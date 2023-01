Premiér Fiala: Energetickou krizi už ustojíme. Nastal čas na změnu DPH, finiš důchodové reformy a snížení deficitu

Vláda zvažuje zavést opět jen dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH), letos chce přinést návrh důchodové reformy a pracovat na snížení rozpočtového deficitu v příštím roce. A to i díky tomu, že letošní rok by měl být po tom loňském přece jen klidnější. „Teď chceme pokračovat v tom, abychom udrželi nižší ceny energií a dlouhodobě je dokázali zachovat. Od toho se odvíjí to, co musíme dělat v Česku se zastropováním cen. Možná nic, protože to bude fungovat. Možná strop ani nebude do budoucna potřeba,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro ČTK.

Reklama

Tento týden se konají prezidentské volby. Budete vyzývat občany k účasti?

Myslím, že už vyzývám. Dělám to u každých voleb. Plně respektuji, že někdo se rozhodne, že nechce jít k volbám. Proto taky máme svobodu volby, jestli chci jít k volbám, nebo nechci. Víte, že jsou země, kde to je jaksi nařízeno, byť tam třeba žádné sankce nejsou. U nás je to opravdu rozhodnutí každého a je to tak dobře. Dělal jsem to jako politolog a dělám to jako politik, že říkám lidem: využijte toho práva. Je to jedinečná věc, že můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude reprezentovat, zastupovat.

Lukáš Kovanda: Fiala v novoročním projevu slíbil zlevňování. To však letos určitě nenastane Názory Novoroční projev premiéra Petra Fialy se v oblasti ekonomických témat nesl v poměrně realistickém duchu, byť pozornému uchu neunikly určité rozpory a nepřesnosti. Lukáš Kovanda Přečíst článek

A uvědomme si, že u řady voleb často rozhoduje poměrně málo hlasů. A nemám tím na mysli jenom senátní volby, kde třeba může být malá účast ve druhém kole v některých obvodech. Ale opravdu jsou volby, kde pár hlasů může rozhodnout, tak proč by měl člověk nechávat za sebe rozhodovat jiné. Je dobré, ať každý využije práva a hlasuje podle vlastní úvahy, kdo je pro něj nejlepší politik, který ho bude zastupovat.

Nechceme na Hradě populistu

Jako koalice Spolu jste se v říjnu přihlásili ke trojici kandidátů (Petru Pavlovi, Danuši Nerudové a Pavlu Fischerovi, pozn. red.) před prvním kolem. Můžete přiblížit vaši strategii před druhým kolem? Například kdyby postoupili dva kandidáti z této trojice, budete vybírat jednoho?

Reklama

To by byl samozřejmě pěkný výsledek prvního kola. Ale myslím, že tato strategie měla dvě části. Také jsme řekli, jakému nebezpečí čelíme, a to je možná třeba zopakovat. Prostě nechceme dopustit a přesvědčujeme veřejnost o tom, že by to nebylo dobře, aby na Pražském hradě byl hlavou státu někdo, kdo reprezentuje populistický proud politiky, nebo snad dokonce nějakou radikální extrémní pozici. Chceme takovou hlavu státu, která nás bude dobře prezentovat navenek, bude mít jasnou prozápadní orientaci, bude respektovat ústavu a jejího ducha a bude si vědoma odpovědnosti, kterou v té pozici prezidenta má.

Deloitte: Česká ekonomika se řítí do recese. Lidé i letos zchudnou Money Energetická krize a inflace pošle letos českou ekonomiku do recese. Hrubý domácí produkt (HDP) podle odhadu poradenské společnosti Deloitte klesne o 1,1 procenta. Za celý rok by průměrná inflace měla dosáhnout 8,5 procenta. Deloitte také varuje, že stát na daních vybere méně, než nyní kabinet Petra Fialy očekává. ČTK Přečíst článek

V této souvislosti jsme řekli, že z našeho hlediska, při všech nedostatcích, kterých jsme si vědomi, tyto tři osobnosti, které jsme zmínili, naplňují nebo mohou naplnit roli prezidenta. Udělali jsme to po důkladné debatě s našimi členy a voliči a věděli jsme, že oni už se rozhodují mezi těmito třemi kandidáty. Naše doporučení tomu odpovídalo a to trvá, stejně jako trvá nebezpečí, že bychom mohli mít za prezidenta někoho, kdo neodpovídá našim představám.

