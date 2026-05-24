Stanislav Šulc: AI revoluce míří na burzu. Proč právě nyní?
Rok 2026 se může stát jedním z nejúspěšnějších z pohledu burzovních startů za poslední dekády. Na burzu již zcela jistě vstoupí firmy SpaceX, OpenAI a Anthropic, tedy klíčové společnosti nejen v oblasti umělé inteligence. Ale tím jízda primárních emisí zdaleka nekončí, protože i další firmy z dalších oblastí se chystají upsat akcie. Co za touto vlnou stojí? Je situace na trhu tak příznivá? Nebo se jen andělští a venture kapitáloví investoři snaží vyexitovat včas?
Lednová emise akcií Czechoslovak Group na amsterdamské burze odstartovala rok, který se zcela jistě zařadí mezi ty zásadnější v moderních dějinách investování. Na burzu se totiž postupně dostane jednak hodně firem, jednak velmi zajímavé firmy a pravděpodobně padne také nominální rekord na jednu emisi.
Burzovní start SpaceX se nejspíš stane rekordním IPO v historii a „stačit“ by mu na to měly i aktuálně kolující odhady analytiků. Tedy že si Elon Musk půjde říct o 75 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu Saudi Aramco (29,4 miliardy dolarů). A firmu by to nacenilo na 1,75 bilionu dolarů, což by také představovalo rekord.
A investoři do toho téměř jistě půjdou naveliko. Důvodem je především téměř monopolní postavení SpaceX ve vesmírných letech, dlouhodobé kontrakty pro americkou vládu a poskytovatel globálního satelitního komunikačního systému Starlink. To vše jsou plusy, které vyvažují i případné minus v podobě komerčně nepříliš úspěšné xAI, která je také součástí SpaceX.
Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.
Navíc Elon Musk má pověst vizionáře, který vidí hodně dopředu, a navíc dokáže běh světa podřídit svým představám. Takže ani případná prohra MAGA-republikánů v některých příštích volbách by na vztahu mezi americkou exekutivou a SpaceX nejspíš příliš nezměnila.
Také další startupy, které na burzu míří, mají investory dostatečně nachystané. OpenAI spustilo AI-revoluci pro koncové zákazníky a daří se jí dosahovat solidního růstu finančních výsledků, Anthropic letos všechny šokoval modelem Mythos, který má údajně způsobit revoluci v kybernetické bezpečnosti. Navíc je to zejména Claude od Anthropicu, který programátoři po celém světě využívají pro vytváření kódu, což se již také projevuje na růstu tržeb.
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.
Další burzovní premiéry
Z firem, které nepatří do AI vlny, by se na burzu měla ještě letos podívat například medicínsko-technologická společnost Oura vyvíjející jednak chytré prsteny, jednak mimořádně zajímavou aplikaci na sledování tělesných funkcí s velmi dobrým doporučujícím algoritmem.
O burzu již oficiálně projevil zájem také Discord, tedy jedna z nejvlivnějších sociálních sítí.
A pak tu je velká spousta spekulací o IPO řady firem, včetně Canvy, Databricks, Stripe či Plaid. Všechno jsou veleúspěšné firmy se silnými uživatelskými kmeny a inovativním byznysem, které dokázaly přežít propad zájmu o startupy v roce 2023 a zůstaly autonomními společnostmi.
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
Kdo vydělá nejvíc
Nabídka tedy zcela evidentně je. Poptávka ze strany investorů pravděpodobně také. Insideři uvádějí, že poptávka po akciích slavných firem je nyní obrovská a je pravděpodobně vyšší než nabídka. To můžeme pozorovat i na křivkách vývoje konkrétních titulů, které i při zveřejnění špatných zpráv klesají jen o jednotky procent a následně psychologie retailových investorů zavelí dokupovat, a akcie se vracejí velmi rychle k růstu.
Právě tohoto momentu se pak budou snažit využít noví burzovní hráči, a ještě víc jejich původní investoři, kteří si mohou přijít na masivní příliv nového kapitálu. Elon Musk se díky povedenému IPO SpaceX pravděpodobně stane prvním dolarovým bilionářem v historii. Ale na rekordním IPO vydělá také Google, respektive jeho mateřská společnost Alphabet, která drží zhruba pět procent akcií. Jejich hodnota by podle aktuálních odhadů měla vystřelit na 122 miliard dolarů. Na úspěšném startu OpenAI zase mimořádně vydělá Microsoft, který ve firmě drží 27 procent a je jejím největším investorem.
A obecně nejvíc vydělají venture kapitáloví investoři, kteří do těchto dnes populárních firem nalili potřebné miliardy v klíčových okamžicích pro jejich růst, tedy hráči jako Andreessen Horowitz, Fidelity, Sequoia Capital či Thrive Capital.
Správný čas
Ačkoli burza patří k nejtržnějším prostorům na světě, je dobré připomenout, že situace na tomto trhu podobně velkým příběhům vlastně nenahrává. Ve světě panuje mimořádná nejistota, klíčoví geopolitičtí hráči jsou čím dál méně předvídatelní a již obchodované akciové tituly tím často trpí – přinejmenším značnou volatilitou.
Proč to neplatí pro nové firmy? Protože už v docela velké konkurenci uspěly a zároveň za nimi často stojí právě lidé jako Elon Musk, kteří jsou v očích investorů někým, kdo stojí nad tím vším, dokáže rozehrát mnohem větší hru než lokální politici a umí prodat vizi typu cesty na Mars, která má přinést zásadní inovace. A na tom nic nezmění ani případná hluboká krize, do níž může svět v podstatě kdykoli upadnout.
