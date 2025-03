ANO ve volebních průzkumech zvýšilo náskok. Fiala ztratil

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO se ziskem 37,5 procenta hlasů. Opoziční hnutí tak oproti lednu výrazně zvýšilo náskok před koalicí Spolu, která by měla 17,5 procenta. Vyplývá to z výsledků volebního modelu agentury Kantar CZ, pro Českou televizi (ČT). Do dolní komory parlamentu by se podle něj dostali ještě Starostové, Piráti, SPD a Motoristé sobě. Uskupení Stačilo! by mandát nezískalo.

V porovnání s lednovým modelem posílilo hnutí ANO o čtyři procentní body. Jeho podpora se tak vrátila na úroveň z konce loňského roku. Naopak koalice Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, v porovnání s předchozím modelem ztratila 1,5 procentního bodu.

„Hnutí ANO získává voliče z různých politických stran napříč celým spektrem,“ řekla ČT volební analytička Nikola Stárková. K nejsilnějšímu opozičnímu subjektu podle ní přicházejí také bývalí nevoliči.

Pro Starosty by v únoru hlasovalo 12,5 procenta voličů, stejně jako tomu bylo v lednu. Piráti by stejně jako SPD získali 6,5 procenta. Pro Piráty to představuje pokles o jeden procentní bod, pro SPD opakování výsledku z ledna. Do dolní komory by se dostali ještě Motoristé sobě, pro které by šestiprocentní zisk ve srovnání s lednem představoval pokles o 1,5 procentního bodu.

„Zatímco u SPD je přízeň stabilní za poslední měsíc, tak třeba u Pirátů a Motoristů jsou vidět poklesy, a to o jeden a půl bodu. Nejvíce se od nich odklánějí voliči k hnutí ANO,“ řekla Stárková.

Stačilo! mimo Sněmovnu

Mimo Sněmovnu by podle Kantaru skončilo Stačilo! Hlas by mu odevzdalo 3,5 procenta hlasujících. Bez poslanců by nadále zůstali Zelení se dvěma procenty hlasů.

Průzkum pro volební model se konal od 10. do 28. února. Zapojilo se do něj 1051 respondentů. Statistická chyba se pohybuje mezi 1,1 až 3,6 procentního bodu.