V tomto duchu budeme pokračovat dál. Koalice Spolu tím, že jsme nepřidali k osobnostem, které už ve veřejném prostoru byly a ohlásily kandidaturu, někoho dalšího jen kvůli tomu, abychom měli někoho, kdo má na tričku napsáno Spolu, odpovědně akceptovala, že voliči se už rozhodují mezi těmito osobnostmi. A dali jsme podle nejlepšího našeho vědomí doporučení, jak v těch volbách postupovat, a to trvá.

Personální změny nejsou na pořadu dne

Vaše vláda funguje rok a něco. Je možné, že byste v rámci debat o aktualizaci programového prohlášení uvažovali o personálních změnách na některých ministerstvech, nebo o výměně resortů mezi jednotlivými stranami?

Programové prohlášení se týká programu. Personální změny nebo výměny mezi jednotlivými stranami neplánujeme. Občas čtu v médiích nějaké spekulace. Dokonce i třeba velmi konkrétní, ale skutečně toto není předmětem našich debat a nic takového se nechystá.

Dalibor Martínek: Venku huj, doma fuj. Vláda letos nechala Čechy napospas Názory Je třeba říct, že vláda má vládnout. I kdyby vydala sebebláznivější nařízení, třeba drakonicky zvýšila daně, výsledkem bude, že se o ní bude vědět. Lidé budou vnímat, že mají vládu, která vládne, někam směřuje. Ať už je to kamkoliv. Dalibor Martínek Přečíst článek

A jak po roce hodnotíte práci ministrů?

Vláda funguje jako tým. To bych chtěl ocenit a je to důležité, projevuje se to v řadě věcí, v přípravě rozpočtu, ve způsobu komunikace, dalších věcech. Tam, kde si myslím, že je potřeba některé věci změnit, posunout nebo přidat, tak to říkám svým kolegům. Nemám potřebu jim to sdělovat přes média. A nakonec jakousi bilanci toho, co se daří, dělám při svých bilančních návštěvách na jednotlivých ministerstvech, kterých už byla celá řada. Myslím, že během měsíce dokončím celé to kolečko.

Můžete prozradit, koho jste musel tak jako nejvíc upozorňovat?

To není můj styl, ani politický, ani lidský, abych to tady tímto způsobem komentoval. Snažím se s kolegy z vlády pravidelně komunikovat, mluvit. Mluvíme spolu, a znovu to chci zdůraznit, vláda opravdu funguje jako tým, což já pokládám za mimořádně důležité. Dokážeme překonat rozdílné zájmy a rozdílné stranické pozice ve prospěch občanů České republiky. To mi připadá jako nejdůležitější.

Na druhou stranu koalice pěti stran přináší jisté napětí, jako třeba při jednání o zastropování cen energií. Dlouho jste byli kritizováni, že nic nepřipravujete. Trvalo to dlouho?

Fakticky to určitě dlouho netrvalo, protože prakticky během dnů poté, co prudce vzrostly na přelomu srpna a září ceny energií, jsme začali jednat. Připravili jsme úsporný tarif, potom zastropování cen, odpustili jsme poplatek za obnovitelné zdroje. Ale skutečně, vyhýbám se tomu, abychom dělali populistickou politiku, která nakonec žádné výsledky nemá.

