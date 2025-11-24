Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Revoluce ve státní správě se nekoná. Trumpův úřad DOGE zmizel dřív, než stihl dokončit mandát

Revoluce ve státní správě se nekoná. Trumpův úřad DOGE zmizel dřív, než stihl dokončit mandát

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil americký prezident Donald Trump a kterou do května vedl miliardář Elon Musk, předčasně ukončila činnost osm měsíců před vypršením svého mandátu. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory, píše agentura Reuters.

„Ta neexistuje,“ sdělil Reuters ředitel Úřadu pro personální řízení (OPM) Scott Kupor o DOGE. Dodal, že už se nejedná o „centralizovaný subjekt“. OPM, který dohlíží na personální otázky napříč vládou, řadu aktivit DOGE převzal, píše Reuters s odvoláním na Kupora a dokumenty, které má agentura k dispozici. DOGE měl původně vést „rozsáhlou strukturální reformu“ do července 2026. Skupina v prvních měsících Trumpova druhého funkčního období dohlížela na výrazné škrty ve federálních agenturách, redukování jejich rozpočtů a hromadné propouštění federálních zaměstnanců.

Musk z čela týmu odstoupil na konci května s tím, že se chce soustředit na podnikání. Šéf Tesly oznámil větší zaměření na svou automobilku poté, co firma oznámila výrazné snížení zisku za první čtvrtletí. Společnost čelila negativním reakcím právě kvůli Muskově působení v DOGE. Kroky skupiny, která Trumpovi doporučovala plošné rušení pracovních míst ve federální vládě, zemi rozdělovaly.

Podezření, že DOGE by mohla být rozpuštěna, se začalo objevovat, když server Politico v červnu informoval, že si zaměstnanci skupiny „sbalili své oblečení a ložní prádlo“ v jejím sídle, kde od února přespávali, a přesunuli se jinam. Stalo se tak po veřejné roztržce mezi Trumpem a Muskem na sociálních sítích na začátku června. Musk tehdy ostře kritizoval Trumpem podporovaný zákon o snížení daní a výdajů. Podle Trumpa se Muskovi nelíbilo, že zákon zahrnoval odstranění daňových úlev pro elektromobily. Rozepře se vyostřila, když prezident na své síti Truth Social pohrozil, že Muskovým firmám odebere vládní kontrakty a dotace.

Americký prezident Donald Trump

Jste nevděční, vzteká se na sociálních sítích Trump na Ukrajince a Evropu

Politika

Americký prezident Donald Trump dnes obvinil ukrajinské vedení, že nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy. Evropě pak ve stejném příspěvku na síti Truth Social vyčetl, že nadále nakupuje ruskou ropu. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil v den, kdy v Ženevě americká delegace jedná se zástupci Ukrajiny a evropských zemí o tom, jak ukončit válku, kterou před třemi a tři čtvrtě rokem rozpoutalo Rusko. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov vzápětí vyjádřil vděk americkým partnerům za spolupráci a přesvědčení, že jednání v Ženevě dnes přinesou posun.

ČTK

Přečíst článek

Podle serveru Politico se pracovníci DOGE obávali, že by jejich role v redukování vládních programů a rušení pracovních míst mohla mít právní důsledky. Do května bylo pod dohledem týmu propuštěno více než 200 tisíc federálních zaměstnanců a přibližně 75 tisíc federálních zaměstnanců přijalo peníze za odstoupení, připomněl deník The Guardian.

Řada klíčových zaměstnanců DOGE od té doby přestoupila na jiné posty ve federální vládě. Prominentním z nich je spoluzakladatel společnosti Airbnb Joe Gebbia, kterého Trump nyní pověřil „zkrášlením“ vládních webových stránek. Jeremy Lewin, který pomáhal s rozpouštěním Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), nyní dohlíží na zahraniční pomoc na ministerstvu zahraničí.

Musk se nyní opět objevuje na akcích Bílého domu. Minulý týden se například podle Reuters zúčastnil večeře pro korunního prince Saúdské Arábie Muhammada bin Salmána.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Fiala obviňuje ANO: Rozpočtová hra má zakrýt Babišovy problémy

Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Hra vznikající koalice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok je podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády. Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně.

