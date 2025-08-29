Vyberte si z našich newsletterů

David Ondráčka: Hnutí Stačilo! – převlečení komunisté věčně v opozici

Kateřina Konečná
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Stačilo těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

Hnutí Stačilo! je šikovné zamaskování toho, že jde o komunisty. Navazují na tradici 35 let polistopadové politiky KSČM – být pořád v opozici. Stačilo! sice zní jako jasný vzkaz vládě: „Dost bylo Fialy.“ Jenže heslo lze číst i tak, že jeho protagonisté chtějí zůstat v opozici navždy, připraveni komukoli a kdykoli říct už „stačilo“.

Všechna hesla o tom, jak chtějí nahradit současný režim, vlastně až tak nemyslí vážně. Komunisté se jen chtějí vrátit a sedět v placených pozicích ve sněmovně v opozici, případně opět svůj vliv obchodovat, to je vše. Být permanentní opozicí v politice je tak pohodlné: nenesete nikdy žádnou odpovědnost, jen kritizujete. Takto fungovala celou dobu KSČM, vždy ve sněmovně, nikdy odpovědná. I proto říkají, že po volbách bez problémů podpoří menšinovou vládu ANO, což je Babišův sen. Když vidíte vliv a podporu agrobarona Zdeňka Jandejska a spol. vůči tomuto uskupení, nazačuje to, čí to je projekt a s jakým záměrem je vytvořen a tlačen.

Opoziční pohodlí a vládní chaos

Pokud by se někdy náhodou Stačilo! dostalo k podílu na moci (a tomu se chce za každou cenu vyhnout), rychle by se ukázalo, že jejich schopnosti končí u kritiky. Vládnutí vyžaduje práci, rozpočty, kompromisy, řízení ministerstev, na to heslo „stačilo“ nestačí.

Nostalgie jako marketing

Ego-projekt Sterzik

V čele hnutí stojí Daniel Sterzik alias Vidlák, to je nová postava. Působí jako takový malý zakomplexovaný chlapík s velkou touhou být vidět. Roky čekal, myslel si, že má na víc a teď ta příležitost přišla. Umí asi dobře glosovat hospodské debaty, ale jeho politický přehled končí na hranicích českého rybníčku, neumí jazyky. Je to jen frustrace přetavená do sloganu. Hnutí jako výtah k moci pro jednoho pasažéra, ego-projekt.

Konečná

Jako jediný personálně zajímavý moment na tom projektu mi připadá, že šéfka komunistů Kateřina Konečná nakonec kandiduje a tím by při zvolení musela skončit v Evropském parlamentu. Podle mě se tam už stejně nudí, sedí tam třetí období. A navíc za odsloužené roky tam dostane zajímavý příspěvek k důchodu, takže finančně zajištěna bude i dál.

Příspěvek pro europoslance k důchodu je mimochodem jeden z nejbizarnějších benefitů v politice. Nikdo nemůže chápat, proč se vůbec platí, i z našich daní. Bývalí europoslanci mají nárok na důchod už po dosažení věku 63 let. Nárok na tuto penzi má každý, kdo byl v europarlamentu alespoň jeden celý rok. Jeho výše tvoří 3,5 procenta platu europoslance za každý rok ve funkci, což je víc než slušné.

Recyklace starých kádrů

Stačilo! (tedy komunisté) stihli nalákat osvědčené politické turisty. Příkladem je Jana Bobošíková, známá politická oportunistka. Kandidovala prakticky v každých volbách za kohokoli, kdo jí nabídl platformu, je jí to úplně jedno. Tentokrát má šanci na volitelné místo za Stačilo!.

O Janě Maláčové a Lubomíru Zaorálkovi se toho napsalo dost, kvůli svému místu na kandidátce definitivně ukončili historii sociální demokracie. Ironií může být, že se hlavně Maláčové může stát, že kvůli volební aritmetice ani jako lídr Stačilo! v Praze na poslanecké křeslo nedosáhne.

Jana Maláčová

Je odborná shoda, že se musí udělat revize vzdělávacích plánů (částečně už probíhá) a aktualizovat cíle vzdělávání směrem ke klíčovým kompetencím. A provázat to s výsledky učení, „provzdušnit kurikula“ a snížení objemu učiva. A vláda, by teď měla jasně říct, tohle chceme, je to priorita a chceme tyto změny dotáhnout. A zajistíme na to dostatečné kapacity lidské i finanční.

A druhý směr, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a zohledňovat individuální potřeby všech dětí. Zajistit metodické nástroje a adekvátní pravomoci ředitelů škol, které umožní kvalitní diferenciální diagnostiku socioekonomického znevýhodnění. A systém této diagnostiky sjednotit a mít jasné formy podpůrných opatření ve všech školách, pod různými zřizovateli, od obcí po kraje. Institucionalizovat odborné pozice ve školství, včetně pozice sociálního pedagoga a asistenta. A bylo by na místě se věnovat i určitému wellbeingu dětí po době koronaviru, kdy děti byly v hodně nestandardních podmínkách a mnohé to vykolejilo na dlouho.