Síkela má splněno. Vláda schválila systém kompenzací pro obchodníky s energiemi za cenový strop Politika Vláda ve středu schválila systém kompenzací pro obchodníky s energiemi za uplatňování cenových stropů na elektřinu a plyn. Po jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj kompenzační mechanismus zajistí pokrytí nákladů energetických dodavatelů a zároveň zamezí případnému zneužití cenových stropů. Státní rozpočet pro letošní rok počítá s náklady na zastropování ve výši 100 miliard korun, další část výdajů chce stát pokrýt z dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Přesnou částku ovšem nelze podle ministerstva financí nyní předpovídat. ČTK Přečíst článek

Myslím, že není správné slibovat něco, co pak se nedá dodržet. Je mnohem lepší na tom pracovat, opravdu to udělat. A teprve pak říct lidem: A tak to bude a máte jistotu, že nebudete platit násobky cen za energie, protože máte ceny zastropované na úrovni šesti korun za elektřinu a tří korun za plyn. To je výsledek, který nakonec každý potřebuje slyšet. Takže ano, někdy komunikace, to já připouštím, mohla být rychlejší, ale v každém případě jsme se snažili postupovat odpovědně.

Čelili jsme mimořádným výzvám

A chtěl bych k tomu ještě říct jednu věc. Naše vláda čelila od začátku skutečně mimořádným výzvám. Variantu omikron, mimořádně nakažlivou, jsme zvládli bez lockdownů, zavírání škol a podniků tak, jak jsme slíbili. Pak přišla válka na Ukrajině, ceny energií, hrozilo, že budeme mít nedostatek plynu. Dnes máme jistotu, že plynu je dost na tuto zimu. A jsem přesvědčen, že ho bude dost i na další zimu.

A pracujeme na tom. Prudce vyrostly ceny energií, zastropovali jsme je, odpustili jsme poplatky, udělali jsme příslušná opatření. Pracujeme na tom, abychom měli dostatek ropy nejenom z ruských zdrojů. Domluvili jsme rozšíření ropovodu, spustili tendr na Dukovany. Děláme opravdu věci systematicky jednu za druhou i ve velmi proměnlivých podmínkách a čelíme velmi složitým výzvám, ale díky jakési racionální politice a odpovědné politice a každodenní práci to zvládáme. Některé věci se dají řešit skutečně hned. Ale některé, třeba změna naší energetické bezpečnosti, energetické politiky, to jsou skutečně úkoly, které trvají měsíce, nebo i roky. A na tom všem je potřeba souběžně pracovat.

Sněmovna schválila windfall tax pro banky i energetické firmy. Bude vysoká Politika Na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky zřejmě od příštího roku dopadne daň z neočekávaných zisků. Dnes ji v takzvaném daňovém balíčku schválila sněmovna. Příjmy z daně mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Její sazba bude činit 60 procent. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. ČTK Přečíst článek

A to, co jsem chtěl říct jako nejdůležitější – řada těch věcí, které jsme udělali, nemá žádný vzor ani v minulosti, ani v zahraničí. To není tak, že se podíváme někam a řekneme si: z těchto variant vybereme tuto a tu aplikujeme. Pak by nám třeba někdo i mohl vyčítat, proč se to neudělalo o týden dřív. Ale my musíme věci nově vytvořit, vymyslet, žádné zastropování cen tu nikdy nebylo a byli jsme jedni z prvních v Evropě, kteří to udělali. A dívali jsme se na to, jak o tom uvažují jiní, jiní se dívali na to, jak jsme to udělali my. A takto to funguje.Je to v podstatě inovace.

Válečná daň, kdo s tím má jakou zkušenost? Ano, nějaká windfall tax v minulosti občas někde byla, ale obecně je úplně nový nástroj. Takže musíme i zvažovat, jak to udělat, jak ji přesně nastavit. Musíme mít aspoň nějakou přiměřenou jistotu o dopadech, abychom u těchto věcí, které jsou opravdu nové, nevystavili společnost, podnikatele, občany, domácnosti nějakým problémům, které nemusejí nastat, když to děláme odpovědně. A my to děláme odpovědně.

