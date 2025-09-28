Nový magazín právě vychází!

Týden tradera: Jerome Powell zchladil investory

Kryštof Míšek
Z překoupených úrovní se trhy vydaly níže – a bylo to už potřeba. Byly totiž tak rozjeté, že by se to dalo přirovnat k 30. letům v USA nebo k přelomu tisíciletí před splasknutím technologické bubliny. Akciové trhy reagovaly poklesem zejména na vystoupení šéfa Fedu Powella, který svým „jestřábím“ projevem investory poněkud zchladil. Konalo se také zasedání ČNB a společnost Micron zveřejnila výborné výsledky i výhled. Americký index S&P 500 se vrátil blíž k 6600 bodům.

Americké akcie po sérii rekordů vydechly. Po zářijovém snížení sazeb ze strany Fedu sice trhy dále rostly, následně však přišel střízlivější tón Jeroma Powella. Šéf americké centrální banky v úterý uvedl, že krátkodobá rizika pro inflaci směřují spíše nahoru, zatímco rizika pro zaměstnanost dolů – což je velmi složitá situace. Podle něj totiž neexistuje žádná cesta bez rizika. Akcie na to reagovaly poklesem (technologický Nasdaq klesl až o 1 procento), protože obavy ze složitého měnového prostředí převážily nad dalším růstovým očekáváním založeným na implementaci AI v ekonomice.

Hospodářské výsledky v týdnu reportoval významný hráč v oblasti technologií – společnost Micron. Firma vykázala upravený zisk 3,03 dolaru na akcii oproti očekávaným 2,86 dolaru v posledním čtvrtletí a dosáhla tržeb 11,32 miliardy dolarů oproti odhadu 11,22 miliardy dolarů. Investory zajímal především výhled, zejména kvůli hodnocení polovodičového cyklu – a ten je zjevně stále příznivý. Na aktuální období Micron předpovídá tržby kolem 12,5 miliardy dolarů proti konsensu 11,94 miliardy dolarů. Čistý zisk dosáhl 3,2 miliardy dolarů oproti 887 milionům dolarů loni a celkové tržby meziročně vzrostly o 46 procent. Prodeje pamětí pro cloudové poskytovatele se více než ztrojnásobily na 4,54 miliardy dolarů, zatímco tržby v oblasti datových center klesly o 22 procent na 1,57 miliardy dolarů. Akcie Micronu, který těží z boomu umělé inteligence a rostoucí poptávky po high-bandwidth pamětích, se od začátku roku téměř zdvojnásobily.

Vlivný investor varuje: Připravte se na krach století

Trhy

Americké akcie by mohly v příštích měsících ještě výrazně růst, než přijde prudký propad připomínající kolaps z roku 1929, který vyvolal globální recesi. Agentuře Reuters to řekl šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel, který pohádkově vydělal zejména za covidu.

Přečíst článek

ČNB nepřekvapila

Česká národní banka na zářijovém zasedání ponechala klíčovou dvoutýdenní repo sazbu beze změny na úrovni 3,5 procenta. Pro stabilitu sazeb hlasovali všichni členové rady, což bylo očekávané – na další snižování už není mnoho prostoru. Podle prognózy by se inflace měla po zbytek roku pohybovat mírně nad 2 procenta, přičemž srpnová data ukázala na celkovou inflaci 2,5 procenta a jádrovou 2,8 procenta. Největší tlaky přicházejí ze strany služeb, nemovitostí a rychle rostoucích mezd. Ekonomika přitom ožívá zejména díky spotřebě domácností, která ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 3,4 procenta, tažená růstem mezd o 7,8 procenta. To přispělo k růstu HDP o 2,6 procenta.

Troufám si tvrdit, že pokud příští vláda nebude rozpočty konsolidovat, ale naopak výrazně zvýší vládní výdaje, bude muset ČNB spíše sazby postupně znovu zvyšovat. A to proto, aby od „přílišného rozdávání“ politiky dostatečně odradila. Volební programy stran jsou totiž napříč politickým spektrem doslova „napěchované“ novými výdaji ze státního rozpočtu.

