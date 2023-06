Klimtův obraz Dáma s vějířem překonal evropský aukční rekord. Nejen v malbě, ale v umění vůbec

Obraz rakouského malíře Gustava Klimta Dáma s vějířem se stal nejdražším obrazem prodaným v evropské aukci, nový majitel za něj zaplatí 85,3 milionu liber (2,35 miliardy korun). Portrét z roku 1918 byl hlavním lákadlem dnešní dražby aukční síně Sotheby's, která ho nabídla s vyvolávací cenou 58 milionů liber. Po dramatickém souboji zájemců ale dosáhl kladívkové ceny 74 milionů liber. Do konečné ceny se promítla ještě aukční přirážka.

Dosud nejdražším uměleckým dílem prodaným v evropské aukci byla socha Alberta Giacomettiho Kráčející muž I, která se v roce 2010 v Londýně vydražila za 65 milionů liber (1,79 miliardy korun). Rekord pro nejdražší obraz prodaný v evropské dražbě drželo plátno belgického surreality Reného Magritta L'empire des lumières (Říše světel), za nějž loni kupec zaplatil 59,4 milionu liber (1,64 miliardy korun).

Obraz Dáma s vějířem (Dame mit Fächer) je posledním portrétem, který Klimt před svojí smrtí v roce 1918 dokončil. Portrét neznámé ženy stál ještě na malířském stojanu, když Klimt v pětapadesáti letech skonal na zápal plic. Ten se dostavil v důsledku chřipky a jen měsíc poté, co částečně ochrnul po prodělané mrtvici, což mu znemožňovalo malovat. Obraz napovídá, kam směřovala Klimtova představivost, kdyby se nestal obětí pandemie španělské chřipky, která v tom čase zachvátila svět.

Silný vliv Japonska

Obraz byl podle BBC silně ovlivněn japonismem a ukazuje vliv japonského umění a designu mezi západoevropskými umělci. „Dílo je živým inventářem Klimtových vlastních kulturních posedlostí, od splývavých čínských rób, přes užití několika čínských motivů včetně Fénixe, symbolu nesmrtelnosti a znovuzrození, a lotosových květů, které značí lásku,“ uvedla před dražbou BBC.

Klimtův dům byl podle jeho žáka, rakouského expresionisty Egona Schieleho, který zemřel nedlouho po Klimtovi a také na španělskou chřipku, zařízen „velkým množstvím japonských tisků pokrývajících stěny“ a „ohromným šatníkem čínských a japonských rób“. Byl to právě Schiele, kdo uspořádal mimořádně úspěšnou posmrtnou výstavu Klimtových děl.

Portrét Dámy s vějířem je výjimečný už jen tím, že ho Klimt namaloval pro sebe. „Mnohé z jeho prací, především portréty, pro které je nejznámější, vznikly na zakázku. Toto je však něco úplně jiného – technicky mimořádný kus posouvající hranice, a zároveň upřímná óda na absolutní krásu,“ popsala již dříve obraz Helena Newmanová z aukční síně Sotheby's. Jedná se o jedno z nejkrásnějších a nejcennějších děl nabízených v Evropě, uvedla aukční síň.