Chceme větší kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou

Když už jsme se dostali k energetice, jak daleko jste s přípravou restrukturalizace společnosti ČEZ? Jak dlouho to bude trvat?

Odpovím obecně. Platí náš úmysl v rámci posilování energetické bezpečnosti získat větší kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Ale já bohužel nemohu dál věci komentovat z důvodu toho, že například ČEZ je společnost kótovaná na burze a moje výroky, jakékoliv i naznačování kroků, mají vliv na ceny a na hodnotu, a to prostě nejde. Takže mohu jen říct: Ano, máme zájem provést určitou transformaci české energetiky a její součástí je získání větší kontroly státu nad energetickou infrastrukturou.

Lukáš Kovanda: Klíčovou událostí roku 2023 bude zestátnění ČEZ Názory Ekonomickým tématem roku 2023 bude zestátnění ČEZ. Domácnosti si na energie musí vyčlenit až čtyřnásobek letošních výdajů. Lukáš Kovanda Přečíst článek

A nějaké kroky letos podniknete?

Předpokládám, že už v letošním roce se některé kroky projeví. Tady každý výrok, každá věta navíc, má dopad. To nemůžeme dělat.

Co plánujete ohledně zastropování cen? Co bude třeba udělat ještě pro letošní rok a příští topnou sezonu?

Jedna důležitá věc by měla být řečena jasně. Zastropování cen, odpuštění určitých poplatků, to všechno je řešení následků tak, aby vysoké ceny energií nezničily domácnosti, firmy, abychom je prostě nenechali padnout, jak jsme slíbili. A my se musíme soustředit, abychom se zabývali příčinami. A to jsou vysoké ceny způsobené nedostatkem energii a energetických zdrojů. A když se teď podíváte například na ceny pohonných hmot, tak zjistíte, že jsou na předválečné úrovni a že taktika, kterou jsme zvolili, jak my v České republice, tak obecně v Evropě, byla správná. A státy, které například se pustily do experimentu s DPH, zastropováním cen, tak nakonec nedopadly dobře, protože třeba pohonných hmot nemají dostatek.

Lukáš Kovanda: Orbánův experiment s levným benzinem zkrachoval. Maďarsku došly pohonné hmoty Názory Maďarsko od úterních 23:00 nouzově ukončuje zastropování cen pohonných hmot. Orbánovu vládu k tomu dohnal kritický nedostatek paliv v zemi. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Když se teď podíváte na ceny energií, tak zjistíte, že jsou v těchto dnech poměrně nízko. Je to dáno samozřejmě i opatřeními, která se udělala, naplněním zásobníků, budováním LNG terminálů a jejich naplňováním a tak dál. Je to dáno i rozhodnutími, na kterých jsme se domluvili na evropské úrovni, jako jsou možnost společných nákupů plynu, určitá regulace cen při při prudkých výkyvech, hledání a domlouvání alternativních dodavatelů plynu a elektřiny a tak dál.

Musíme udržet nižší ceny energií

Teď chceme pokračovat v tom, abychom udrželi nižší ceny a dlouhodobě je dokázali zachovat. To si myslím, že je momentálně důležité. A od toho se odvíjí potom to, co musíme dělat v České republice se zastropováním. Možná nic, protože to bude fungovat. Možná ten strop ani nebude do budoucna potřeba. Ale zatím, kdybychom ho neudělali a neudržovali, tak lidé a firmy platí násobně více, a to jsme nechtěli.

