Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok

GTA 6
Rockstar Games
Stanislav Šulc
sta

Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.

Měl to být nejvýnosnější produkt zábavního průmyslu letošního roku. S původním podzimním datem se očekávaly tržby za prodej hry GTA 6 jen za letošní rok ve výši kolem tří miliard dolarů, přičemž jen předobjednávky měly vynést jednu miliardu. Tím by se pokryly náklady, které na vývoj, marketing a následné rozšiřování hry mají spolknout neuvěřitelné dvě miliardy dolarů, tedy zhruba 50 miliard korun.

A ačkoli tuto částku společnost Take-Two nikdy nepotvrdila, z účetnictví vyplývá, že investice do nového pokračování úspěšné série dosáhly již miliardy dolarů. Což z ní činí nejdražší hru v historii, ale také nejdražší popkulturní projekt všech dob, protože nejdražší film dějin, Star Wars: Vzestup Skywalkera z roku 2019, měl rozpočet „pouhých“ 490 milionů dolarů.

Jenomže již na jaře Take-Two prohlásilo, že premiéru hry odsouvá na jaro příštího roku. A nyní oznámilo další odklad, a to při ohlášení výsledků hospodaření firmy. První hráči si tak nejnovější „gétéáčko“ budou moci zahrát až v polovině listopadu příštího roku, konkrétně 19. listopadu. Tedy pokud nedojde k dalšímu odkladu.

„Chceme týmu Rockstar Games, které hru vyvíjí, dát dostatek času, aby nachystal hru na úrovni, kterou hráči očekávají a již si zaslouží,“ uvedla společnost Take-Two v prohlášení o novém datu premiéry. „Odsunutí data uvedení hry je vždy bolestivé. Ale nikdy jsme toho nelitovali,“ citovala agentura Bloomberg CEO Take-Two Strausse Zelnicka. „Konkurence občas vydává nehotové produkty, ale většinou to je katastrofa,“ dodal Zelnick. Přesto investory zpráva znepokojila, akcie firmy klesly v reakci na oznámení nového data premiéry očekávaného hitu o sedm procent.

Ambiciózní projekt – finanční i hráčský

Očekávání spojená s GTA 6 jsou enormní. Z finančního hlediska jde o největší sázku v historii. Dvoumiliardový rozpočet lze obhájit zejména prodeji předchozího pokračování kultovní hráčské série. GTA 5 mělo premiéru v roce 2013 a od té doby se jí napříč platformami prodalo přes 220 milionů kopií, což z ní činí druhou nejprodávanější hru všech dob po Minecraftu. A tržby již překonaly hranici deseti miliard.

Pokud by GTA 6 zaznamenalo podobné prodeje, tržby by byly ještě výrazně vyšší. Jednak hry zásadně podražily, zároveň radikálně narostl celý herní byznys, navíc se za poslední dekádu vytvořila celá řada nových monetizačních nástrojů, kterými herní studia umí monetizovat obsah.

Očekávání jsou ale také ze strany hráčů. Studio Rockstar Games již zveřejnilo dva trailery, které naznačují obří herní zážitek překračující dosavadní standardy. Série GTA vždy pracovala s otevřeným světem, v němž se hráč může pohybovat zcela po svém a nabízené úkoly může, ale nemusí plnit, šesté pokračování však slibuje posun tohoto principu směrem k digitálnímu metaversu/sociální síti, v níž by mohlo být možné fungovat jako v alternativní realitě.

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu

Dubaj
iStock
nst
nst

Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.

Z nového žebříčku realitní společnosti Savills, o němž informoval server Bloomberg vyplývá, že, Dubaj obsadila první místo mezi 30 světovými městy, která jsou nejatraktivnější pro superboháče. Metropole láká na nulové daně z příjmů a kapitálových zisků, silnou infrastrukturu pro rodiny a vysokou úroveň bezpečí.

Dubaj se v žebříčku umístila na prvním místě před tradičními centry jako New York nebo Londýn.

Káva

Nejdražší káva planety: Dubaj má novou senzaci

Enjoy

Za bezmála 1000 dolarů, tedy zhruba 21 tisíc korun, za jediný šálek nabízí podnik v extravagantním emirátu Dubaj nejdražší kávu na světě. Připravována je z panamských zrn, která se prodávají za cenu zlata, napsala agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Analýza vedle daňového a obchodního prostředí hodnotila také faktory jako jsou bezpečnost, kvalita vzdělávací infrastruktury či životní styl. A Dubaj dominuje především díky nulovým daním, ale také díky modernímu městskému rozvoji a příznivým podmínkám pro zahraniční investory.

„Mnoho mezinárodních škol v Dubaji hlásí rekordně dlouhé čekací listiny, protože nové rodiny se do města stěhují,“ uvedla Savills ve zprávě. Podle studie má Dubaj největší počet mezinárodních škol ze všech hodnocených destinací.

Boom nových milionářů

Savills zároveň upozorňuje, že globální bohatství se po propadu z roku 2022 zotavuje, přičemž nejrychleji roste v oblasti Asie a Tichomoří. Jen v roce 2024 přibylo po celém světě přes 680 tisíc nových dolarových milionářů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 procenta. Do roku 2029 by podle analýzy mělo přibýt dalších pět milionů.

Zatímco Evropa čelí rostoucímu daňovému zatížení a regulacím, Dubaj a New York podle Savills přitahují bohaté především probyznysovým prostředím, daňovými výhodami a geopolitickou stabilitou. 

Významnou roli v přílivu kapitálu do Dubaje hraje i „zlaté vízum“ Spojených arabských emirátů, které nabízí desetiletý pobytový status výměnou za investici ve výši minimálně 2 milionů dirhamů (v přepočtu asi 13 milionů korun ). Tento nástroj, kombinovaný s nulovou daní z příjmu, dělá z Dubaje magnet pro světovou elitu.

