David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené. Chtějí si předem pojistit, že když volby nedopadnou „správně“, není to jejich prohra, ale jedině manipulace a spiknutí. Zpochybňují důvěru v demokratický, legitimní a tajný charakter voleb. Čím hůř, tím pro ně lépe. Přitom náš volební systém, instituce i přezkum se ukazuje jako dlouhodobě funkční.
Zkušební balónky začal vypouštět exprezident Miloš Zeman. Vymýšlí konstrukce, že volby zruší Ústavní soud a BIS ve vzájemné souhře a panice ze svého konce. Zeman se odvolává na rumunský scénář, kde ústavní soud skutečně zrušil volby kvůli ruskému vlivu na sociální sítě. U nás prý hrozí něco podobného. Jako argument používá i zavedení korespondenční volby.
Korespondenční volba: Velbloud v obálce
Korespondenční volba se nakonec asi ukáže jako vynikající příklad, jak se dělá z komára velbloud. Odehrála se nad ní velmi tvrdá, až hysterická politická bitva. Démonizovalo se to, padala fatální slova o konci demokracie a podobné blbiny. A nakonec to patrně bude úplně zbytečné.
Zatím to totiž vypadá, že o registraci k tomu typu hlasování není velký zájem. Pokud bude takto nakonec hlasovat celkově třeba tisíc lidí, tak to ve volbách vůbec nic neznamená, je to marginální. Ono úplně přesné počty krajanů ve světě nikdo nemá, jsou to je dost hrubé odhady. A hlavně, mnozí z nich už žijí v cizině dlouhodobě a česká politika a volby je nezajímají.
Strany taky můžou nominovat své zástupce do komisí při ambasádách, a to každá, která kandiduje. Představa, že na výlet do komise na ambasádu třeba do Říma přijede 30 zástupců kandidujících stran a pak tam budou sedět dva dny u komise, kam přijde volit pár krajanů, to je docela pikantní.
Zájem o korespondenční volbu zatím zaostává za očekáváním. Tím pádem by se ani neměly vyčerpat finanční prostředky s ní související, rámcově vyčíslené v důvodové zprávě k příslušné legislativě. Podle ní by letošní korespondenční volba měla daňové poplatníky České republiky vyjít na 10 až 15 milionů korun.
Lukáš Kovanda: Kolik bude daňové poplatníky stát korespondenční volba
Názory
Zájem o korespondenční volbu zatím zaostává za očekáváním. Tím pádem by se ani neměly vyčerpat finanční prostředky s ní související, rámcově vyčíslené v důvodové zprávě k příslušné legislativě. Podle ní by letošní korespondenční volba měla daňové poplatníky České republiky vyjít na 10 až 15 milionů korun.
Každá prohra je podvod. Každé vítězství je triumf demokracie
Pokusy plácat nesmysly o zpochybňování voleb budou přibývat. Okamura to jede kolem svého stíhání za rasistické billboardy, za které je vyšetřován. Fabuluje z toho, že trestní stíhání jeho a SPD je účelové, a že za tím nějak pokoutně stojí vláda. Je jedno, jak nesmyslně to zní, takhle kolem sebe vypouští mlhu. Snaží se ukázat, že establishment, elity a deep state mají chapadla všude, a vždy se postarají o to, aby se nic nezměnilo.
Uznat porážku
Uznat porážku ve volbách by měla umět jakákoliv strana. Je to tvrdé, ale prostě jsme tentokrát prohráli, a příště můžeme zase vyhrát, tak to má běžet. Ale je zřejmé, se tady hraje i o permanentní mobilizaci voličů. Není vyloučeno, že volby dopadnou situací, kdy půjde složitě sestavit stabilní vládu. Mohou hrozit úřednické kabinety, představitelné jsou i předčasné volby. Potřebujete udržet své voliče ve varu, znovu je mobilizovat, a to na něčem potřebujete udělat. Mobilizuj, mystifikuj a manipuluj, to jsou volební triky populismu.
Volby rozhoduje volební aritmetika, počty mandátů v krajích a kroužkování. Třeba Maláčová se může přepočítat a nakonec nemít mandát, jen ostudu. Politika je adrenalinová hra o přežití, proto se před volbami všichni snaží účelově pospojovat, aby do Sněmovny prolezli. Posuzovat ty „účelovky“ bude ještě justice.
David Ondráčka: Jak se dělí Sněmovna? Maláčová může mít nakonec jen ostudu
Názory
Volby rozhoduje volební aritmetika, počty mandátů v krajích a kroužkování. Třeba Maláčová se může přepočítat a nakonec nemít mandát, jen ostudu. Politika je adrenalinová hra o přežití, proto se před volbami všichni snaží účelově pospojovat, aby do Sněmovny prolezli. Posuzovat ty „účelovky“ bude ještě justice.
Manipulace voleb velmi složitá, až nemožná
Český volební systém dlouhodobě funguje dobře. Volební instituce, přezkum správního soudnictví, to je zavedené, funguje to dlouhodobě rozumně a kvalitně. Tady je riziko zneužití, na které by se nepřišlo, opravdu úplně minimální. Nějaká centrálně řízená manipulace výsledků voleb je prakticky nemožná. Jiná věc je, že každé volby mají nějaké své drobné nedostatky, mohou být porušena dílčí pravidla kampaně. Vždy to v takovém případě musí zkoumat správní soud, jestli to mělo zásadní vliv na výsledky voleb, jestli je tam nějaký vzorec, a podle toho rozhoduje. To normálně probíhá u každých voleb.
A úplně na jnou debatou je férovost voleb ve smyslu účelových koalic nekoalic, skrytého financování kampaní a přístupu soukromých médií, komu fandí a nadržují. To vliv na férovost voleb má. Ale i na tento přezkum máme instituce a poměrně funkční pravidla.
Všechno rozhodnou stejně školníci
A na závěr s nadsázkou a pro odlehčení jeden postřeh. V Česku mohou případné volby zmanipulovat vlastně jedině školníci. Máme volby v pátek a sobotu, většina volebích místnosti je ve školách. Urny se tam zamykají ve třídách v pátek večer, a v sobotu ráno si je zase převezme volební komise. A klíče od těch tříd má kdo? No ano, školníci. Chytrému manipulátorovi napověz.