Lukáš Kovanda: Nenechte se ošálit fata morgánou. Rok 2023 bude pro Čechy druhý nejhorší v historii Názory Čeká nás těžký rok. Lidé, kteří si to odmítají přiznat, protože „obchody jsou plné“, žijí v zajetí mentálních klamů. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda je dalším ekonomem, který v anketě byznysového portálu newstream.cz představuje svou vizi pro rok 2023. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na druhé straně si musíme uvědomit, že každé takové opatření něco stojí. Stojí velké peníze a stát nemá jinou možnost, než ty peníze buďto vybrat od lidí, nebo si je půjčit. Řekli jsme si, že zvyšovat lidem daně ve chvíli, kdy mají zvýšené náklady kvůli inflaci a s ní související drahotě, je špatně. Takže jsme zavedli mimořádný nástroj, a to je válečná daň, která je dočasná, limitovaná a solidární a kdy získáváme finanční prostředky proto, abychom to zastropování cen vůbec mohli uskutečnit. Ale to chci říct jasně – čím dřív se ta situace na trzích stabilizuje tak, že zastropování cen nebude potřeba, že ceny budou nižší, tím lépe pro všechny.

V rozpočtu na příští rok chcete snížit deficit o 70 miliard korun, kde plánujete škrtat?

Plánujeme snížit výdaje, chceme hledat cesty, jak dosáhnout toho, aby stát byl štíhlejší, ale nebyl slabší, aby byl opravdu silný, efektivní, nevydával peníze tam, kde nemusí a nespotřebovával je zbytečně na svůj chod. Máme na stole katalog nápadů, jaká opatření udělat, abychom konsolidovali veřejné rozpočty, spravili státní rozpočet, aby neměl tak vysoké deficity. Jsou to především návrhy Národní ekonomické rady vlády, jsou tu i různě se objevující návrhy dalších expertů a my nad tím sedíme a pracujeme na tom a jako vláda přijdeme s nějakou domluvou a řešením.

Souboj s rozpočtovými jestřábi i rozdávačnou opozicí

Teď pracují pracovní skupiny a týmy expertů a politiků, kteří se zabývají tím, které věci jsou možné, které jsou rozumné, protože musíme opravdu vyvažovat. Na jedné straně tu je někdy až striktní požadavek „rozpočtových jestřábů", kteří říkají, že je nutné za každou cenu snížit významně deficity a nejlepší by byl hned vyrovnaný rozpočet. Na druhé straně je opozice, která by rozdala úplně všechno a dluh by byl jakýkoliv a je všechno jedno, jenom prostě rozdávejte.

Dalibor Martínek: Jurečka přišel s další dotací. Komu ještě rozdá peníze našich dětí? Názory Máme tu nový státní dotační program. Na zateplení fasády, podlah či půdy, výměnu dveří či oken mohou domácnosti nově čerpat až sto padesát tisíc korun. Vláda prosadila další bohulibý záměr. Dalibor Martínek Přečíst článek

Musíme najít správnou odpovědnou cestu a rovnováhu, co si můžeme dovolit, abychom to ještě jako stát unesli a mohli zaplatit a současně, co je potřeba udělat pro to, aby lidé a firmy tu těžkou situaci zvládli. To musíme vyvažovat, a tak se musíme dívat i na ty návrhy, které máme teď na stole, protože snížení deficitu je velká hodnota. Je to protiinflační opatření, je to opatření pro budoucnost a určitě tou cestou chceme jít. A současně je taky velká hodnota sociální smír a zajištění toho, aby se lidé nedostali do velkých existenčních problémů.

Do deficitu by mohl promluvit i přechod na dvě pásma DPH, o kterém se teď hodně mluví. Máte to propočítané a jste příznivcem této změny?

Teď se skutečně počítá a promýšlejí se dopady. Já jsem dlouhodobě příznivcem dvou sazeb DPH, čím jednodušší je systém, tím je lepší. I třeba proto, že nemusíte neustále zneklidňovat podnikatele a veřejnost tím, že něco přesunete z nejnižší sazby do nižší a naopak. Je to jasnější a prostředí je stabilnější. Stabilita daňového systému je pro občany a hlavně podnikatele velkou hodnotou. Pokud uděláme nějakou změnu, tak na základě jasné domluvy, v koalici chceme vědět, jaké to bude mít dopady a musíme si být jisti, že to přinese pozitivní výsledky.