Americký prezident Donald Trump

Trump buduje miliardové impérium v Saúdské Arábii. Džidda bude mít Trump Plaza

Reality

Blízkovýchodní sázka realitního žraloka Donalda Trumpa dostává nový rozměr. Jeho společnost Trump Organization uzavřela smlouvu na výstavbu dalšího miliardového projektu v druhém největším městě Saúdské Arábie, v Džiddě. Informují o tom světové agentury.

nst

Přečíst článek

Nová centra bohatství

Studie Savills naznačuje, že dochází k odklonu od tradičních finančních metropolí směrem k „technologicky poháněným městům“. Prudký nárůst počtu milionářů zaznamenala v poslední dekádě například čínská Šen-čen nebo indické Bengalúru. Rostoucí ekonomiky Asie, jako jsou Šanghaj, Bangkok nebo Tokio, tak získávají stále větší podíl na globálním bohatství.

V Evropě se naopak projevuje opačný trend. Londýn, který si dlouhodobě udržuje prvenství v životním stylu, klesl v celkovém pořadí právě kvůli svému daňovému systému. Autoři studie Savills upozorňují, že dědická daň a složitá fiskální pravidla mají na poptávku po luxusních nemovitostech „ochlazující efekt“. „Naopak jurisdikce jako USA, kde jsou limity mnohem vyšší, nebo Blízký východ, kde podobné daně prakticky neexistují, si vedou výrazně lépe.“

Kapitál mění mapu světa

Ekonomové se shodují, že přesun sídel bohatých lidí má hlubší důsledky. Přináší nové investice, zvyšuje poptávku po luxusních nemovitostech a mění charakter měst. Dubaj podle analytiků z Financial Times a Bloombergu potvrzuje, že daňová politika se stala klíčovým faktorem při rozhodování, kde bohatí chtějí žít a investovat.

Dubaj má novou senzaci. Šéfkuchaře, který neexistuje

Enjoy

V centru Dubaje, jen pár kroků od nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa, se chystá v září otevřít nová restaurace WOOHOO, která o sobě tvrdí, že ukáže jak bude vypadat stravování budoucnosti. Jídlo zde zatím budou připravovat lidé, ale vše ostatní, od menu přes atmosféru až po způsob obsluhy, navrhne kulinářský velký jazykový model umělé inteligence (AI) zvaný šéfkuchař Aiman, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Musk dostane až 878 miliard dolarů. Akcionáři Tesly schválili plán odměn

Elon Musk
Profimedia
ČTK
ČTK

Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii. Informovala o tom agentura Reuters.

Pro plán odměňování, podle kterého musí firma během deseti let splnit různé cíle, aby Musk akcie získal, hlasovalo 75 procent akcionářů. Akcie společnosti na zprávu reagovaly při mimoburzovním obchodování růstem zhruba o jedno procento.

Pro plán odměňování, podle nějž musí firma během deseti let splnit různé cíle, aby Musk akcie získal, hlasovalo 75 procent akcionářů. Akcie společnosti na zprávu reagovaly při mimoburzovním obchodování růstem zhruba o jedno procento.

Podle analytiků je výsledek hlasování pro akcie Tesly pozitivní, neboť jejich hodnota se odvíjí od Muskových plánů na výrobu autonomních vozidel, rozšíření robotických taxi po celých Spojených státech či prodej humanoidních robotů. Jméno značky Tesla přitom letos poškodila Muskova krajně pravicová politická rétorika, připomíná Reuters.

Elon Musk

Muskův sen o bilionu dolarů se komplikuje. Norský fond říká ne

Leaders

Norský státní investiční fond bude na čtvrteční valné hromadě akcionářů americké automobilky Tesla hlasovat proti navrhovanému balíčku odměn pro šéfa společnosti Elona Muska ve výši až bilion dolarů, tedy přes 21 bilionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Musk po hlasování vystoupil na pódiu v texaském Austinu spolu s tančícími roboty. "To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly, je to úplně nová kniha," prohlásil. "Bude to opravdu pořádný příběh." Akcionáři Tesly dnes také opětovně zvolili tři členy představenstva a hlasovali pro konání každoročních voleb všech členů představenstva.

Akcionáři hlasovali také pro investici do Muskovy startupové společnosti zabývající se umělou inteligencí, xAI, i když mnoho z nich se hlasování zdrželo. Vítězství Muska se podle Reuters všeobecně očekávalo, protože miliardář mohl uplatnit plná hlasovací práva ze svého podílu přibližně 15 procent akcií Tesly. Proti plánu se postavili někteří významní investoři, včetně norského státního investičního fondu a proxy firem Glass Lewis a Institutional Shareholder Services, podle nichž tato výplata může snížit hodnotu pro akcionáře.

Miliardář Larry Ellison

Čísla nelžou. Nejlepší investice roku 2025 jsou Oracle, zlato a bitcoin

Trhy

Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Představenstvo Tesly už dříve prohrozilo, že Musk by mohl z pozice šéfa odstoupit, pokud mu akcionáři odměny neschválí.Musk může na základě nového plánu odměn za deset let vydělat až 878 miliard dolarů v akciích Tesly. Dostat by mohl až jeden bilion v akciích, část peněz ale bude muset vrátit společnosti, upřesňuje Reuters.

Získání balíku akcií je navázané na několik podmínek: miliardář musí zůstat dalších deset let v čele společnosti, firma musí dodat 20 milionů vozů, zprovoznit milion robotických taxi, dodat na trh milion robotů s umělo u inteligencí (AI) a vykázat jádrový zisk až 400 miliard dolarů. K získání maximální částky je také zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného 1,5 bilionu dolarů.

