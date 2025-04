EU se chystá klepnout přes prsty Muskovu síť X. Zvažuje pokutu přes miliardu dolarů

Sankce má být prvním velkým trestem za nedodržení nových unijních pravidel, která jsou součástí boje proti dezinformacím a nelegálním příspěvkům na internetu.

Evropská komise se chystá udělit pokutu v možné výši přes miliardu dolarů (23 miliard korun) sociální síti X vlastněné miliardářem a blízkým spolupracovníkem amerického prezidenta Donalda Trumpa Elonem Muskem. Napsal to ve čtvrtek deník The New York Times (NYT) s odvoláním na několik nejmenovaných činitelů Evropské unie. Finanční sankce má být prvním velkým trestem za nedodržení nových unijních pravidel, která jsou součástí boje proti dezinformacím a nelegálním příspěvkům na internetu.

Podle některých unijních představitelů by se mohli stát američtí internetoví giganti jako Meta, Google či X terčem odvety EU za nová americká cla, která Trump vyhlásil ve středu. Dovoz z unie má zasáhnout reciproční clo ve výši 20 procent, politici z evropských zemí však chtějí před případnou odvetou nejprve vyjednávat o možných kompromisech.

Podle zdrojů NYT v případě sítě X komise pečlivě zvažovala, zda bezprecedentní pokuta nepovede k dalšímu zhoršení vztahů s Trumpem, který Muska po svém nástupu do funkce jmenoval šéfem vládní skupiny odpovědné za snižování vládních výdajů. Sám Musk se o regulacích EU vyjadřuje ostře kriticky a dá se očekávat, že v případě udělení pokuty se obrátí na unijní soud, který může případ řešit až několik let.

Podle jednoho ze zdrojů amerického deníku by mohl Brusel pokutu vyhlásit v létě. Šlo by o první velký postih v rámci nařízení o digitální službách, které sociálním sítím ukládá odstraňovat nelegální obsah a aktivně postupovat proti dezinformacím. Unijní činitelé ovšem podle NYT podotýkají, že chtějí dát Muskovi šanci, aby svůj přístup ke zmíněným požadavkům změnil a pokutě se tak vyhnul.

Musk po svém vstupu do sítě dříve známé jako Twitter propustil tisíce lidí, kteří měli právě kontrolu obsahu příspěvků na starost a X podle řady kritiků poskytuje prostor šíření dezinformačních, manipulativních či konspiračních zpráv.

