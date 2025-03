Dalibor Martínek: Babiš připravuje nový díl kultovního hororu Noc oživlých mrtvol

Karel Havlíček, budoucí premiér nebo vicepremiér, podle toho, jak se Andrej Babiš za půl roku rozhodne, se zdatně učí smyslu pro humor. Dřív v minulosti, ještě jako šéf Asociace malých a středních podniků, se prezentoval spíš jako racionální, ale poněkud nudný diskutér. Vždy se opíral o své rétorické schopnosti a pověstnou pracovitost. Nicméně hovořit o něm jako o vtipném či zábavném člověku, to by byla velká nadsázka.

Havlíček však má dar pracovat na sobě ve všech oblastech. Nyní opět předvádí svůj pokrok v umění zaujmout voliče poněkud bizarními „hláškami“. O Adamu Vojtěchovi, který by měl být aspirantem na post ministra zdravotnictví za ANO, prohlásil, že je to jako „posila z NHL před mistrovstvím světa.“

V příštích měsících nás patrně čeká podobných absurdních příměrů nekonečno.

Adam Vojtěch byl poslušným nohsledem Andreje Babiše. Když se Babišovi zdálo, že Vojtěch na tiskové konferenci nesměřuje rychle a obratně ke kýženému sdělení národu, prostě si vzal slovo a myšlenku dokončil. A mladý Vojtěch jen trpně stál opodál.

Personální vyprázdněnost

Jelikož se Babišovi osvědčil jako loajální podřízený, našel pro něj po skončení své vlády trafiku v podobě velvyslaneckého postu ve Finsku. Už to bylo překvapení, takový perspektivní kádr a do Finska? Ze severského působení si o Vojtěchovi pamatujeme pouze okamžik, kdy přišel na tamní mistrovství světa v hokeji zamávat českým hokejistům. Ale jak praví marketingová mašinerie ANO, Vojtěch byl vynikající velvyslanec a projevil své kvality.

Nyní se tady vrací tato „posila z NHL“. O personální vyprázdněnosti ANO se hovoří již dlouho. Z hnutí odešlo několik „výrazných tváří“. Europoslankyně Radka Maxová, původně kvalitářka v Babišových Kosteleckých uzeninách. Bývalý hejtman ostravska Ivo Vondrák, eurokomisařka Věra Jourová, europoslanec Petr Ježek a další. V posledních, loňských eurovolbách vybíralo ANO své kandidáty hlavně podle kritéria loajality, nechtělo se dočkat další blamáže s odchody zvolených europoslanců.

Média spekulují, že by další „výraznou“ tváří hnutí ve volbách mohl být dokonce i bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc. Další „silný kádr,“ který se nejvíc proslavil jako účastník konspirační schůzky odbojných socialistů, kteří chtěli spolu s Milošem Zemanem udělat v sociální demokracii puč proti Bohuslavu Sobotkovi. Nepovedlo se jim to, Tejc však teplé místo ve státní správě našel. Je náměstkem ve vězeňské službě. Dobrý člověk si vždycky své místo pod Sluncem najde.

ANO vede ve všech předvolebních průzkumech a nyní chce nabídnou voličům silný tým. Protože zatím je to jenom Babiš, Havlíček a Schillerová. Babiš se oprávněně obává, jestli to bude voličům stačit. Nyní tedy ze zoufalství začal lovit mezi politickými mrtvolami.

Musí pečlivě vážit. Jako zkušený stratég neříká ano ani ne. Ale je si dobře vědom rizika, které takové nominace přinášejí.