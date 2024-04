Poptávka po dílech českých umělkyň na aukcích roste. Královnou zůstává Toyen

Zájem o výtvarná díla žen v sálových aukcích roste. Loni se prodala díla autorek za 44 milionů korun, meziročně byla suma o 65 procent vyšší. Před deseti lety to bylo za 9,1 milionu korun.

I přes vyšší zájem o díla žen, autorky loni tvořily zhruba tři procenta obratu aukčních prodejů v Česku. Celkově se v českých aukčních síních loni prodalo 6660 položek za 1,4 miliardy korun, meziročně byly tržby o 15 procent menší. Aukční síně prodaly také méně obrazů, jejich cena překonala hranici 20 milionů korun, uvedl Jan Stuchlík, šéfredaktor serveru Artplus.cz, který každoročně vydává ročenku o trhu s uměním.

„Poptávka po dílech českých umělkyň na aukcích roste. Sběratelé jsou už ochotni za jejich díla platit i milionové sumy. Loni byl v tomto ohledu nejúspěšnější Reliéf od Márie Bartuszové za téměř pět milionů korun. Pořád se ale ceny děl českých umělkyň pohybují o řád až dva níže než u jejich mužských kolegů. Na celkovém obratu sálových aukcí se hodnota jejich děl podílela pouhými 3,15 procenta," řekl Stuchlík.

Zastoupení výtvarnic v celkovém počtu položek na sálových aukcích bylo loni pětiprocentní. Ze statistiky ženských umělkyň autoři ročenky vyzdvihli umělkyni Toyen, jejíž dvě díla byla loni nejdražšími vydraženými položkami. Obraz Monte Carlo se vydražil za 64,8 milionu korun, Puis, plus tard z roku 1950 se prodal za 37,4 milionu korun.

Obraz malířky Toyen Puis, plus tard (Potom, později) z roku 1950

Vzrostla také průměrná cena děl autorek. Zatímco před deseti lety se průměrně prodávala díla žen za nižší desítky tisíc korun, loni stálo jedno dílo v průměru 157 tisíc korun.

Celkový obrat sálových aukcí se loni snížil ve srovnání s rokem 2022 o 15 procent na 1,4 miliardy korun. Podle Stuchlíka se ale české aukce nepropadly do deprese. „Pokles obratu lze snadno vysvětlit nižším počtem nabízených a ve výsledku i prodaných položek, kterých bylo poprvé méně než 7000 (s výjimkou covidového roku 2020), a hlavně nižšími cenami nejdražších děl,“ dodal Stuchlík. Loni aukční síně prodaly 6660 položek, asi o 3000 méně než v roce 2017, přičemž obrat byl loni a v roce 2017 srovnatelný. Nižší počet prodaných uměleckých děl tak vyrovnala jejich vyšší průměrná cena, která vzrostla o 43 procent na 210 tisíc korun.

V českých aukčních síních bylo loni méně těch nejdražších děl. Desítka nejdražších obrazů prodaných v loňských aukcích byla prodána dohromady za 253 milionů korun, což je meziročně o 139 milionů méně. Mezi deseti nejdražšími byly v roce 2022 tři, které nepřekonaly hranici 20 milionů korun, loni to bylo sedm děl. „Absence nejdražších děl stálic českých aukcí dala vyniknout jiným jménům, která se do centra pozornosti nedostávají tak často. Skokanem roku se stal malíř Karel Černý. S necelými 44 miliony korun za 11 prodaných obrazů se vyšvihl na páté místo v žebříčku autorů s nejvyšším aukčním obratem,“ řekl Stuchlík.