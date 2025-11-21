Nový magazín právě vychází!

Nabídky na převzetí se hrnou. O Warner Bros Discovery mají zájem Paramount, Comcast i Netflix

Warner Bros. Discovery
Americká mediální společnost Warner Bros Discovery obdržela předběžné nabídky na převzetí od konkurentů Paramount Skydance, Comcast a Netflix. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.

Skupina Warner Bros Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia Warner Bros také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

Podle agentury Reuters se předpokládá, že Paramount Skydance bude mít zájem o celou skupinu Warner Bros Discovery včetně kabelových televizních sítí. Comcast se údajně zajímá o filmová a televizní studia skupiny a kanál HBO.

Americké firmy Warner Bros Discovery a Paramount podle zdrojů jednají o spojení

Velká fúze v Hollywoodu? Dvě z největších filmových studií jednají o spojení

Zprávy z firem

Americké firmy Warner Bros Discovery a Paramount Global jednají o spojení, jeho konkrétní podoba ale zatím nebyla stanovena. S odkazem na zdroje o tom ve středu informovala zahraniční média, firmy samy se k tomu nevyjádřily. Pokud by se spojily, ocitla by se pod jednou střechou dvě z pěti hlavních filmových studií v Hollywoodu, uvedla BBC.

ČTK

Přečíst článek

O filmové studio Warner Bros má zájem rovněž firma Netflix, která by tak chtěla získat přístup k jeho rozsáhlé filmové knihovně a zavedeným franšízám, jako jsou Harry Potter a Pán prstenů. Netflix má zájem také o streamovací aktivity skupiny Warner Bros Discovery, píše Reuters.

Společnost Warner Bros Discovery v loňském roce uvedla, že se hodlá rozdělit na dva samostatné podniky, z nichž jeden by se zaměřil na kabelové televizní sítě a druhý na filmová a televizní studia a streamovací služby.

Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst

Vlasy patří k nejrychleji rostoucím tkáním v lidském těle a jejich kvalita do značné míry reflektuje to, co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres i jaké máme hormony. Často se pak jakékoliv nedostatky v životním stylu projeví zpomaleným růstem, nadměrným vypadáváním, lámavostí, ztrátou lesku nebo zhoršenou kvalitou pokožky hlavy. Logikou těla je totiž postavit vlasové folikuly až ke konci svých priorit.

Základem zdravých a silných vlasů jsou bílkoviny. Keratin, který je hlavní stavební bílkovina vlasu, je složený z aminokyselin, které tělo musí mít k dispozici každý den. Dobrá zpráva je, že průměrný člověk nemá s příjmem bílkovin pouze ze stravy problém. V případě veganské stravy je důležitá pestrost, díky které pokryjeme celé spektrum aminokyselin: luštěniny, quinoa, chia, konopná a dýňová semínka nebo spirulina poskytují tělu stavební materiál potřebný pro růst nových vlasů i regeneraci těch stávajících. Tyto potraviny jsou zdravé a vhodné jako pravidelná alternativa i v případě standardní stravy zahrnující živočišné výrobky. Další zásadní složkou jsou omega-3 mastné kyseliny, které snižují zánět ve vlasových folikulech, podporují tvorbu lipidů ve vlasové pokožce a pomáhají vlasům udržet si pružnost a lesk. Nejlepšími zdroji jsou tučné ryby a další mořské plody, lněná a chia semínka, vlašské ořechy, sacha inchi olej a mořské řasy.

Pozor na železo

Jedním z nejčastějších výživových deficitů, který se okamžitě projeví vypadáváním vlasů, je nedostatek železa, což je běžný stav u žen plodného věku. Železo podporuje tvorbu energie v buňkách a umožňuje folikulům rychlé dělení. Při krevním testu je lepší vypovídací hodnotou než standardně zjišťované sérové železo hodnoty ferritinu- tento test lze vyžádat u lékaře i přímo v laboratoři a lze ho zakoupit i jako sada pro domácí použití. Pro dostatek železa jsou ideální červené maso, játra, vejce a ryby, ale i luštěniny, tofu, ořechy, dýňová semínka a listová zelenina a příjem vitamínu C zvyšuje jeho vstřebatelnost.

Pro růst vlasů je zásadní také zinek, který podporuje obnovu a hojení pokožky hlavy, podílí se na regulaci mazových žláz a pomáhá folikulům vytvářet nové vlasové buňky. Najdeme ho v hovězím mase, vejcích, krevetách, sýrech, ale i v para ořeších, dýňových semínkách či celozrnných obilovinách. Bez dostatku zinku může dojít k zvýšené lámavosti, tvorbě šupin na pokožce hlavy či zpomalení růstu. Pro zdravou vlasovou pokožku je důležitý selen (mořské ryby, vejce, para ořechy) a jód (mořské plody, mořské řasy, mléčné výrobky). Významnou roli mají rovněž vitaminy skupiny B- hlavně B7 (biotin), B9 (folát) a B12. Biotin je potřebný pro tvorbu keratinu, ale brát ho v doplňcích stravy pomáhá jen tehdy, pokud je ho nedostatek. Folát podporuje dělení buněk a tvorbu nových vláken, B12 je zásadní pro tvorbu červených krvinek a správné dělení buněk, takže nedostatek může zpomalovat růst vlasů, oslabovat je nebo způsobovat řídnutí.

Dalším důležitým minerálem pro kvalitu vlasů je křemík. Ten podporuje elasticitu vlasového vlákna, zlepšuje jeho pevnost a snižuje lámavost. Přirozeně ho obsahují okurky, oves, mango, banán nebo přeslička rolní. Právě přeslička bývá tradičně používaná jako čaj nebo extrakt na podporu vlasů, protože kromě křemíku obsahuje i antioxidační látky. Antioxidanty totiž také hrají důležitou roli- zejména vitamin C a polyfenoly. Ty chrání buňky ve vlasových folikulech před oxidačním stresem, který vzniká při zátěži, nedostatku spánku, hormonálním rozhození nebo při zvýšené hladině kortizolu. Oxidační stres může narušovat růstový cyklus vlasů, zvyšovat jejich křehkost a snižovat rychlost regenerace pokožky hlavy. Proto má velký význam strava bohatá na ovoce, zeleninu, zelený čaj, bylinky a koření.

Kromě výživy mají velký vliv i hormony a stres. Při stresu klesá počet mitochondrií, což snižuje energii dostupnou pro růst folikul, které jsou energeticky velmi náročné. Nedostatek spánku snižuje produkci růstových faktorů, takže vlasy rostou pomaleji a jsou slabší. Vnější péče je skvělým doplňkem, ale nikdy nemůže nahradit to, co se děje uvnitř těla. Masáž pokožky hlavy podporuje prokrvení a přísun živin k folikulům. Vlasy také rostou lépe, pokud nejsou vystavovány nadměrnému teplu, agresivním tenzidům nebo mechanickému poškození.

