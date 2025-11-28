Revize dat. Ekonomika roste rychleji, nejvíc přispěly útraty domácností
Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt stoupl o 0,8 procenta.
Zpřesněné údaje dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Jsou lepší než první odhad z konce října, podle kterého ekonomika vzrostla meziročně o 2,7 procenta a proti předchozímu čtvrtletí o 0,7 procenta. Analytici očekávali spíše revizi údajů směrem dolů.
"Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Meziroční růst HDP podpořila podle statistického úřadu jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností.
Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o 2,7 procenta. U domácností se výdaje zvýšily mezičtvrtletně o 0,3 procenta a meziročně o tři procenta. "Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 procenta a meziročně o dvě procenta," uvedl ČSÚ.
Meziroční růst ekonomiky podpořila také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu. Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 procenta a meziročně o 1,7 procenta. "Meziroční růst zaznamenaly především investice do obydlí a ostatních budov a staveb, zatímco pokles nastal zejména u investic do dopravních prostředků," upozornil ČSÚ. Přebytek v zahraničním obchodu se zbožím a službami se v běžných cenách zvýšil meziročně o 10,1 miliardy na 128,3 miliardy korun.
Hrubá přidaná hodnota ve třetím čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 procenta a meziročně o 2,8 procenta. "Dařilo se většině odvětví národního hospodářství," uvedl ČSÚ. Meziroční vývoj pozitivně ovlivnily zejména obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále stavebnictví a informační a komunikační činnosti. K mezičtvrtletnímu růstu nejvýrazněji přispěly stavebnictví a informační a komunikační činnosti, průmysl stagnoval, podotkl statistický úřad.