Dvě sazby DPH přinesou větší stabilitu

Myslím si, že dvě sazby DPH by prostředí zpřehlednily, zjasnily, přinesly by větší stabilitu, ale musíme se současně dívat, abychom někomu nezkomplikovali příliš život tím, že třeba společná nižší sazba bude vyšší, než je ta současná nejnižší. A současně se musíme také dívat na státní rozpočet, protože DPH je důležitý zdroj příjmu. Když se podíváme, nebudu nikoho jmenovat, na příklady některých zemí, které třeba dočasně snížily nebo zrušily DPH pro určité produkty, tak samy tyto vlády řeknou: Už to nemůžeme udržet, protože dopad na státní rozpočet je příliš vysoký.

Lukáš Kovanda: Chystané změny DPH zdraží lidem vodu i léky. Na daňové rošádě vydělají obchodníci a stát Názory Chystané změny DPH zdraží vodu a léky a zvýší zisky obchodním řetězcům. Toto "maskované" zvýšení daně občanům je v rozporu se sliby vládních stran. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Chceme se vyvarovat nějakých skoků a opravdu to důkladně propočítat. Nebudu teď dávat do prostoru nějaká čísla, protože by to bylo neodpovědné. Musíme se bavit o tom, co by to přineslo, jak to bude, jak to bude vypadat a musíme o tom vést taky důkladnou debatu v koalici. To, že ODS dlouhodobě chtěla zjednodušit sazby DPH, je pravda, ale musíme pro to mít většinu a musíme si být jisti dopady.

V letošním roce nastal jistý souběh příznivých okolností, kdy jsme stále ještě v první půlce volebního období a zároveň si „odbudeme" volby už v lednu a potom bude nezvykle dlouhé období bez voleb. Je proto letošek tím klíčovým rokem pro vaši vládu z hlediska předložení nejdůležitějších materiálů tak?

Je to dobrý postřeh, že letošní rok, když pomineme teď prezidentské volby, byť jsou důležité, vlastně není volební. A současně je to druhý rok naší vlády, a já doufám, že bude klidnější, než byl ten předchozí, kdy přicházela jedna výzva za druhou a jedna krize za druhou – a dokonce byly v souběhu. Měl by to být prostor pro některé důležité změny, reformy a my je musíme připravit, prosadit a udělat. A to ne kvůli tomu, že jsme si to tak vymysleli, ale protože je Česká republika opravdu potřebuje.

Nesmíme být vydíratelní Ruskem ani nikým jiným

Jsem přesvědčen, že letos se musíme někam posunout. Mluví se o tom řadu let, mělo se to udělat už před řadou let a nikdo to neudělal, ale pokud my nepřistoupíme ke změně penzijního systému, tak se příští generace budou dostávat do problémů, když se dostanou do seniorského věku. To nelze připustit. Takže to je jeden z velkých úkolů, jsme si toho vědomi.

Lukáš Kovanda: Vítězi roku 2023 budou opět důchodci. Průměrný starobní důchod bude takřka 20 tisíc korun Názory Starobní důchodci na tom budou v letošním roce, 2023, lépe než drtivá většina pracujících. Alespoň tedy z toho hlediska, jak se nárůstem svých příjmů popasují s rapidní inflací. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Je potřeba konečně posunout vzdělávací systém tak, abychom posílili kvalitu na úkor kvantity, aby se naše děti opravdu učily a měly školu takovou, jaká odpovídá společnosti 21. století. To znamená upravit rámcové vzdělávací programy a konečně to uvést do praxe. Pak je tu samozřejmě to, o čem jsme tady mluvili, a to je konsolidace veřejných financí a úprava struktury rozpočtu tak, abychom neměli takové deficity. To je samozřejmě také velká výzva, a pak je tu obrovský balík problémů, který se naplno objevil a projevil v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a s ruskou energetickou válkou proti Evropě, a to je energetická bezpečnost. A tady se opravdu musíme dostat dál.

