Nejdražší nástroj. Ikonická kytara Davida Gilmoura z Pink Floyd se prodala za rekordních 310 milionů korun
Legendární „Black Strat“ Davida Gilmoura přepsala dějiny aukcí. Ikonická kytara Pink Floyd se prodala za rekordních 14,5 milionu dolarů
Jedna z nejslavnějších elektrických kytar v historii rocku změnila majitele. Černý Fender Stratocaster, na který David Gilmour nahrál zásadní alba skupiny Pink Floyd, se v aukční síni Christie's prodal za více než 14,5 milionu dolarů. Nástroj, známý mezi fanoušky jako „Black Strat“, tak výrazně překonal dosavadní rekord mezi draženými kytarami.
Elektrická kytara Fender Stratocaster, kterou David Gilmour koupil na začátku 70. let v New Yorku, patří k nejikoničtějším nástrojům moderní hudby. Právě na tento černý model vznikla řada nejslavnějších kytarových partů v historii rocku a nástroj se stal neoddělitelnou součástí zvuku Pink Floyd v jejich nejúspěšnějším období.
Gilmour s kytarou vystupoval a nahrával především mezi lety 1972 a 1983, kdy kapela vydala několik zásadních alb. Patří mezi ně například kultovní deska The Dark Side of the Moon, která patří k nejprodávanějším nahrávkám všech dob, nebo album Wish You Were Here. Nástroj je slyšet také v legendárních kytarových sólech ve skladbách jako Comfortably Numb nebo Time.
V aukci newyorské pobočky Christie's se kytara prodala během pouhých 21 minut od zahájení dražby. Výsledná cena více než 14,5 milionu dolarů (zhruba 310 milionů korun) z ní učinila nejdražší kytaru, která kdy byla prodána v aukci. Dosavadní rekord držel nástroj frontmana skupiny Nirvana Kurt Cobain, prodaný v roce 2020 za přibližně šest milionů dolarů.
Rekordní prodej je o to pozoruhodnější, že kytara nese jasné stopy dlouhého používání – na těle jsou patrné škrábance, oděrky i drobné úpravy, které Gilmour během let provedl. Právě tyto známky „pracovního nástroje“ však podle expertů zvyšují její historickou i sběratelskou hodnotu.
New Orleans je město kontrastů – hlučné i melancholické, sladké i drsné. Voní kávou a beignety, zní jazzem z ulic, ale zároveň připomíná těžkou minulost amerického Jihu. Kdo jednou projde jeho uličkami, pochopí, proč se mu říká nejbarevnější město Spojených států.
New Orleans: město, kde jazz potkává historii a moučkový cukr
New Orleans je město kontrastů – hlučné i melancholické, sladké i drsné. Voní kávou a beignety, zní jazzem z ulic, ale zároveň připomíná těžkou minulost amerického Jihu. Kdo jednou projde jeho uličkami, pochopí, proč se mu říká nejbarevnější město Spojených států.
Nástroj byl součástí sbírky amerického miliardáře Jima Irsaye, majitele týmu NFL Indianapolis Colts a známého sběratele hudebních memorabilií. Irsay kytaru koupil v roce 2019 za zhruba pět milionů dolarů, takže její hodnota se během několika let téměř ztrojnásobila.
Aukce přinesla rekordní částky i u dalších nástrojů. Kytara, na kterou Kurt Cobain hrál ve videoklipu k písni Smells Like Teen Spirit, se prodala za 6,9 milionu dolarů a vytvořila nový rekord mezi jeho nástroji. Vysokou cenu získala také zakázková kytara kytaristy Jerry Garcia ze skupiny Grateful Dead, která se vydražila za 11,6 milionu dolarů.
Podle odborníků rekord potvrzuje rostoucí zájem sběratelů o historické hudební nástroje. Ty se v posledních letech stávají nejen kulturním artefaktem, ale i investicí – zvlášť pokud jsou spojeny s ikonickými hudebníky a nahrávkami, které formovaly dějiny populární hudby.
