Revize dat. Ekonomika roste rychleji, nejvíc přispěly útraty domácností

Růst domácí ekonomiky ovlivňuje nákupní chování
Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt stoupl o 0,8 procenta.

Zpřesněné údaje dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Jsou lepší než první odhad z konce října, podle kterého ekonomika vzrostla meziročně o 2,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 procenta. Analytici očekávali spíše revizi údajů směrem dolů.

"Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Meziroční růst HDP podpořila podle statistického úřadu jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,7 procenta. U domácností se výdaje zvýšily mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o tři procenta. "Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 procenta a meziročně o dvě procenta," uvedl ČSÚ.

Meziroční růst ekonomiky podpořila také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu. Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 procenta a meziročně o 1,7 procenta. "Meziroční růst zaznamenaly především investice do obydlí a ostatních budov a staveb, zatímco pokles nastal zejména u investic do dopravních prostředků," upozornil ČSÚ. Přebytek v zahraničním obchodu se zbožím a službami se v běžných cenách zvýšil meziročně o 10,1 miliardy na 128,3 miliardy korun.

Hrubá přidaná hodnota ve třetím čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 procenta a meziročně o 2,8 procenta. "Dařilo se většině odvětví národního hospodářství," uvedl ČSÚ. Meziroční vývoj pozitivně ovlivnily zejména obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále stavebnictví a informační a komunikační činnosti. K mezičtvrtletnímu růstu nejvýrazněji přispěly stavebnictví a informační a komunikační činnosti, průmysl stagnoval, podotkl statistický úřad.

Změnit přístup k práci i vzdělávání

Lze zabránit sociálním problémům vyvolaných rozvojem umělé inteligence? Samozřejmě. Rozvoj AI může být - a pro mnoho států určitě bude - úspěšný příběh. Má to však háček. Ekonomiky jednotlivých zemí se budou muset na tyto změny připravit. Zabraňování dopadům strukturálních změn, aby nedopadaly na ty nejslabší, však není zrovna to, v čem naše společnost exceluje.

Je to ale jednoduché. Pokud chceme mít moderní průmysl a ekonomiku, musíme mít i moderní státní aparát a odpovídající sociální systém. Rozvoj AI přináší nové nároky. Politici i úředníci budou muset předvídat a pružně reagovat. Pokud se změní výrobní postupy a ekonomika, ale ve společnosti zůstane nastavení 90. let, nepůjde to dohromady a výsledky budou katastrofální. Nepřekvapivě.

Na změny bude třeba připravit sociální systém, ale také se pokusit o to, aby na něj nemusel spoléhat velký počet lidí. Britský think tank navrhuje podporu rekvalifikací. Také bude podle výzkumníků třeba přehodnotit, jak smýšlíme o vzdělávání. To, že ve dvaceti opustíme školu a už se až do důchodu nebude potřeba nic nového učit, bude brzy přežitý přístup. Jen systém celoživotního vzdělávání zajistí, že odborná kvalifikace bude odpovídat potřebám ekonomiky.

V Česku zatím takové diskuse ve vrcholové politice příliš neslýcháme. Je na ně však nejvyšší čas. Nástupu AI nezabráníme a ani tento proces v naší malé zemi příliš neovlivníme. To ostatně ale není naším úkolem. Naše společnost musí napnout síly a důkladně se na budoucnost připravit.

