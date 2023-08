Čeští sběratelé utratili do června za umění tři čtvrtě miliardy. Nejvíce za Toyen a Fillu

Na aukcích výtvarného umění utratili sběratelé v prvním pololetí letošního roku 766 milionů korun. Je to o 16 procent méně než ve stejném období loni. Neznamená to ale podle odborníků propad trhu s uměním, obrat nejvíce ovlivnily tři nejdražší obrazy, které se letos prodaly za výrazně nižší částky než loni.

V prvním pololetí loňského roku sběratelé a investoři utratili za umění a starožitnosti na sálových aukcích v ČR rekordních 910,8 milionu korun. Na částce se podepsal především obraz Bohumila Kubišty Staropražský motiv, který se vydražil za 123,6 milionu korun. Obrat celého loňského roku činil rekordních 1,65 miliardy korun, uvedl server Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním.

Trh nestagnuje, ceny dál rostou

Letošním dosud nejdražším dílem byl obraz Puis, plus tard od Toyen, který se prodal za 37,44 milionu korun. V loňském žebříčku by s touto cenou obsadila Toyen až třetí místo. Podle šéfredaktora serveru Jana Stuchlíka ale i přes nižší utracenou sumu trh nestagnuje, protože ceny dražených děl dále rostou.

V letošním prvním pololetí byla aukční nabídka co do počtu dražených položek chudší o necelých 1700 uměleckých děl a artefaktů. O tisícovku klesl meziročně také počet prodaných položek. Letos se jich za první pololetí vydražilo necelých 3200. V průměru se jedno dílo vydražilo za 240 tisíc korun, což je o devět procent více než loni, uvedl server.

Zájmu stále vévodí pováleční autoři

Velký zájem je stále o díla poválečných autorů. Stejně jako v prvním pololetí minulého roku se mezi nejdražší díla dostala se dvěma obrazy Toyen, zastoupeni jsou opět i Emil Filla, Josef Šíma a Bohumil Kubišta, od něhož se prodal Portrét čtenáře, podobizna historika umění Antonína Matějčka. Poprvé nad deset milionů korun vystoupala malba Karla Černého a rovnou pokořila i dvacetimilionovou hranici. Zdeněk Sýkora s obrazem Linie č. 90 skončil těsně pod ní. Na nová maxima dosáhli také Antonín Procházka a výjimečně dražený Bedřich Piskač.

Deset nejdražších obrazů letošního prvního pololetí stálo dohromady téměř 200 milionů korun. Nad deset milionů korun se letos dostalo 11 obrazů, polovina počtu takových děl za celý loňský rok. Meziročně přibylo obrazů prodaných za více než milion korun. Ve srovnání s loňským rokem se jich prodalo o čtyři více, celkem 119, ale jejich celková hodnota spadla z loňských 612 na letošních 509 milionů korun. Podle Stuchlíka je vývoj trhu letos velmi obdobný jako vloni, absolutní čísla však bude možné porovnat až po podzimní aukční sezoně.

Jedničkou tuzemských aukcí se v letošním prvním pololetí stala Toyen. Za 16 vydražených obrazů zaplatili sběratelé 62,2 milionu korun. Druhý nejúspěšnější byl Emil Filla, za jehož 15 děl utratili kupující 41,1 milionu korun. Oba ovšem zaostali za výsledky z roku 2022 o zhruba 30 milionů korun. Naopak třetí Josef Šíma si meziročně v celkovém obratu polepšil. Jeho 22 prodaných děl stálo dohromady 38,9 milionu korun, což bylo o 1,6 milionu korun více než o rok dříve.

Stejně jako loni se nejprodávanějším umělcem na sálových aukcích stal Jiří Načeradský. Letos se prodalo 54 jeho obrazů, celkem za čtyři miliony korun. Loni druhého Oldřicha Kulhánka letos vystřídal Ota Janeček, jehož 38 vydražených obrazů vyneslo celkem 8,57 milionu korun. Třetí v žebříčku prodejnosti skončil Jiří Anderle s 34 prodanými díly, celkem za 2,52 milionu korun.