Španělsko se zvedá. Fitch i Moody’s zvedly rating na 13leté maximum

ČTK

Ratingové agentury Moody's Ratings a Fitch Ratings zvýšily hodnocení úvěrové spolehlivosti Španělska o jeden stupeň na nejvyšší známku od roku 2012. Podle agentur se ekonomická síla Španělska zlepšuje a odolnost ekonomiky se zvyšuje díky vyváženějšímu růstovému modelu, zlepšení trhu práce a posílení bankovního sektoru, napsala agentura Bloomberg.

U Moody's má nyní Španělsko známku A3 a u Fitch A, což značí vyšší střední kvalitu. Před dvěma týdny zlepšila rating Španělska také třetí z velkých ratingových společností, S&P Global Ratings.

V době hluboké dluhové krize eurozóny se přitom rating země propadl jen jeden stupeň nad neinvestiční, tzv. junk úroveň. Nyní se však situace obrací a Španělsko spolu s dalšími hlavními protagonisty této krize z jižní Evropy, od Řecka po Itálii, vykazuje stabilně rostoucí trend. Mezitím se předmětem spekulací na finančních trzích staly politická nestabilita a problémy s rozpočtem ve Francii.

Podle agentury Bloomberg je to ironií, protože současná patová situace ve španělském parlamentu je spíše příkladem nefunkčnosti. Od nerozhodných voleb v roce 2023 se vláda premiéra Pedra Sáncheze snaží prosadit důležité zákony a nedaří se jí získat v parlamentu dostatek hlasů pro schválení rozpočtu.

Fitch na patovou politickou situaci upozornil, dodal ale, že se nezdá, že by politická nestabilita brzdila růst země. Od roku 2021 předstihuje Španělsko ostatní velké ekonomiky, a to díky cestovnímu ruchu, nízkým cenám energií a výdajům domácností. Hrubý domácí produkt (HDP) by měl letos vzrůst o 2,6 procenta, což je více než dvojnásobek očekávaného růstu eurozóny, který má činit 1,4 procenta.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Která slabost přetrvává?

Jednou z přetrvávajících slabostí Španělska je jeho obrovský objem úvěrů. Podle centrální banky činil veřejný dluh na konci července 102,3 procenta HDP. Od pandemie nemoci covid-19 však klesá, v té době stoupl až na 124,2 procenta.

„Tři zvýšení ratingu za pouhé dva týdny svědčí o důvěře v náš růst a dobré vyhlídky naší ekonomiky,“ uvedl ministr hospodářství Carlos Cuerpo. „Přiláká to mnohem více investorů k našim emisím dluhopisů.“

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

Příznivá kondice ekonomiky

Bez ohledu na složení vlády přebere nový kabinet ekonomiku v poměrně příznivé kondici. Inflace se vrátila na 2procentní cíl, mzdy rostou solidně a kupní síla domácností konečně překonala předpandemickou úroveň. Úrokové sazby od vrcholu roku 2023 výrazně klesly, nezaměstnanost je jedna z nejnižších v EU a fiskální konsolidace současné vlády – byť nedokonalá – spolu s důchodovou reformou postavila veřejné finance na udržitelnější trajektorii.

Tento obraz ale klame. V krátkém horizontu hrozí české ekonomice americká cla, slabá zahraniční poptávka a pokračující propad investic. Spotřeba domácností může postupně oslabovat, jak se trh práce uvolňuje. Ve střednědobém horizontu zůstávají největší výzvou veřejné finance a klesající potenciál růstu.

Oxford Economics proto varuje: největším rizikem není ani tak konkrétní koalice, ale promarnění času. Současné příznivé makroekonomické prostředí nabízí šanci k reformám pracovního trhu, energetiky, zdravotnictví a daňového systému. Pokud nová vláda tento prostor nevyužije, potenciál české ekonomiky se bude dál ztenčovat.