Mluvili jsme už o některých změnách, musíme ještě intenzivněji rozvíjet obnovitelné zdroje energie, rozvíjet jadernou energetiku, zajišťovat dostatečné alternativní dodavatele, ať už je to plyn nebo ropa. Nesmíme být vydíratelní Ruskem ani nikým jiným. To jsou všechno úkoly, na kterých musíme pracovat už v tomto roce.

Reforma není jen prodloužení doby odchodu do důchodu

Když jste jmenoval důchodovou reformu, jak si ji vy představujete? Jednou jste řekl, že nechcete mluvit jenom o prodlužování doby odchodu do důchodu, na druhou stranu je tady penzijní připojištění, které inflací ztrácí.

Důchodová reforma musí být komplexní. To opravdu nejde udělat tak, že jedním opatřením to vyřešíme. To tak není. Proto se nechci ani pouštět třeba do debaty o prodlužování věku odchodu do důchodu, protože to samo o sobě nestačí a není to možné vidět bez všech dalších souvislostí, které to má, a všech dalších opatření. Jak to bude s připojištěním, jaká bude role státu, jaká bude motivace lidí, jaká bude garance toho, že to bude skutečně fungovat.

Dalibor Martínek: Důchodci jsou miláčkem českých politiků. Změní na tom něco budoucí prezident? Názory Od ledna se opět zvyšují důchody, tak jako každý rok. Tentokrát v průměru o 825 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod, který pobírá téměř dva a půl milionů penzistů, má činit již téměř dvacet tisíc korun. Vůči průměrné mzdě, která se očekává kolem čtyřiceti tisíc korun, jde o více než pětačtyřicet procent. Dalibor Martínek Přečíst článek

Máme tu příklad, který nám ukazuje rizika a negativa, a to je poslední pokus o nějakou důchodovou reformu, který spočíval v zavedení druhého pilíře. Ale jenom proto, že neměl podporu tehdejší opozice, která se pak dostala do vlády, se to po velmi krátké době zrušilo. To je něco, co potom narušuje důvěru lidí ve stát a jeho nástroje. Potřebujeme, aby lidé věřili tomu, že když začnou spořit nebo budou něco dělat, že opravdu za 30 let to bude mít efekt a že jim někdo nezmění pravidla hry během příštích let. Snažím se o tom mluvit s opozicí, ale někdy je populismus ze strany opozice takový, že to vlastně ani nejde. Ale opravdu se o to snažím a budu snažit, abychom přišli s něčím, co budeme lidem opravdu schopni garantovat na dlouho. To totiž není problém jedné vlády.

Důchody a změna důchodů bude problém každé vlády v příštích letech a je potřeba se domluvit na tom, jak to parametricky upravíme, aby to fungovalo. A já si myslím, že debatu je opravdu potřeba vést odpovědně. Pokud někdo vystřelí do veřejného prostoru větu: „Vyřešíme to tím, že zvýšíme důchodový věk na..." No dobře. To je úvaha, o které se pojďme bavit. Ale co to bude znamenat? Jsme schopni to udělat ve všech profesích? Všichni cítíme, že asi ne, že jsou profese, kde lidé nemohou pracovat déle.

A to všechno se do debaty musí zahrnout a pak začne mít smysl. Proto se pojďme o tom bavit s odborníky na pracovním jednání, ta jednání už probíhají. Musí to koordinovat ministerstvo práce a sociálních věcí, pak se o těch návrzích musíme pobavit v rámci koalice a začít jednat s opozicí a dovést to do nějakého výsledku, který bude přijatelný a hlavně bude dlouhodobě platit. Některé změny, které musíme dělat, budou mít dopad za řadu let.

