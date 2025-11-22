Nový magazín právě vychází!

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary
Stanislav Šulc
Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.

Tah České filmové a televizní akademie, když do bojů o Oscary za Českou republiku vyslala dokument Ještě nejsem, kým chci být, se může vyplatit. Film, který již získal řadu ocenění a jenž vychází ze snímků světoznámé fotografky Libuje Jarcovjákové, totiž nakonec může získat hned dvě cenné sošky. Podle seznamů, které zveřejnila americká filmová akademie udělující Oscary, totiž český dokument figuruje mezi možnými kandidáty na nejlepší neanglicky mluvený film, ale také nejlepší dokument.

Akademie zveřejnila seznamy tří kategorií, na nichž figurují snímky, z nichž budou akademici vybírat. Vedle nejlepšího dokumentu a neanglicky mluveného filmu je to ještě kategorie nejlepší animovaný snímek. Dohromady je na všech třech seznamech více než 300 snímků. Seznam pro nejlepší dokument je ze všech nejdelší — obsahuje dvě stě titulů — zatímco na nejlepší neanglicky mluvený snímek aspiruje 86 filmů.

Kdy budou nominace?

Nyní zasedají odborné poroty akademie, které zúží výběr snímků pro budoucí nominace. V obou kategoriích, kde bojuje český dokument, bude znám shortlist s patnácti kandidáty 16. prosince.

Z něj pak již bude širší část akademie vybírat kandidáty pro finální nominace na Oscary. Pětici vybraných pak oznámí s nominacemi v ostatních kategoriích 22. ledna.

Zájemci mohou snímek zhlédnout například na streamovací platformě Netflix.

České filmy na oscarovou nominaci čekají déle než dvacet let. Naposledy se ji podařilo získat snímku Želary. Filmy Šarlatán a Vlny se dostaly alespoň do užšího výběru 15 snímků, z nichž akademici vybírali.

Světoznámá umělkyně

Dokument Ještě nejsem, kým chci být natočila česká dokumentaristka Klára Tasovská. Film zcela vychází z fotografií Libuše Jarcovjákové, která zejména v osmdesátých letech zachycovala českou ilegální queer scénu, věnovala se také vietnamské a kubánské komunitě v tehdejším Československu. Po pádu komunismu se její snímky dočkaly mimořádného ohlasu po celém světě.

Od září 2024 do března letošního roku probíhala v Národní galerii retrospektivní výstava jejího díla.

J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

J.D. Vance
Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.

Návrh citovaný tiskem počítá s tím, že Ukrajina postoupí Rusku i ty části Doněcké a Luhanské oblasti, které ruská armáda dosud nedobyla. V případě Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko zčásti okupuje, bude hranici tvořit současná frontová linie. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i možnému budoucímu rozšiřování Severoatlantické aliance o další země. Návrh obsahuje i omezení velikosti ukrajinské armády na 600 tisíc vojáků.

Podle amerického viceprezidenta má návrh tři cíle a vlastnosti. Podle něj může zastavit zabíjení při zachování ukrajinské suverenity, mohl by být přijatelný pro Rusko a Ukrajinu a měl by maximálně zvýšit pravděpodobnost, že válka znovu nezačne.

Vance odmítá kritiku

Vance odmítl kritiky vůči plánu. Podle něj se jedná o nepochopení jeho rámce či o nesprávné vyhodnocení zásadních prvků reality na bojišti. „Je tu smyšlená představa, že by vítězství bylo na dosah, kdybychom dávali více peněz, více zbraní nebo (zaváděli) více sankcí,“ uvedl Vance. Podle něj míru nedosáhnou „zkrachovalí diplomaté nebo politici žijící v říši snů“.

K přijetí plánu vyzval v pátek večer Ukrajinu i americký prezident Donald Trump. V Bílém domě řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí dokument schválit, jinak budou Ukrajinci pokračovat v boji. Trump také při jiné příležitosti v pátek řekl, že by chtěl vědět oficiální postoj Ukrajiny do příštího čtvrtka.

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček

David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?

Názory

Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Med celosvětově patří mezi ve světě nejvíce falšované potraviny. Padělatelé této sladkosti nejenže obírají lidi o peníze, ale potenciálně ohrožují jejich zdraví. Do odhalování padělků se zapojuje věda, zejména chemie, fyzika a nyní také umělá inteligence.

Med je populární, relativně drahé sladidlo s celkem pozitivními výživovými i zdravotními účinky (pokud samozřejmě konzument netrpí cukrovkou). Loni globálně představoval tržní hodnotu 9,4 miliardy dolarů s perspektivou růstu na 15,6 miliardy dolarů v roce 2032.

Avšak není med jako med, některé druhy jsou podstatně dražší než jiné. Tak třeba manukový med z Nového Zélandu vytvářejí včely z nektaru nasbíraného z květů tamního keře balmínu metlatého (domorodým názvem manuka, odborně Leptospermum scoparium), který kvete jen čtyři až šest týdnů v roce. Med má zajímavou chuť a k tomu i uznávané účinky proti bakteriím.

