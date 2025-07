Ekonom Skořepa: Silná koruna může tlačit sazby dolů

Koruna za poslední týdny výrazně posílila, vůči euru o třicet haléřů, z 24,95 na současných 24,65 koruny za euro. Čím to je? Zatímco ECB sazby v červnu snížila, ČNB je ponechala na původní úrovni. Koruna se stala pro investory atraktivní. Podle Michala Skořepy, analytika České spořitelny, by to mohlo vytvořit větší tlak na snížení sazeb o 25 bazických bodů. A pokud vstoupí v platnost Trumpova cla, dotklo by se to podle něj Česka mírným poklesem HDP.

Koruna v posledních týdnech výrazně posílila, vůči euru asi o čtvrtkorunu. Je hlavním důvodem úroveň základních sazeb v eurozóně (2,15 procenta) a v Česku (3,5 procenta)?

Myslím, že to tak je. Samozřejmě nejde jen o momentální diferenciál, ale i o vyhlídku do nejbližší budoucnosti a o vliv dat z posledních týdnů. Z české ekonomiky přicházela zřetelně proinflační data, prorůstová data. To vede k posun rady ČNB k většímu váhání se snižováním sazeb. Což potom činí z koruny atraktivnější investiční nástroj.

Bude koruna ještě posilovat, nebo už se dostala na stav, na které zůstane delší dobu?

Prognózovat kurz v horizontu týdnů je obecně ošemetná záležitost. Je potřeba to brát s velkou rezervou. Ale tipnul bych si, že koruna už moc posilovat nebude. Všechno už je zaceněno. Vývoj různých makroekonomických statistik je takový, že už se zobrazil ve vývoji kurzu. Velký pohyb bych nečekal. Může přijít, ale potom, co přijdou nějaká další data. Třeba co se týká vývoje sazeb ze Spojených států, případně reakce eurozóny. Co se zatím přihodilo, co trhy pozorovaly, ohledně různých statistik České republiky, tak už v koruně je.

Podle jarní prognózy České národní banky by letos neměl až do konce roku kurz klesnout pod 25. To už se stalo. Jaká je vaše prognóza do konce roku?

My máme predikci, že koruna by v tuto chvíli měla být tam, kde je, i v dalších měsících a potom mírně posilovat. Oslabení tam nemáme. Rozdíl může být dán tím, že prognóza Národní banky, což je výrobek expertů ČNB, se nemusejí nutně odrážet do názorů bankovní rady. Čili nemusí být dobrým prediktorem toho, co bankovní rada skutečně udělá. Tato prognóza ukazuje oproti té naší rychlejší snižování úrokových sazeb v nejbližších kvartálech. Z toho logicky plyne, že vývoj kurzu bude na slabších úrovních, než máme my.

Guvernér ČNB se vyjadřoval skepticky k nějakému rychlejšími snižování sazeb. Hlídá si hlavně inflaci. Může být posilování koruny motorem ke snížení sazeb, třeba ještě v letošním roce?

Může být. Tak to vždy funguje, že kurz koruny je důležitým faktorem pro rozhodování o úrokových sazbách. Ale jde o celkové měnové podmínky, což je směs vlivu kurzu a sazeb. Pokud protiinflační úlohu odvede do značné míry kurz, což se teď do jisté míry děje, tak to přináší možnost uvolňovat složku sazbovou. Takže pokud teď kurz posílil zhruba v rozsahu čtvrtkoruny, tak se dá zhruba říct, je to takové pravidlo, že to odpovídá snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu.

Jak se posílení české koruny může promítnout do ekonomiky? Češi odvážejí peníze do ciziny, a firmy jich z ciziny teoreticky vozí méně. Což samozřejmě kvůli zajištění neplatí zcela.

Určitý dopad tam bude. Nejen po stránce chování jednotlivých hráčů, domácností nebo firem a jejich příjmů a výdajů, ale také z hlediska cenového. Všechno, co se dováží, je levnější. Což je právě ten protiinflační efekt silné koruny. A může to pro ČNB znamenat prostor pro mírně uvolněnější sazby. Určitě nějaký efekt bude. Ale zatím se jedná o pár týdnů a rozsah posílení není zas tak velký. Pro českou ekonomiku by to nemělo znamenat nějaký výraznější šok.

Navíc, česká firemní sféra je na podobný vývoj zvyklá. Tam bude dopad ještě menší. Tlumený tím, že řada exportérů je zajištěna dlouhodobě. A také takzvaným přirozeným zajištěním. Řada z nich je totiž zároveň dovozcem. Nebo pokud mají příjmy v eurech, snaží se mít i výdaje v eurech. Třeba úvěry v eurech, jak jsme viděli v posledních letech. Podíl eurového financování českých podniků velmi rychle vzrostl.

Jakým způsobem se může dotknout kurzu koruny vývoj Trumpovy celní války s Evropou?

Česká ekonomika naštěstí nepatří k těm, pro které by Spojené státy byly super významným obchodním partnerem. Nás se to výrazně netýká. Například význam obchodní výměny se Slovenskem je pro nás daleko větší, ať už jde zejména o auta nebo autodíly.

V některých jiných evropských zemích bude dopad větší. Na nás to může mít dopad zprostředkovaný, přes sentiment, například v Německu. Tam sentiment nevypadá vůbec dobře i z jiných důvodů. S oblibou používám kalkulaci ministerstva financí, která ukazuje, že pokud by to skončilo desetiprocentním clem do Spojených států, a stejným clem do Evropské unie, což zatím není ten případ, tak je dopad na českou ekonomiku zhruba v rozsahu půl procentního bodu HDP směrem dolů. Což zase není tak moc. Vliv na nás to mít může, ale hlavně zprostředkovaně přes jiné země.

