Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok
Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.
Měl to být nejvýnosnější produkt zábavního průmyslu letošního roku. S původním podzimním datem se očekávaly tržby za prodej hry GTA 6 jen za letošní rok ve výši kolem tří miliard dolarů, přičemž jen předobjednávky měly vynést jednu miliardu. Tím by se pokryly náklady, které na vývoj, marketing a následné rozšiřování hry mají spolknout neuvěřitelné dvě miliardy dolarů, tedy zhruba 50 miliard korun.
A ačkoli tuto částku společnost Take-Two nikdy nepotvrdila, z účetnictví vyplývá, že investice do nového pokračování úspěšné série dosáhly již miliardy dolarů. Což z ní činí nejdražší hru v historii, ale také nejdražší popkulturní projekt všech dob, protože nejdražší film dějin, Star Wars: Vzestup Skywalkera z roku 2019, měl rozpočet „pouhých“ 490 milionů dolarů.
Jenomže již na jaře Take-Two prohlásilo, že premiéru hry odsouvá na jaro příštího roku. A nyní oznámilo další odklad, a to při ohlášení výsledků hospodaření firmy. První hráči si tak nejnovější „gétéáčko“ budou moci zahrát až v polovině listopadu příštího roku, konkrétně 19. listopadu. Tedy pokud nedojde k dalšímu odkladu.
„Chceme týmu Rockstar Games, které hru vyvíjí, dát dostatek času, aby nachystal hru na úrovni, kterou hráči očekávají a již si zaslouží,“ uvedla společnost Take-Two v prohlášení o novém datu premiéry. „Odsunutí data uvedení hry je vždy bolestivé. Ale nikdy jsme toho nelitovali,“ citovala agentura Bloomberg CEO Take-Two Strausse Zelnicka. „Konkurence občas vydává nehotové produkty, ale většinou to je katastrofa,“ dodal Zelnick. Přesto investory zpráva znepokojila, akcie firmy klesly v reakci na oznámení nového data premiéry očekávaného hitu o sedm procent.
Šesté pokračování herní série Grand Theft Auto by mohlo za první rok v prodeje utržit až tři miliardy dolarů. Tím by se stalo nejúspěšnějším zábavním dílem roku 2025. Na paty by mu mohlo šlapat třetí pokračování Avatara, které cílí zhruba na dvě miliardy dolarů.
Třetí Avatar a šesté GTA. To budou největší hity roku 2025
Enjoy
Šesté pokračování herní série Grand Theft Auto by mohlo za první rok v prodeje utržit až tři miliardy dolarů. Tím by se stalo nejúspěšnějším zábavním dílem roku 2025. Na paty by mu mohlo šlapat třetí pokračování Avatara, které cílí zhruba na dvě miliardy dolarů.
Ambiciózní projekt – finanční i hráčský
Očekávání spojená s GTA 6 jsou enormní. Z finančního hlediska jde o největší sázku v historii. Dvoumiliardový rozpočet lze obhájit zejména prodeji předchozího pokračování kultovní hráčské série. GTA 5 mělo premiéru v roce 2013 a od té doby se jí napříč platformami prodalo přes 220 milionů kopií, což z ní činí druhou nejprodávanější hru všech dob po Minecraftu. A tržby již překonaly hranici deseti miliard.
Pokud by GTA 6 zaznamenalo podobné prodeje, tržby by byly ještě výrazně vyšší. Jednak hry zásadně podražily, zároveň radikálně narostl celý herní byznys, navíc se za poslední dekádu vytvořila celá řada nových monetizačních nástrojů, kterými herní studia umí monetizovat obsah.
Očekávání jsou ale také ze strany hráčů. Studio Rockstar Games již zveřejnilo dva trailery, které naznačují obří herní zážitek překračující dosavadní standardy. Série GTA vždy pracovala s otevřeným světem, v němž se hráč může pohybovat zcela po svém a nabízené úkoly může, ale nemusí plnit, šesté pokračování však slibuje posun tohoto principu směrem k digitálnímu metaversu/sociální síti, v níž by mohlo být možné fungovat jako v alternativní realitě.
Desítky milionů hráčů na celém světě mají důvod ke smutku. Společnosti Rockstar Games a Take-Two Interactive oznámily, že nejočekávanější hra poslední dekády nebude mít premiéru letos na podzim, ale nejdříve na konci května příštího roku. Hra s rozpočtem přesahující dvě miliardy dolarů tak začne vydělávat později, než se čekalo. Akcie distribuční společnosti Take-Two Interactive tak propadly.
Nejdražší hra všech dob má zpoždění. GTA VI bude až příští rok
Money
Desítky milionů hráčů na celém světě mají důvod ke smutku. Společnosti Rockstar Games a Take-Two Interactive oznámily, že nejočekávanější hra poslední dekády nebude mít premiéru letos na podzim, ale nejdříve na konci května příštího roku. Hra s rozpočtem přesahující dvě miliardy dolarů tak začne vydělávat později, než se čekalo. Akcie distribuční společnosti Take-Two Interactive tak propadly.
V pražském paláci Žofín budou ode dneška do soboty k vidění téměř 2000 hodinek včetně těch, které vyhotovily české firmy.
Přehlídka hodinek, nejdražší stojí přes čtvrt miliardy korun
Enjoy
V pražském paláci Žofín budou ode dneška do soboty k vidění téměř 2000 hodinek včetně těch, které vyhotovily české firmy.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.