Spekulace kolem nového šéfa Fedu prudce otřásly cenou zlata
Cena zlata výrazně klesá. Během pátečního dopoledne ztratila více než osm procent a propadla se pod hranici pěti tisíc amerických dolarů za troyskou unci, tedy pod zhruba 102 tisíc korun. Hlavním důvodem jsou podle analytiků spekulace kolem budoucího vedení americké centrální banky, které naznačují pomalejší tempo snižování úrokových sazeb. Spolu se zlatem prudce zlevňují i další drahé kovy.
Zlato k okamžitému dodání se před 11:00 středoevropského času obchodovalo poblíž 4 958 amerických dolarů za troyskou unci, což znamená pokles zhruba o osm procent, uvedla agentura Reuters. Ještě ve čtvrtek se cena vyšplhala na rekordních 5 594 amerických dolarů za unci. Navzdory dnešnímu výprodeji si však zlato za celý měsíc připisuje zisk kolem 15 procent.
Leden byl pro zlato mimořádně silný a i přes aktuální propad by kov mohl zaznamenat nejvyšší měsíční růst od roku 1999. Zájem investorů dlouhodobě podporují geopolitické i ekonomické nejistoty, které zvyšují poptávku po bezpečných aktivech.
Oznámení nového šéfa Fedu
Trhy nyní reagují především na očekávání, že americký prezident Donald Trump by mohl už dnes oznámit nástupce současného šéfa americké centrální banky Federální rezervní systém. V čele Fedu nyní stojí Jerome Powell, jehož mandát se blíží ke konci. Stále častěji se jako možný nástupce zmiňuje bývalý guvernér Fedu Kevin Warsh, který je považován za zastánce opatrnějšího přístupu k uvolňování měnové politiky.
Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.
Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla
Zprávy z firem
Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.
Vyhlídka na vyšší úrokové sazby po delší dobu snižuje atraktivitu zlata, které samo o sobě nenese žádný úrokový výnos. K poklesu ceny navíc přispívá i posilování amerického dolaru, jenž se odrazil od víceletých minim. Silnější dolar zdražuje zlato pro zahraniční investory a tlumí jejich poptávku.
Výrazné ztráty dnes zaznamenávají i další drahé kovy. Cena stříbra klesla o více než 17 procent na zhruba 96 amerických dolarů za unci, poté co se ve čtvrtek dostala až na rekordních 122 amerických dolarů za unci. Od začátku ledna si přitom stříbro připisuje zisk kolem 42 procent a směřuje k historicky nejvyššímu měsíčnímu růstu. Platina dnes ztrácí zhruba 16 procent a palladium více než 13 procent.