Sněmovna má podle rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě k přepracování. „Návrh státního rozpočtu měli poslanci ve sněmovní databázi k dispozici od září. Od začátku bylo jasné, že státní rozpočet nemůže pokrýt všechny sliby hnutí ANO. Vždy bylo zřejmé, že celá tato hra je jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů Andreje Babiše, které brání rychlejšímu vzniku nové vlády,“ uvedl Fiala.

„Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu v Rozpočtovém výboru má jednoduchý překlad - Bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat,“ uvedl na síti X ministr Stanjura. Nová vládní koalice pode něj poruší zákon, pokud zvýší schodek nad zákonem stanovenou mez. „Teď, když mají ANO, SPD a Motoristé ve Sněmovně pohodlnou většinu poslanců, už nepokrytě sledují jediný cíl - utrácet jak tygr v masně a zvýšit rozpočtový deficit za hranici povolených limitů,“ uvedl. Dodal, že pokud by nastupující koalice připravovala svůj návrh rozpočtu, musela by dodržet výdajové limity podle zákona, a do nich by se její sliby nevešly.

Kabinet by měl podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové rozpočet dostat k přepracování, protože schodek rozpočtu činí 381 miliard korun, nikoli vládou navrhovaných 286 miliard korun. Schillerová chce, aby vláda v demisi měla na přepracování rozpočtu 20 dnů. Měla by jej tedy předložit Sněmovně do 16. prosince.

Zástupci dosavadních vládních stran na sněmovním rozpočtovém výboru přístup nové koalice odmítli. Podle nich by Sněmovna měla základní parametry navrženého rozpočtu schválit. Dolní parlamentní komora má o rozpočtu rozhodovat tuto středu.

Vznikající vláda v posledních týdnech apelovala na kabinet v demisi, aby Sněmovně opětovně rozpočet poslal. Babiš původně avizoval, že ANO, SPD a Motoristé se budou držet navrhovaného schodku a změní jen strukturu kapitol, aby nehrozilo rozpočtové provizorium. Po jeho předložení ale vznikající vláda postupně informuje o dalších chybějících penězích v rozpočtu. „Je načase přestat s politickými hrami, hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně,“ dodal Fiala.

Předvánoční nákupy

Lukáš Kovanda: Spotřebitelská důvěra je na šestiletém maximu. Maloobchod se může těšit na „žně“

Money

Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř

AI
iStock
ČTK
ČTK

Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.

„AI je jako jaderný projekt. Vzniká nový 'jaderný klub' ve světě, ve kterém buď máte vlastní velký jazykový model (LLM), nebo nemáte,“ uvedl Vedjachin. Rusko podle něj potřebuje nejméně dva nebo tři vlastní AI modely k využití v citlivých oblastech, jako jsou veřejné internetové služby, zdravotnictví a vzdělávání.

„Není možné vkládat důvěrné informace do cizího modelu. To je prostě zakázáno. Takový postup by měl velmi nepříjemné následky,“ varoval Vedjachin. Dodal, že státní údaje by měly zpracovávat pouze ruské AI modely.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že doma vyvinuté AI modely jsou nezbytné k zachování ruské suverenity. Společnost Sberbank stojí spolu s technologickou firmou Jandex v čele ruského úsilí udržet v oblasti umělé inteligence krok s konkurencí ze Spojených států a Číny, píše Reuters.

Vedjachin upozornil, že Rusko bude mít potíže vyrovnat se této konkurenci v oblasti výpočetního výkonu, a to zejména kvůli západním sankcím, které zemi omezují přístup k technologiím. Zároveň ale varoval, že globální investice do AI infrastruktury by se mohly ukázat jako přehnané.

„Domníváme se, že nadměrné investice do AI infrastruktury se vzhledem k rychlému tempu technologického vývoje nemusejí vyplatit,“ uvedl Vedjachin. Dodal, že Rusko je imunní vůči „AI bublině“, protože jeho investice nejsou nadměrné.

AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Money

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme