Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu
Tchaj-wan vítá víkendový zásah amerických sil ve Venezuele. Podle představitelů tchaj-wanských bezpečnostních kruhů, které cituje agentura Bloomberg, zásah dokládá, že Spojené státy jsou akceschopné, ochotné použít vojenskou sílu k prosazení svých zájmů. Navíc se prý ukazuje, že americké zbraně si efektivně umí poradit se zbraňovými systémy ruské a čínské provenience, na něž se spoléhal venezuelský režim Nicoláse Madura.
Zmíněné tchaj-wanské bezpečnostní kruhy se neobávají, že by porušení mezinárodního práva ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, jež venezuelský zásah doprovázelo, mělo Peking povzbudit k přepadení ostrova. Naopak, předpokládají odstrašující efekt. Podobně se už o víkendu vyjádřil také například bývalý americký diplomat Ryan Hass, který nyní působí v předním think-tanku Brookings Institution. Ten uvedl, že venezuelská akce Spojených států nijak zásadně nezmění čínské úvahy o možném napadení Tchaj-wanu. „Peking od kinetické nebo jiné akce na Tchaj-wanu neodrazuje mezinárodní právo a normy.“
To, co Čínu odrazuje, je mnohem spíše tchaj-wanská výzbroj, dodávaná Spojenými státy, a Washington stojící v pozadí, akceschopný a ochotný prosazovat své zájmy.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu, informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který má stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním, včetně pašování drog do Spojených států.
Rekordní dodávka zbraní
Minulý měsíc Trump schválil prodej amerických zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 230 miliard korun. Jedná se o jeden z největších zbrojních nákupů Tchaj-wanu v historii. Trump mu čile zbraně prodával už v prvním funkčním období, v letech 2017 až 2021, kdy celková cenovka dosáhla 18,7 miliardy dolarů, v přepočtu dle dnešního kursu necelých 390 miliard korun. Administrativa Trumpova nástupce i předchůdce v jednom, Joea Bidena, pak ostrovu schválila zbraně za 8,7 miliardy dolarů neboli přibližně 180 miliard korun. Dohromady tak Tchaj-wan v posledních devíti letech nakoupil americké zbraně za nějakých 800 miliard korun.
Pro srovnání, Venezuela nakoupila od Číny v desetiletí končícím rokem 2020 zbraně za 495 milionů dolarů, tedy zhruba 10 miliard korun. Stala se tak největším odběratelem čínských zbraní v Jižní Americe. Větším dodavatelem zbraní Caracasu už v daném období bylo pouze Rusko, zodpovídající za 60 procent importu zbraní do Venezuely.
Tchaj-wan si pochvaluje pokročilou úroveň amerických zbraní v porovnání s ruskými a čínskými, kterou prý doložil víkendový zásah amerických složek proti Madurovi. „Zásah plně odhalil pokročilou úroveň amerických systémů v porovnání se zbraněmi, které Venezuela získala od Ruska a Číny,“ řekl dnes před tchaj-wanskými zákonodárci náměstek ministra obrany ostrova Sü S’-ťien.
Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.
Právě pokročilost amerických zbraňových systému je Tchj-wancům dalším důvodem k optimismu. Venezuelský zásah totiž dle nich dokládá jak akceschopnost Američanů, tak právě technologickou nadřazenost jejich zbrojního vybavení.
Výsledek víkendové operace pozitivně přijímají jak tchaj-wanské bezpečnostní kruhy, tak také sám Trump. Ten se netají tím, že po Venezuele by další na řadě mohla být Kolumbie. Včera Trump varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, jejž označil za „vyšinutého“, že pokud rychle neustanou dodávky kokainu do USA, zasáhne.