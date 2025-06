Dalibor Martínek: Už se s tím smiřme. Čapí hnízdo Babišovi vaz nezláme

Je Babiš vinen nebo nevinen v kauze dotace na Čapí hnízdo? Soudy nad tím dumají osmnáct let. Osvobozují ho nebo znovu obviňují. Je to pro české soudnictví trapné.

Kauzou kolem padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo se bude znovu zabývat Městský soud v Praze. Odvolací senát zrušil rozsudek, kterým nižší soud loni v únoru osvobodil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni, nyní europoslankyni za ANO Janu Nagyovou. Odvolací soud se kauzou zabýval podruhé, i na podzim roku 2023 zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.

Normální člověk se v soudních procesech nevyzná. To je voda na Babišův mlýn. Vlastně se u soudu dá říct cokoliv, věc se táhne, a mezitím někdo může být třeba premiérem.

Čapí hnízdo, velkorysý rekreační objekt u Benešova jižně od Prahy, který láká děti na zvířátka a firmy na konference pod záštitou minulého a budoucího premiéra, skutečně vznikl s pomocí padesátimilionové dotace, která nebyla poskytnutá podle zákona. Jestli to tak je nebo není nejsou soudy schopny rozlousknout osmnáct let. Každý smrtelník ví, jak to je.

Babiš využil dotaci na rozvoj, stejně jako ji využilo asi sedm set dalších podnikatelů, kteří stavěli hotely a lázně. Pro sebe, za cizí peníze. Babiš by byl blbec, když je takový dravec, kdyby to taky neudělal. Vytvořil firemní strukturu, aby vypadal jako malá firma. Ačkoliv už byl miliardář. Udělal to stejně, jako to dělala spousta lidí okolo něj.

Všechno mohlo zůstat pod povrchem, jako u všech ostatních. Jenže Babiš se v roce 2011 rozhodl, že vstoupí do politiky, podle něj zkorumpované. To, že on sám používal na politiky svůj vliv a peníze, aby obracel vývoj ve svůj prospěch, to při své účelové zapomětlivosti jako že neví. Když vstoupí do politiky, aby ji „napravil“, a ostatní začnou pracovat proti němu, to se najednou diví. A tváří se jako neviňátko. S pomocí právníků se mu to daří.

Takže teď je neoprávněná dotace padesát milionů v jeho podání falešná hra politických soupeřů a soudů. Když na něj nebylo vidět, rád bral. Když na něj je vidět, protože chtěl ohnout směr dění ve svůj prospěch, tak je to najednou spiknutí. Babiš má rád taková slovíčka, spiknutí, falešná hra. Hraje ovšem jedině podle těchto pravidel.

Nejhorší je, že Babišovi jeho role oběti v dotační kauze opět projde. Nic jsem neudělal, jsem nevinný. Kauzu Protáhne opět přes léto, a začátkem října vyhraje volby. Čechy už Čapí hnízdo nebaví. Každý ví, že Babiš kradl. Protože všichni kradli. Na cti mu to evidentně neubralo. Budoucí premiér.