Evidence-based policy

Velká část společenských problémů je dnes svou povahou komplexní, vyžaduje mezioborovou spolupráci a nadresortní koordinaci, už to nemůže dělat jen jeden úřad, jedno ministerstvo. Stát však zatím stále funguje resortně s malou schopností spolupráce mezi ministerstvy. Cílem je překonávat resortismus ve státní správě a učit se průřezovým řešením problémů. Intenzivní mezisektorová spolupráce, vytváření společných pracovních týmů, koordinace činnosti i zapojení expertů by mělo být standardem. To stát ale dlouhodobě moc neumí, a je nutné to zlepšit.

Strakova akademie, sídlo vlády ČR

To by mělo vést k posílení odborného a analytického zázemí státní správy. Stavět veřejnou politiku na věcných analýzách a datech (evidence-based policy-making). Na Úřadu vlády existuje smělý plán vytvořit centrum strategických analýz, výrazně posílit kapacity a zapojovat ho do klíčových agend státní správy (strategické rozhodování, tvorba regulací a řízení veřejných financí). Součástí by mělo být také kvalitní a datově podložené RIA (hodnocení dopadů regulace) u legislativních návrhů. To by byla větší revoluce, než si umíme představit.

Další komentáře Davida Ondráčky čtěte zde 

Ceny benzinu 5. března 2022

Volební koleje jsou natažené

V této chvíli se nezdá pravděpodobné, že by někdo mohl ANO zhatit výhru. Koleje jsou dlouhodobě natažené tak, že v preferencích ANO jasně vede. Fiala není schopen být rovnocenný soupeř a navíc se Spolu topí v šíleném bitcoinovém průšvihu a je v defenzívě. Babiš je tak teflonový, že jeho běžné skandály a opakované lži po něm stečou. Musela by přijít nějaká nečekaná last-minute bomba stylu, že by se třeby objevily dokumenty z Maroka a Švýcarska, jak to bylo s původní privatizací Agrofertu, vazby na tajné služby jiných zemí a podobně. Ale myslím, že pokud někdy takové důkazy existovaly, tak jsou hluboce a nadobro pohřbené.

Svěřenské fondy a střet zájmů 2.0

Na začátku roku přišel jeho zajímavý krok, kdy převedl akcie ze svěřenského fondu zase zpět na sebe. Takhle mu to statut fondu celou dobu umožňoval. Ale krok otvírá další otázky. Protože za aktuálního stavu by byl v pozici premiéra opět ve stejném a jednoznačném střetu zájmů vůči dotacím, EU fondům a zakázkám. Tedy stejném, jako když Transparency International v roce 2018 zahájila přezkumy v Česku i EU (tehdy jsem ty věci podepisoval). Takže někdy v listopadu může opět začít podobná litigace. Buď ji iniciuje zase TI nebo někdo jiný, argumentačně nabito bude.

Prodat holding nebo zrušit zákon?

Teoreticky by mohl Babiš Agrofert prodat, ale je to velmi složitá transakce. Pokud by už něco takového zkoušel, asi by se to na trhu vědělo, nezdá se to moc pravděpodobné. Nebo může holding zkusit nějak přepsat na děti a neformálně to samozřejmě mít a řídit dál. Tím by se mohl vyvléct z toho přímého střetu zájmů, který popisuje zákon. Minimálně to může zkusit.

Nebo může zkusit přímo změnit zákony a zrušit všechna ustanovení v zákoně o střetu zájmů a dalších předpisech, které by mu komplikovaly čerpání veřejných peněz. Byla by to samozřejmě jasná účelovka a určitě by ji přezkoumával Ústavní soud, ale představitelné to je.

Teoreticky ještě může zase akcie vrátit zpátky do svěřenského fondu a hrát tu svou verzi stejně jako předtím, ale pak to celé dost ztrácí smysl. Ani v nejmenším zatím nenaznačil, jak to vlastně chce udělat, aby zákon o střetu zájmů neporušoval. Nebo mají vymyšlenou ještě nějakou jinou kulišárnu a novou strukturu, jak to udělat? Vyloučit se nedá ani to.

Premiér přes mobil a náhradník Havlíček

Varianta povolební situace může být, že si Babiš tak chce za každou cenu Agrofert a dotace nechat, že premiérské křeslo Karlu Havlíčkovi pustí. Samozřejmě ve hře bude prezident a jeho role v povolebním vyjednávání bude výrazná. A hlavně možní koaliční partneři a jejich mocenské zájmy. Nevypadá to, že by ANO mohlo sestavovat vládu samo. Okamura, Stačilo (anebo i Spolu či STAN), budou zvažovat své možnosti a povolební karty, se kterými mohou hrát. Možnost nechat v tom Babiše utopit, bude určitě lákavá. Přes Havlíčka by to určitá cesta být mohla.

Přesto si pořád myslím, že Babiš se chce stát premiérem. Havlíčka udělá nějakým místopředsedou vlády pro ekonomiku, aby mu fakticky administroval ministry a reálně tu vládu každodenně řídil provozně. A Babiš si bude řešit větší věci, evropskou politiku a hlavně svůj byznys. Ale uvidíme, hra je otevřená.

