Dalibor Martínek: Babiš je cesta na Východ. Toť jediný program premiéra Fialy
Premiér Fiala představil spolu s koaličními partnery Spolu, Lidovci a TOP 09, volební program. Měsíc před volbami. V čem se skrývá tajemný šém, kterým si má vláda udržet moc? Z tiskového mítinku, který se konal v nóbl pražské kavárně Louvre na Národní třídě, to šlo těžko vyčíst. Prostě bude svoboda a prosperita.
Jak se hlavně k té prosperitě dobereme? Třeba že přidáme státním zaměstnancům na dluh státu? Ta cesta zůstává tak trochu v mlze.
Fiala začal projev připomínkou srpnové ruské okupace Česka v roce 1968. Rusko je jeho oblíbené téma. „Koalice Spolu chce zůstat v Evropské unii.“ Nic nového. Když budou „extrémistické“ strany ve vládě, bylo by to podle něj vypouštění džina z láhve. Do chudoby a na Východ. „Nevěřím hnutí ANO, že přes Evropskou unii nejede vlak. Mám s tím své zkušenosti,“ uvedl Fiala. Takže tady máme klíčovou část programu Spolu, džin z láhve.
Hnutí ANO se podle Fialy nedá věřit. Hnutí vedeno obchodníkem podle něj prodá cokoliv. Fiala potom představil hlavní body předvolební kampaně. Pochlubil se očekávaným růstem ekonomiky v letošním roce o víc než o dvě procenta. Za to skutečně vláda moc nemůže, spíše Česká národní banka svoji úrokovou strategií a aktivita podnikatelů. Ale proč se nepochlubit cizím peřím, když budou ty volby.
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Trump dovedl svět na pokraj třetí světové války. Aby si vesele zatancoval
Názory
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Důchodci už jsou zabraní
Fiala zmínil i růst důchodů, který je nyní přes 21 tisíc korun. Takže by chtěl i důchodce. To zní trošku jako zoufalství. Ale má smůlu, důchodci už jsou zabraní. „Námi nabízené recepty fungují.“ Fiala zajistí růst mezd a dostupné bydlení. To je zajímavé, dostupné bydlení za čtyři roky vlády nezajistil. A ani Babiš ho nezajistí, jde o jednoduchost stavebního řízení.
Fiala prý bude dobře investovat a stavět, dálnice, železnice. „Zajistíme, aby se tady žilo lidem ještě lépe.“ To už mohl rovnou slíbit, že bude svítit Slunce.
Je zvláštní, že Fialova řeč je na devadesát procent podobná řeči Andreje Babiše. Fiala se pochlubí růstem důchodů, proti kterému jeho vláda bojovala „důchodovou reformou“ Mariana Jurečky, aby zachránila veřejné finance. Fiala se také pochlubil svou úspěšnou kontaktní kampaní s herečkou Ivou Pazderkovou. Již nezmínil, že Babiš objede dvakrát víc míst denně.
Hlavní poselství: Nesmíme dopustit směřování země na Východ, abychom se nezařadili mezi Slovensko a Maďarsko. „Teď půjde o všechno“. Sice klišé, ale sklidilo velký potlesk přítomných příznivců v navštěvované pražské kavárně.
„Demokracie je křehká květina“
Za TOP 09 mluvil ministr Vlastimil Válek. To není úplně řečník, toplídr, ale šéfka strany Pekarová-Adamová byla indisponována. „Demokracie je křehká květina,“ uvedl. No, to musel přečíst hodně knížek, aby dospěl k tomuto poznání. Podle něj je jeden tábor ten správný, ten jeho. Druhý tábor, takoví Foglarovi Mažňáci, nás prý táhnou na Východ, je jim jedno, jaká bude budoucnost vlasti a našich dětí. Stejná niť jako Fiala.
Bývalá a možná i současná komunistka Kateřina Konečná ze Stačilo! prý možná rozpoutá procesy proti odpůrcům režimu, jako to komunisté udělali třeba proti Miladě Horákové. Emocionální projev s malou šťávou a se spoustou ideologických výzev. „Nenechme rudo-extremistickou skupinu, aby ovládla naši zemi.“ Spolu podle něj především nabízí prosperitu a klidné místo v srdci Evropy. Nezní to jako konkrétní program, spíš ideologický.
Vystoupil i šéf Lidovců Marek Výborný. „Záleží nám na dětech, na budoucnosti naší země.“ Opět „velmi konkrétní“. Program Spolu prý stojí na straně lidí. Opět opakoval, abychom se při prohře Spolu neobrátili na Východ. To je hlavní píseň Spolu, neobracejme se na Východ.
Výborný logicky vypíchl důležitost venkova. Dostupné bydlení, seniory, prosperitu. Chtějí chránit přírodu. Trošku celé představení Spolu připomínalo práci středoškolského studenta. O téměř čtyřicetiprocentní kumulované inflaci za dobu vlády, která byla dána mimo jiné neschopnost státu regulovat Čechům ceny elektřiny, ani slovo. Důchodový schodek i přes Jurečkovu reformu narostl za poslední dva roky o 130 miliard korun. A zpackané stavební řízení? Prosím vás, to nechme, jsou přece volby.
Andrej Babiš už avizoval, že volební program prozradí 4. září. Mezitím na městský soud v Praze doputovaly pokyny vrchního soudu, který zkonstatoval, že se staly v kauze Čapí hnízdo dva trestné činy. Dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie.
Dalibor Martínek: Babiš bude premiérem, nebo půjde do tepláků
Názory
Andrej Babiš už avizoval, že volební program prozradí 4. září. Mezitím na městský soud v Praze doputovaly pokyny vrchního soudu, který zkonstatoval, že se staly v kauze Čapí hnízdo dva trestné činy. Dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie.
Martin Kupka (ODS) potom dostal úkol představit přesnější předvolební plány. Takže, založení firmy za jeden den. Český průmysl dostává prostor k růstu. Pokračujeme v největší modernizaci české armády, 3,5 procenta HDP do roku 2035. „Jsme silný pilíř evropské obrany.“ No. Neprůstřelné vesty se ukázaly být průstřelné, tanky a nová letadla budou až za roky. „Aktivně tlačíme na Evropskou unii k menší regulaci.“ To je povedený vtip.
Prý Kupkův bypass stavebního řízení, který nastal po selhání Piráta Ivana Bartoše, urychlilo stavební řízení. Tak to by evidentně developeři nepotrvdili, naopak. Vše je ještě pomalejší. Zdravotnictví je prý moderní. V technice patrně ano, ale to chování lékařů? Chráníme životní prostředí, budujeme moderní sportoviště. Životní prostředí si bral za své i Výborný. To je takové hezké téma, nejde na něm nic zkazit.
Moc konkrétnějších plánů od lídrů stran Spolu neznělo. Kdyby se překryl program Spolu a ANO, skutečně by tam byl téměř stoprocentní překryv. Aspoň, že vláda dokončila dvě stě kilometrů dálnic.