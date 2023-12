Dalibor Martínek: Fiala se pořád neprobudil ze svého snu o úspěšné vládě

Premiér Fiala přednesl své vánoční poselství.V něm opět předvedl, že víc než schopným kapitánem, který umí provést zemi těžkými časy, je spíše snílkem, který žije ve světě velkých myšlenek a iluzí, ale všední realita společnosti mu uniká.

Jeho hlavním poselstvím byla vděčnost a naděje. Vděčnost patrně mířila jeho koaličním poslancům do sněmovny, že ho svými hlasy stále drží u kormidla. Naděje mířila k příštímu roku. „Mohu mluvit o naději, že příští rok už bude mnohem lepší.“ Konkrétní důvody k této naději dle svých slov spatřuje zejména v poklesu inflace blízko k inflačnímu cíli ČNB, ve faktu, že „příští rok budeme mít po mnoha letech zdravé veřejné finance,“ a v masivních investicích.

Za prvé, na nízké inflaci se Fialova vláda nijak nepodílela. Naopak ji svou neschopností razantně zmenšit veřejné výdaje po celé své funkční období podporuje. Na příští rok plánuje schodek 250 miliard korun. Označit takový výsledek jako „zdravé finance“, a to je za druhé, je víc než eufemismus. A za třetí, obří investice?

Fiala vyjmenovat tři oblasti. Výstavbu dálnic, armádu, jadernou energetiku. O výstavbě dálnic je známo, že je to běh na dlouhou trať. Vlády by se měly chlubit tím, kolik kilometrů povolí, než u kolika přestřihne ministr dopravy pásku. Vláda se chce chlubit cizím peřím. Kdyby raději něco udělala z rychlostí povolovacího procesu. Nový stavební zákon, který to měl přinést, má začít platit až v polovině příštího roku, a stále chybí prováděcí předpisy i digitalizace procesu. Takže víc vládní selhání než úspěch.

Výdaje na armádu jsou logickým vyústěním ruské agrese na Ukrajině a jsou v pořádku. Nicméně, nejsou to výdaje, které by mimo vojáků jakkoli v Česku posouvaly životní úroveň. Což se od investic jaksi očekává. Tedy pardon, někomu jistě ano. Lidem z vojenského koncernu CSG Michala Strnada.

Výstavba jádra je chvályhodná, ale ani ta v příštím roce nezvedne většině lidí komfort života. Je to běh na dlouhou trať, nový zdroj bude možná v druhé polovině příštího desetiletí. Je to správné rozhodnutí, myslet na budoucnost. Ale upínat se k němu ve svátečním proslovu jako k naději příštího roku? Pro každodenní životy lidí poněkud vzdálený holub na střeše.

Možná by větší naději přineslo vidět akční vládu, která dělá správná a rychlá rozhodnutí. To bohužel zatím kromě profesora Fialy málokdo vidí. Už i jeho voliči naději spíše ztrácejí. Je-li to chybou slabého premiéra, lidí kolem něj nebo složitosti pětikoaličního vládnutí, může být občanům celkem jedno. Lidé chtějí vidět srozumitelné výsledky.

Naději nevyvolává nepřehledný konsolidační balíček, který mění přes šedesát zákonů, ale po jehož schválení veřejné výdaje dál porostou rychleji než příjmy. Naději nevyvolává zmatek kolem platů doktorů, boje ve školství, neexistující penzijní reforma. O té se premiér také zmínil. Prý bude příští rok hotová. Co tím myslí? Jako že vláda schválí vyšší věk odchodu do důchodu? To mám být reforma? Naději nevyvolávají ani řeči o záchraně české energetiky v okamžiku, kdy každoročně energie skokově zdražují.

Kde tedy máme hledat naději? U úředníků živených státem, jejichž platy, počty i moc neustále rostou? Nebo máme své naděje klást do návratu Andreje Babiše? Ostatně, do příštích voleb už zbývají méně než dva roky. Fiala má podle svých slov velkou naději je opět vyhrát. Možná mu ji má přinést nízká inflace. (O kterou se pramálo zasloužil). Naopak Babiš může živit naději, že s blížícími se volbami se začne různorodá a v preferencích propadající se koalice drolit. Možná bude toto drolení chtít podporovat, aby volby, kdy nyní v preferencích drtivě vede, uspíšit.Fiala se může hřát nadějí, že se mu vláda příští rok nerozpadne.