Lukáš Kovanda: Jurečka naznačuje, že vláda zvýší daně, i když premiér dosud tvrdil opak Názory Ministr práce a sociálních věcí, toho času navíc i ministr životního prostředí, Marian Jurečka včera naznačil, že vláda během prvních tří měsíců příštího roku změní své programové prohlášení. Nejspíše tak, že z něj vyřadí závazek nezvyšovat daně. Za sebe nevylučuje, že jednou z daní, kterou by vláda mohla následně zvýšit, je i ta z příjmu fyzických osob. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Když se bavíme o důchodech, tak tam je to jasné, ale i vzdělání. Jakákoliv změna, kterou uděláte v oblasti vzdělávací politiky, se promítne až do kvality vzdělávání za x let, ale přesto je to potřeba dělat. A to chci, aby naše vláda dělala věci, které se třeba nepromítnou v době fungování naší vlády, ale jsou odpovědné z hlediska dobré budoucnosti České republiky.

Jurečka letos předloží návrh důchodové reformy

Je pravda, že ministr práce Marian Jurečka by chtěl s pracemi na důchodech skončit do podzimu?

Mělo by to být během tohoto roku. Nezačínáme od nuly. Vždyť debaty se tady vedou x let. Byla i nějaká komise, jsou další. Pracuje se na tom. Teď je potřeba dát tomu nějaký řád, dospět k nějakým výsledkům a o těch se začít seriózně bavit a dospět k nějakému řešení.

Takže to bude na jaře?

Já jsem teď neřešil s panem ministrem Jurečkou přesný harmonogram, ale skutečně během tohoto roku chceme s tím výrazně pohnout kupředu.

S koncem roku skončilo také české předsednictví v Evropské unii. Vypořádáme se nyní s rolí „řadové země" při unijních jednáních?

Vypořádáme se s ní dobře. Jsem přesvědčen, že nás předsednictví hodně naučilo a současně nám opravdu významným způsobem zvedlo prestiž v Evropě. Naše slovo má dnes větší váhu. A my s tím musíme pracovat a také pracovat dál na tom, abychom tu pozici měli.

Petr Fiala jednou z osobností roku 2022 aneb Jak se z nudného profesůrka stal lídr Evropy Leaders Doma není nikdo prorokem. To si český premiér nejspíš mnohokrát řekl během uplynulého roku. Jeho vedení státu je totiž celý rok ostřelováno za přehnanou orientaci na evropské (i světové) publikum, a naopak za nedostatečnou orientaci na domácí problémy. Přesto Petr Fiala jednoznačně je nejdůležitější postavou tuzemské politiky a povedlo se mu stát i vlivnou evropskou figurou. Mezi desítku osobností roku 2022 rozhodně patří. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zmiňoval jsem to i v novoročním projevu – snažím se, aby Česká republika neměla pocit, že na ní nezáleží, že ji nikdo neposlouchá. To prostě není pravda. Jsme skutečně nejenom středně velká země a patříme do třetiny těch největších podle počtu obyvatel, ale jsme i silná země, pokud jde třeba o ekonomiku. Nepatříme už nikam na chvost, dozadu – a podle toho musíme vystupovat, s tím musíme pracovat, jednat.

Při předsednictví se ukázalo, že se můžeme opřít i o velmi profesionální aparát, kvalitní diplomacii. A to musíme doplnit dobrým politickým zadáním a tím, aby všechny články systému, který nás reprezentuje v unii a kde prosazujeme naše zájmy, byly propojené a fungovaly. A k tomu si myslím předsednictví přispělo. Musím říct, že to opravdu beru se vší pokorou, ale skutečně dodnes téměř každý den mi chodí ze zahraničí ocenění našeho předsednictví. S tím stejným se setkávám, i když mluvím s občany, s podnikateli, prostě i naši lidé mají pocit, že se to povedlo. A v zahraničí je jednoznačný názor, že to bylo mimořádně úspěšné předsednictví, a to mě těší. To je důležité – a na tom musíme dál stavět.