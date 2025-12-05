Nový magazín právě vychází!

Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

Dohodnutá cena za akcii činí 27,75 dolarů a představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely čtvrteční obchodování na burze, stejně jako proti konkurenční nabídce společnosti Paramount. Ta nabízela 24 dolarů na akcii při převzetí celé skupiny.

Transakci jednomyslně schválila představenstva obou společností, dodal Netflix. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce také schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy odhadují v horizontu 12 až 18 měsíců.

„Naše poslání je bavit svět. Díky kombinaci neuvěřitelné knihovny pořadů a filmů Warner Bros – od nadčasových klasik jako Casablanca a Občan Kane po moderní oblíbené tituly jako Harry Potter a Přátelé – s našimi kulturně významnými tituly jako Stranger Things, KPop Demon Hunters a Hra na oliheň, nám to půjde ještě lépe,“ uvedl spoluředitel Netflixu Ted Sarandos.

Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku.

Netflix získá slavné franšízy

V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

nst
nst

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi. Daniel Vejsada vysvětluje, že realita implementace AI je složitější, než dokazují dodavatelská dema. Přestože PRK Partners AI využívá téměř rok, samotná instalace je teprve začátkem dlouhého procesu školení a adopce. Vývoj v oblasti AI je přitom neuvěřitelně rychlý, nejrychleji se zlepšují jazykové modely, zvlášť v češtině.

Vejsada zdůrazňuje, že práce s AI vyžaduje úplnou změnu přístupu – právníci se musí naučit správně komunikovat s modelem a formulovat kvalitní prompty. Klíčový omyl je považovat AI za zdroj informací; ve skutečnosti AI pouze statisticky předpovídá následující slovo. Bez nástrojů (tj. přístupům k právním databázím, zákonům) generuje halucinované paragrafy, což může vést k právním chybám laiků. Opravdová síla AI spočívá v generování textů a sumarizaci dokumentů, nikoliv v hledání faktů.

Na otázku, zda AI nahradí právníky, Vejsada odpovídá, že se zatím nebojí. Některé jednoduché služby budou nahrazeny, ale není reálné, aby AI v blízké budoucnosti řešila soudní řízení nebo obchodní transakce. Větší nebezpečí Vejsada vidí v laickém zneužití AI, která vytváří přesvědčivě znějící, ale falešné právní podklady.

Z hlediska ochrany dat PRK Partners používá lokálně běžící nástroj se zero data retention – údaje zůstávají na externích serverech pouze dobu potřebnou na zpracování.

Právníci v neposlední řadě řeší také cenové dopady AI, kdy tradiční hodinové sazby budou postupně nahrazovány oceňováním za konkrétní práci, což vytváří konkurenční výhodu pro kanceláře, které AI efektivně ovládají, ale musí zachovat kvalitu.

Talkshow Na kus řeči s právníky vzniká ve spolupráci Newstreamu s právní kanceláří PRK Partners. Aktuální díl se spouští v úvodu tohoto článku. Tuto i další epizody najdete také na Newstream TV. A ve formě podcastu v kanále Newstream Podcasty. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

PRK Partners, užito se svolením

