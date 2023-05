Stanislav Šulc: Konec snížené spotřební daně na naftu je ukázkový „neškrt“ ve výdajích

Další den, další ochutnávka z kuchyně vládní koalice, jak bude zachraňovat schodkový rozpočet. Tentokrát se vládní kuchaři zaměřili na spotřební daň na naftu. Ta je od loňského roku snížená, aby přepravci moc nekřičeli, že jsou pohonné hmoty drahé. A tato podpora měla trvat do konce roku. Nyní tedy vláda chce tuto podporu zrušit. Přinese to obřích 800 milionů korun. Tedy 0,27 procenta schodku rozpočtu schváleného na rok 2023.

Je to trochu obehraná písnička. Jak se blíží termín (asi pátý), na který vláda slíbila představit reformu důchodů a veřejných financí, množí se nápady, které by mohly být součástí některé z této reformy. O tom, že jde o takové nepříliš chytré informační balonky, jsme už psali.

Nyní se objevují čím dál konkrétnější nápady, říkejme tomu doslova ingredience velkého receptu, kterým kabinet Petra Fialy chce veřejné finance ozdravit.

Tím nejnovějším je zkrácení doby, po kterou měla platit snížená spotřební daň na naftu. Snížení této daně bylo důsledkem skokově narostlých cen pohonných hmot způsobených dopady začátku války na Ukrajině. A pomiňme, že k němu vláda přistoupila nesmyslně pozdě, tedy dopad tohoto opatření na ceny byl značně diskutabilní. V současnosti zcela jistě tato výhoda pomáhá části ekonomiky, která byla válkou a předtím pandemií značně postižená.

A ano, přiznejme i to, že ceny nafty jsou nízké, stejně jako zcela jistě platí, že oživení v daných sektorech zcela jistě probíhá velmi pozitivně a rychle.

Sekera v rozpočtu

Takže vláda má téměř zcela jistě pravdu v tom, že tato podpora ztrácí smysl. Přesto škrtnutí této výhody pro dopravce je tak trochu zbytečnost na to, aby se o ní vláda vůbec nějak šířila, natož ve chvíli, kdy má řešit sekeru v rozpočtu ve výši stovek miliard korun.

Zrekapitulujme data: schválený schodek na rok 2023 je 295 miliard korun. Ten počítal s výnosy windfall tax ve výši 100+ miliard a moc nepočítal s další valorizací důchodů. Reálně windfall tax vynese tak 40 miliard a vláda slíbila alespoň nějaké peníze pro seniory, ačkoli mimořádnou valorizaci na základě valorizačního vzorce zatím zrušila. Tedy stále více ekonomů tvrdí, že schodek 295 je sci-fi. Spíše mluvíme o částce blížící se 400 miliardám.

Zrušení snížení daně na naftu vláda údajně získá 800 milionů. Tedy 0,27 procenta původně schváleného schodku rozpočtu. Mluvit o něčem takovém je opravdu smysluplné asi tak, jako že chronický čtyřkař má trojku z tělocviku. Ehm, chválit ho za to asi nemá moc cenu, nemyslíte?

Klausovský neškrt

Fialův kabinet se ocitl mezi mnoha mlýnskými kameny. Někdo jej kritizuje, že chce zvyšovat daně, jiný za to, že se zaměřil na chudé a chce jim brát i to málo, co mají. Další vládu kritizují za to, že neumí škrtat dostatečně, další za to, že škrtá moc, jiní za to, že škrtá špatně. K tomu nikdo nechce pocítit dopady škrtů.

Pravda ale je, že Fialova vláda škrtat musí. A to pořádně. Ale zrovna škrtnutí podpory dopravců, která by vyprchala tak jako tak za půl roku, je spíš takový ukázkový „neškrt“, jak by to nejspíš nazval exprezident, expremiér a exministr financí Václav Klaus, jeden z velkých kritiků aktuální vlády.

