Nabídky na převzetí se hrnou. O Warner Bros Discovery mají zájem Paramount, Comcast i Netflix
Americká mediální společnost Warner Bros Discovery obdržela předběžné nabídky na převzetí od konkurentů Paramount Skydance, Comcast a Netflix. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.
Skupina Warner Bros Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia Warner Bros také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Podle agentury Reuters se předpokládá, že Paramount Skydance bude mít zájem o celou skupinu Warner Bros Discovery včetně kabelových televizních sítí. Comcast se údajně zajímá o filmová a televizní studia skupiny a kanál HBO.
Americké firmy Warner Bros Discovery a Paramount Global jednají o spojení, jeho konkrétní podoba ale zatím nebyla stanovena. S odkazem na zdroje o tom ve středu informovala zahraniční média, firmy samy se k tomu nevyjádřily. Pokud by se spojily, ocitla by se pod jednou střechou dvě z pěti hlavních filmových studií v Hollywoodu, uvedla BBC.
Velká fúze v Hollywoodu? Dvě z největších filmových studií jednají o spojení
Zprávy z firem
Americké firmy Warner Bros Discovery a Paramount Global jednají o spojení, jeho konkrétní podoba ale zatím nebyla stanovena. S odkazem na zdroje o tom ve středu informovala zahraniční média, firmy samy se k tomu nevyjádřily. Pokud by se spojily, ocitla by se pod jednou střechou dvě z pěti hlavních filmových studií v Hollywoodu, uvedla BBC.
O filmové studio Warner Bros má zájem rovněž firma Netflix, která by tak chtěla získat přístup k jeho rozsáhlé filmové knihovně a zavedeným franšízám, jako jsou Harry Potter a Pán prstenů. Netflix má zájem také o streamovací aktivity skupiny Warner Bros Discovery, píše Reuters.
Společnost Warner Bros Discovery v loňském roce uvedla, že se hodlá rozdělit na dva samostatné podniky, z nichž jeden by se zaměřil na kabelové televizní sítě a druhý na filmová a televizní studia a streamovací služby.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.