Projevuje se to na jeho ceně. Za čtvrtkilovou sklenici manukového medu s vysokou koncentrací prospěšných látek zaplatíte v Česku od tisíce korun výš. Takže nepřekvapí, že je tento med celosvětově oblíbený u padělatelů. Zatímco včelaři na Novém Zélandu ročně vyprodukují asi 1700 tun, ve světě se ho v minulých letech ročně prodalo až deset tisíc tun. Tato míra padělání už nyní zřejmě klesá díky zavádění nových kontrol, ale padělání manukového medu se úplně zabránit nepodařilo.

Ostatně i v samoobsluze za rohem, kde si můžete koupit běžný med desetkrát levnější, nemáte jistotu, že nebude padělaný, dokazují kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce ČR.

Včela je pilná, ale při opylování „nepracuje“ šikovně, což může zkomplikovat život zemědělcům

Včela je pilná, ale při opylování „nepracuje“ šikovně. Nejen zemědělcům to zkomplikuje život

Enjoy

Ze školy si to obvykle pamatujeme tak, že včela nám dává med a ještě opyluje rostliny, včetně zemědělských plodin, takže je moc užitečná. Jenže v měnícím se světě je vše stále složitější – tahle včela na opylování nebude stačit nebo už nestačí. Zčásti snad pomůže věda, ale ještě lepší by byla dobrá ochrana přírody.

Josef Tuček

Přečíst článek

Cukrový sirup místo nektaru

Nejčastěji se vyskytují dva druhy falšování medu, které se mohou i navzájem kombinovat: padělání výrobku a falšování jeho původu.

Při prvním se med obvykle ředí levnějšími cukrovými sirupy. Může to být už hotový včelí med, ale někteří včelaři rovnou krmí včely přímo cukrovými roztoky místo rostlinných nektarů. Takovými postupy vzniká produkt, který se plnohodnotnému medu podobá, ale nemá jeho užitné vlastnosti.

Společné vyšetřování Evropské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům zjistilo, že 46 procent testovaných dodávek medu do EU vykazovalo známky přidaného cukrového sirupu. „Vynikaly“ v tom zvláště dodávky z Číny a Turecka. A co je možná nejhorší: vyšetřování rovněž ukázalo, že nejde čistě o podvody ze strany zahraničních vývozců, ale že s nimi evropští dovozci na některých podvodech přímo spolupracovali.

Fyzikové vytvořili foie gras, která méně ubližují drůbeži. A labužníci nepoznají rozdíl

Prolhané etikety

Při druhém základním způsobu podvodů, tedy nesprávném označování kvality a původu, podvodníci obvykle na med nalepí nesprávnou etiketu. Ta klamavě tvrdí, že výrobek pochází z hodnotnějšího nektaru, z čistší přírodní oblasti, ze země, která má jako producent medu dobrou pověst, a podobně.

Je to útok na peněženku zákazníků, ale do určité míry i na jejich zdraví. Když už se totiž podvodníci vyhýbají kvalitnímu medu, nevadí jim použít ani hodně nekvalitní napodobeniny. Takže falšovaný med častěji obsahuje stopy pesticidů, těžkých kovů, rakovinných polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších nechtěných látek, které analýzy prokázaly v medech dovážených do Evropy.

Bioreakor

Karbanátek ze vzduchu. Investory zaujali výrobci jídla z mikrobů

Z podvodu usvědčují uhlíkové izotopy i pylová zrnka

Aspoň z části může pomoci věda. Chemické testy rozpoznají cukrové sirupy, které v pravém medu nemají co dělat. Jinou metodou je rozpoznávání specifických bílkovin pravého medu od náhražek – na vývoji těchto analýz ostatně pracovali i čeští vědci z pražského Výzkumného ústavu rostlinné výroby a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Fyzikální měření ve hmotnostním spektrometru zjistí poměr izotopů uhlíku, který je jiný v cukerném sirupu a jiný v kvetoucích rostlinách.

Velmi zajímavý postup pro odhalení původu medu se skrývá pod krásným názvem melissopalynologie, což je obor zahrnující zkoumání pylových zrn, která se v medu přirozeně vyskytují a projdou i obvyklou filtrací. Každý druh rostliny, z něhož včely berou nektar, produkuje odlišný pyl, který se dá rozpoznat pod mikroskopem. A pokud jsou to rostliny vázané na určitou oblast (jako třeba už zmíněná novozélandská manuka), dá se určit i jejich geografický původ.

Pylové zrnko je ovšem složitá trojrozměrná struktura, která se může objevit v mnoha orientacích. Rozpoznat jeho původní zdroj dokáže u mikroskopu jenom zkušený odborník. Ale i sem už zasahuje umělá inteligence, v tomto konkrétním případě strojové učení. Tým britských vědců nedávno publikoval shrnutí, které ukazuje, že umělá inteligence dokáže mikroskopické snímky pylu správně identifikovat s přesností přesahující 95 procent. V současnosti však jsou digitalizované obrazové databáze známých typů pylu ještě neúplné. Až se rozšíří, k čemuž vývoj postupně směřuje, podvodníkům s medem snad jejich byznys zase o něco zhořkne.

Nákup potravin

