Apple jde naplno do sportu. Koupil práva na formuli 1
Spojení Applu a F1 nekončí úspěšným filmem s Bradem Pittem v hlavní roli. Americký technologický gigant spojením s formulí 1 pokračuje, když koupil práva pro možnost streamování velkých cen na americkém trhu. Za práva Apple podle The Financial Times zaplatil 700 milionů dolarů. A vyzývá tak další streamovací služby, které rovněž sázejí na sportovní přenosy.
Sportovní přenosy se v posledních měsících stávají klíčovým kolbištěm v boji o diváka velkých streamovacích služeb. Netflix investuje obří sumy do boxu a dalších bojových sportů, nejnověji streamoval exkluzivní tenisový turnaj Six Kings Slam, HBO Max vloni naplno využil spojení s Eurosportem a vysílal pařížskou olympiádu, zároveň má práva na řadu tenisových turnajů. Čeští diváci nyní mohou sledovat také některé přenosy nabízené ESPN díky službě Disney+.
Nejnovějším hráčem, který se chce pokusit zlákat sportovní fanoušky, je Apple. Ten pro svou službu AppleTV+ koupil práva na vysílání velkých cen formule 1 na americkém trhu. Podle informací The Financial Times přitom za práva Apple zaplatil 700 milionů dolarů.
„Apple a majitel formule 1 potvrdili, že se dohodly na pětiletém partnerství. Apple začne vysílat F1 v roce 2026 a nahradí tak vysílatele ESPN, který je ve vlastnictví Disneyho, v USA,“ uvedl Samuel Agini z FT.com.
F1 od Applu se stal hitem kin
Pětiletý kontrakt v hodnotě 700 milionů znamená, že si F1 značně polepší. Podle Aginiho totiž dosavadní vysílatel ESPN platil za rok kontraktu zhruba 85 milionů dolarů. Apple přitom zaplatí 140 milionů.
„Apple nám slíbil, že zajistí, aby se velké ceny formule 1 dostaly do více domácností, a hlavně hlouběji do americké kultury,“ prohlásil CEO F1 Stefano Domenicali. Ostatně na tom již Apple začal pracovat, když letos uvedl snímek F1 s Bradem Pittem, který se s tržbami 630 milionů dolarů stal hitem kin a uvažuje se o něm jako o jednom z možných kandidátů na Oscary.
Formule 1 u amerických diváků zatím nemá takový úspěch. Podle dat z trhu letos na ESPN sleduje velké ceny v průměru 1,4 milionu diváků.
Sportovní fandové na Applu
Apple se na sportovních přenosech pokouší získat diváky již delší dobu. Vlastní částečná práva na americkou baseballovou ligu (páteční přenosy) a širší licenci na vysílání zápasů Major League Soccer, tedy klasického fotbalu.
Desetiletý deal Apple uzavřel v roce 2023 i kvůli nástupu Lionela Messiho do amerického týmu Inter Miami.
