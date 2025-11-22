Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích
Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.
Tah České filmové a televizní akademie, když do bojů o Oscary za Českou republiku vyslala dokument Ještě nejsem, kým chci být, se může vyplatit. Film, který již získal řadu ocenění a jenž vychází ze snímků světoznámé fotografky Libuje Jarcovjákové, totiž nakonec může získat hned dvě cenné sošky. Podle seznamů, které zveřejnila americká filmová akademie udělující Oscary, totiž český dokument figuruje mezi možnými kandidáty na nejlepší neanglicky mluvený film, ale také nejlepší dokument.
Akademie zveřejnila seznamy tří kategorií, na nichž figurují snímky, z nichž budou akademici vybírat. Vedle nejlepšího dokumentu a neanglicky mluveného filmu je to ještě kategorie nejlepší animovaný snímek. Dohromady je na všech třech seznamech více než 300 snímků. Seznam pro nejlepší dokument je ze všech nejdelší — obsahuje dvě stě titulů — zatímco na nejlepší neanglicky mluvený snímek aspiruje 86 filmů.
Český slavík má nové vítěze: Kapelou roku je Kabát, zpěvačkou Farna, zpěvákem Noid Bárta, objevem Dang
Kdy budou nominace?
Nyní zasedají odborné poroty akademie, které zúží výběr snímků pro budoucí nominace. V obou kategoriích, kde bojuje český dokument, bude znám shortlist s patnácti kandidáty 16. prosince.
Z něj pak již bude širší část akademie vybírat kandidáty pro finální nominace na Oscary. Pětici vybraných pak oznámí s nominacemi v ostatních kategoriích 22. ledna.
Zájemci mohou snímek zhlédnout například na streamovací platformě Netflix.
České filmy na oscarovou nominaci čekají déle než dvacet let. Naposledy se ji podařilo získat snímku Želary. Filmy Šarlatán a Vlny se dostaly alespoň do užšího výběru 15 snímků, z nichž akademici vybírali.
Světoznámá umělkyně
Dokument Ještě nejsem, kým chci být natočila česká dokumentaristka Klára Tasovská. Film zcela vychází z fotografií Libuše Jarcovjákové, která zejména v osmdesátých letech zachycovala českou ilegální queer scénu, věnovala se také vietnamské a kubánské komunitě v tehdejším Československu. Po pádu komunismu se její snímky dočkaly mimořádného ohlasu po celém světě.
Od září 2024 do března letošního roku probíhala v Národní galerii retrospektivní výstava jejího díla.
