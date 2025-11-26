Ekonomika je v lepší kondici, než se myslelo, zní z českých bank
Ekonomika ožívá, inflace ustupuje a mzdy rostou i reálně. Nová prognóza ČBA přináší jeden z nejoptimističtějších výhledů za poslední roky.
Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle dnešní prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
Asociace zlepšila i výhled pro příští rok, když čeká růst HDP 2,2 procenta, zatímco srpnový odhad uváděl dvě procenta. V roce 2027 by měl český ekonomický výkon dál zesílit na 2,6 procenta. Inflace podle prognózy příští rok zvolní na 2,2 procenta, v roce 2027 se opět mírně zvýší na 2,3 procenta. Základní úroková sazba České národní banky (ČNB) podle prognózy zůstane i příští dva roky na současné úrovni 3,5 procenta.
Česká ekonomika v září mírně ožila. Průmysl se po srpnovém poklesu vrátil k růstu, stavebnictví si udrželo silné tempo a zahraniční obchod vykázal vyšší přebytek. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.

Růst táhne spotřeba domácností, investice se přidají později
Zatímco v letošním roce bude hlavním tahounem hospodářského růstu spotřeba domácností, v dalších letech by ji podle ČBA měly doplnit i další oblasti ekonomiky. „V příštím a přespříštím roce očekáváme robustnější růst ekonomiky opřený o všechny klíčové výdajové složky, včetně investic. K tomu by měl přispět i v současnosti rovnoměrnější růst úvěrové aktivity, který již není založen pouze na hypotečních úvěrech domácnostem,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
Růst investic by měl po letošních 0,3 procenta v příštím roce dosáhnout 2,8 procenta. K výraznější investiční aktivitě podle ČBA mohou přispět silnější investice do energetiky včetně snižování energetické náročnosti nebo odkládaná investiční aktivita z předchozích let.
Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do pěti procent, téměř každá čtvrtá firma hodlá přidat od pěti do deseti procent. Nejvyšší šanci na růst mezd mají zaměstnanci velkých a středních firem. Vyplývá to z průzkumu Komorový barometr mezi 448 podniky napříč obory a regiony.

Nezaměstnanost stabilní, mzdy porostou i reálně
Nezaměstnanost by podle prognózy měla být v příštích dvou letech na podobné úrovni jako letos, kdy ČBA očekává průměrnou roční hodnotu 4,4 procenta. Mzdy budou pokračovat v růstu, a to i v reálném vyjádření při zohlednění inflace. Letos by se reálné mzdy měly zvýšit o 4,6 procenta, příští rok o 3,3 procenta a v roce 2027 o 2,8 procenta.
Zaměstnavatelé v průmyslu i službách brzdí nábory. Automatizace a slabý výkon průmyslu ženou nezaměstnanost nejvýš za devět let. Míra nezaměstnanosti překonává očekávání, po asi devíti letech se nejpozději v lednu vrátí na pětiprocentní úroveň.

Vládní deficit se má prohloubit, příčinou je uvolněnější fiskální politika
Prognóza také očekává, že se v příštím roce prohloubí vládní deficit. Zatímco letos by měl činit 2,1 procenta HDP, příští rok dosáhne 2,6 procenta HDP a v roce 2027 bude 2,5 procenta HDP. Podle ČBA se do očekávaného zvýšení deficitu promítá změna vlády, když nový kabinet slibuje uvolněnější fiskální politiku.
Riziko vyšší inflace kvůli rozpočtové politice
Změna rozpočtové politiky podle ČBA představuje ve střednědobém horizontu riziko směrem k vyšší inflaci. I z toho důvodu centrální banka podle prognózy nebude dále snižovat úrokové sazby. Přísnější měnové podmínky potom nahrávají české koruně, jejíž kurz by se měl postupně přibližovat 24 CZK/EUR.
Prognóza ČBA je optimističtější než predikce ministerstva financí a ČNB zveřejněné na počátku listopadu. Ministerstvo letos čeká růst HDP 2,4 procenta, ČNB 2,3 procenta. Průměrnou inflaci čeká ministerstvo 2,4 procenta, ČNB 2,5 procenta.
