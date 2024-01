Sny o nízké inflaci vezmou brzy za své. Krize v Rudém moři zase zvedne ceny energií

Dlouhotrvající konflikt v Rudém moři a eskalující napětí na Blízkém východě mohou mít zničující dopady na globální ekonomiku, opětovně nastartovat vysokou inflaci a narušit dodávky energií, varovali přes víkend přední světoví ekonomové.

Události na Blízkém východě by mohly zhatit to, co vypadalo jako lepší vyhlídky na hospodářské oživení. Společný vojenský zásah Spojených států a Velké Británie proti jemenským povstalcům, jež od listopadu útočí na obchodní lodě v Rudém moři, může celou situaci nakonec ještě zhoršit.

Ekonomové Světové banky se obávají, že eskalace napětí v regionu vyústí v krizi, růst úrokových sazeb, nižší růst, přetrvávající inflaci a větší geopolitické nejistoty.

Plavba kolem Afriky

Jen během listopadu došlo u jemenských břehů k útokům na dvacet nákladních lodí.

Společnosti, které přepravují zboží po jedné z nejrušnějších obchodních tras světa pro továrny, obchody, autosalony a další podniky, tak čelily nelehkému rozhodnutí, zda poslat svá plavidla přes Rudé moře a riskovat útoky milicí Húsíů v Jemenu a skousnout náklady na výrazně dražší pojištění, nebo plout dalších více než šest tisíc kilometrů kolem Afriky, a přidat tak 10 dní v každém směru plavby a spálit podstatně více paliva.

„Začínáme být svědky použití globálních dodavatelských řetězců jako zbraně,“ řekl deníku New York Times Marco Forgione, generální ředitel Institutu pro export a mezinárodní obchod.

Narušení světového obchodu

„Situace eskaluje a stává se to vážným problémem,“ uvedl John Llewellyn, bývalý hlavní ekonom Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle něho vzrostla pravděpodobnost vážného narušení světového obchodu na 30 procent oproti 10 procentům před týdnem.

„Dochází k hroznému a nevyhnutelnému vývoji, který by mohl vést k rozšíření situace v Rudém moři do Hormuzského průlivu a širšího území Blízkého východu,“ dodal Llewellyn.

Na tankerech přes Rudé moře proudí do Evropy například také dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) z Kataru. Ty však společnost QatarEnergy nyní kvůli zvýšenému bezpečnostnímu riziku pozastavila, uvedla agentura Reuters.

„Je to pauza, abychom dostali bezpečnostní radu. Pokud cesta přes Rudé moře zůstane nebezpečná, poplujeme kolem mysu," řekl agentuře informovaný zdroj.

Cestu z Kataru do Evropy tanker naložený zkapalněným zemním plynem běžně urazí za 18 dnů. Pokud je nucen plout kolem mysu Dobré naděje, cesta je o devět dnů delší, uvedl analytik trhu LNG ze společnosti ICIS Alex Froley. Jeden z obchodníků pak spočítal, že cena převáženého nákladu se tím zvýší o 1,00 až 1,30 eura za megawatthodinu (MWh), což ale částečně smaže fakt, že lodě ušetří na poplatcích za využití Suezského průplavu.

