ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) k prognóze makroekonomického vývoje.

České hospodářství je letos v nadmíru dobré kondici. Čísla za třetí čtvrtletí nás pozitivně překvapila, řekl vrchní ředitel ČNB Petr Sklenář k aktuální prognóze ekonomiky. Centrální banka čeká, že za letošek by mohl být růst HDP vyšší než 2,5 procenta.

Podle Sklenáře je hlavním tahounem ekonomiky spotřeba domácností. V tom se odráží robustní růst mezd, který je letos kolem sedmi procent. „Spotřebitelská důvěra se překlopila z pesimismu do optimismu,“ uvedl ekonom s tím, že Češi se nebojí utrácet. Kromě spotřeby domácností se podle něj oživila i aktivita vládních institucí a investice rostou. Centrální banka nadále počítá s tím, že růst vládních investic bude nadprůměrný.

Nejlepší za deset let

Ekonomice se daří i na nabídkové straně, rostou všechna odvětví průmyslu. „Žádný sektor nezaostává, růst je celkově robustní. Růstové momentum nabrala všechna odvětví,“ komentoval Sklenář. Česká ekonomika se podle něj dostala pod dekádě do momentu, kdy HDP táhnou všechny složky poptávky i nabídky. Nálada se zlepšila i ve firmách. 

Intlace se letos blíží k dvěma procentům a měla by se stabilizovat kolem této úrovně i v příštím roce. Přesto zůstávají oblasti, kde je růst cen rychlejší, nejvíce je to vidět na cenách nových nemovitostí, které letos rostou zhruba o 14 procent. V příštím roce by měl růst zpomalit na zhruba deset procent, přesto ale zůstane dost vysoký. 

Co se týče srovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu, Česko má nejlepší makroekonomickou kondici. Ve srovnání s Polskem má sice nižší růst HDP, ale nižší schodek veřejných financí. Kurz koruny by se v příštím roce měl pohybovat v průměru na úrovni 24,5 koruny za euro.

To, že se české ekonomice daří, je podle Sklenáře vidět i na masivní expanzi českých firem do světa. „Úspěšným vývozním artiklem se stal český kapitál,“ glosoval Sklenář. Přímé zahraniční investice českých firem dosáhly 75 miliard dolarů. Ve srovnání s Polskem je to sedmkrát více přepočteno na obyvatele. Rozdíl mezi českými investicemi v zahraničí a obráceně se tak postupně snižuje v český prospěch. 

Předvánoční nákupy

Ekonomika je v lepší kondici, než se myslelo, zní z českých bank

Money

Ekonomika ožívá, inflace ustupuje a mzdy rostou i reálně. Nová prognóza ČBA přináší jeden z nejoptimističtějších výhledů za poslední roky.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Brusel napařil Elonu Muskovi pokutu 120 milionů eur

Brusel napařil Elonu Muskovi pokutu 120 milionů eur
Profimedia
ČTK
ČTK

Evropská komise obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Konkurenční společnost TikTok se pokutě vyhnula díky ústupkům, které učinila, doplnila komise.

Jde o první sankci pro síť X v rámci přelomové unijní legislativy a podle agentury Reuters lze očekávat, že sankce vyvolá hněv americké vlády. Podle vysokého unijního představitele předcházely dnešnímu rozhodnutí dva roky intenzivní práce a komise byla se společností X v kontaktu. Výše pokuty byla stanovena podle délky trvání a závažnosti porušení, uvedl unijní zdroj.

„Komise dnes uložila společnosti X pokutu 120 milionů eur za porušení jejích povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky,“ uvedla komise.

Porušení se týkají tří oblastí, jednou z nich jsou podvodné informace pro uživatele v souvislosti s takzvanou modrou fajfkou u účtů. Dříve takzvaný checkmark znamenal, že je účet společností X (dříve Twitter) ověřený, měli ho například politici, známé osobnosti nebo média. Nyní se ale dá toto označení koupit v rámci X Premium, takže ztratilo důvěryhodnost.

Tesle v Evropě dál klesá prodej, v Norsku však letos překonal rekord

Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích

Zprávy z firem

Americkému výrobci elektromobilů Tesla v listopadu na významných evropských trzích meziročně prudce klesl prodej. Děje se tak i přes uvedení nových verzí jeho nejprodávanějšího Modelu Y na trh, uvedla agentura Reuters. Podnik se v Evropě od začátku roku potýká s poklesem podílu na trhu. Automobilce miliardáře Elona Muska nicméně vzrostl počet registrací nových vozů v Norsku a v Itálii.

ČTK

Přečíst článek

Druhé porušení se týká toho, že síť X neposkytuje dostatečný prostor výzkumníkům. Ti pak mají často přístup jen k částečným či nespolehlivým datům, což má dopad na jejich schopnost zkoumat například to, zda jsou uživatelé, včetně nezletilých, vystaveni nezákonnému nebo škodlivému obsahu. Podobné výhrady měla komise i vůči Facebooku, Instagramu či TikToku.

Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, plní rovněž úlohu antimonopolního úřadu. Podle unijního Nařízení o digitálních službách (DSA), které vstoupilo v platnost loni, musejí firmy Google ze skupiny Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, X, TikTok a další vyvinout větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu na svých platformách.

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 467 miliard dolarů (asi 9,7 bilionu korun).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Evropské nařízení DSA, které je zaměřeno proti velkým technologickým společnostem a má zajistit, aby menší konkurenti mohli soutěžit a spotřebitelé měli větší výběr, je častým terčem kritiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ta tvrdí, že se komise zaměřuje na americké podniky a cenzuruje Američany.

Elon Musk

Revoluce ve státní správě se nekoná. Trumpův úřad DOGE zmizel dřív, než stihl dokončit mandát

Money

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil americký prezident Donald Trump a kterou do května vedl miliardář Elon Musk, předčasně ukončila činnost osm měsíců před vypršením svého mandátu. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Evropská komise uvedla, že se její předpisy nezaměřují na žádnou národnost a že pouze brání své digitální a demokratické standardy, které obvykle slouží jako měřítko pro zbytek světa. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunenové je podle některých komentářů mírná pokuta pro společnost X přiměřená a byla vypočtena na základě povahy porušení, jejich závažnosti z hlediska dotčených uživatelů v EU a jejich trvání.

„Nejsme tady proto, abychom ukládali nejvyšší pokuty. Jsme tady proto, abychom zajistili dodržování našich digitálních právních předpisů, a pokud naše pravidla dodržujete, pokutu nedostanete. Je to takto jednoduché,“ uvedla. „Myslím, že je velmi důležité zdůraznit, že DSA nemá nic společného s cenzurou,“ dodala.

Na blížící se rozhodnutí EU reagoval už ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.

Související

Doporučujeme