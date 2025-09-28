Týden tradera: Jerome Powell zchladil investory
Z překoupených úrovní se trhy vydaly níže – a bylo to už potřeba. Byly totiž tak rozjeté, že by se to dalo přirovnat k 30. letům v USA nebo k přelomu tisíciletí před splasknutím technologické bubliny. Akciové trhy reagovaly poklesem zejména na vystoupení šéfa Fedu Powella, který svým „jestřábím“ projevem investory poněkud zchladil. Konalo se také zasedání ČNB a společnost Micron zveřejnila výborné výsledky i výhled. Americký index S&P 500 se vrátil blíž k 6600 bodům.
Americké akcie po sérii rekordů vydechly. Po zářijovém snížení sazeb ze strany Fedu sice trhy dále rostly, následně však přišel střízlivější tón Jeroma Powella. Šéf americké centrální banky v úterý uvedl, že krátkodobá rizika pro inflaci směřují spíše nahoru, zatímco rizika pro zaměstnanost dolů – což je velmi složitá situace. Podle něj totiž neexistuje žádná cesta bez rizika. Akcie na to reagovaly poklesem (technologický Nasdaq klesl až o 1 procento), protože obavy ze složitého měnového prostředí převážily nad dalším růstovým očekáváním založeným na implementaci AI v ekonomice.
Hospodářské výsledky v týdnu reportoval významný hráč v oblasti technologií – společnost Micron. Firma vykázala upravený zisk 3,03 dolaru na akcii oproti očekávaným 2,86 dolaru v posledním čtvrtletí a dosáhla tržeb 11,32 miliardy dolarů oproti odhadu 11,22 miliardy dolarů. Investory zajímal především výhled, zejména kvůli hodnocení polovodičového cyklu – a ten je zjevně stále příznivý. Na aktuální období Micron předpovídá tržby kolem 12,5 miliardy dolarů proti konsensu 11,94 miliardy dolarů. Čistý zisk dosáhl 3,2 miliardy dolarů oproti 887 milionům dolarů loni a celkové tržby meziročně vzrostly o 46 procent. Prodeje pamětí pro cloudové poskytovatele se více než ztrojnásobily na 4,54 miliardy dolarů, zatímco tržby v oblasti datových center klesly o 22 procent na 1,57 miliardy dolarů. Akcie Micronu, který těží z boomu umělé inteligence a rostoucí poptávky po high-bandwidth pamětích, se od začátku roku téměř zdvojnásobily.
Americké akcie by mohly v příštích měsících ještě výrazně růst, než přijde prudký propad připomínající kolaps z roku 1929, který vyvolal globální recesi. Agentuře Reuters to řekl šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel, který pohádkově vydělal zejména za covidu.
Vlivný investor varuje: Připravte se na krach století
Trhy
ČNB nepřekvapila
Česká národní banka na zářijovém zasedání ponechala klíčovou dvoutýdenní repo sazbu beze změny na úrovni 3,5 procenta. Pro stabilitu sazeb hlasovali všichni členové rady, což bylo očekávané – na další snižování už není mnoho prostoru. Podle prognózy by se inflace měla po zbytek roku pohybovat mírně nad 2 procenta, přičemž srpnová data ukázala na celkovou inflaci 2,5 procenta a jádrovou 2,8 procenta. Největší tlaky přicházejí ze strany služeb, nemovitostí a rychle rostoucích mezd. Ekonomika přitom ožívá zejména díky spotřebě domácností, která ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 3,4 procenta, tažená růstem mezd o 7,8 procenta. To přispělo k růstu HDP o 2,6 procenta.
Troufám si tvrdit, že pokud příští vláda nebude rozpočty konsolidovat, ale naopak výrazně zvýší vládní výdaje, bude muset ČNB spíše sazby postupně znovu zvyšovat. A to proto, aby od „přílišného rozdávání“ politiky dostatečně odradila. Volební programy stran jsou totiž napříč politickým spektrem doslova „napěchované“ novými výdaji ze státního rozpočtu.