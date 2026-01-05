Nový magazín právě vychází!

Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu

Čínský prezident Si Ťin-pching
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Tchaj-wan vítá víkendový zásah amerických sil ve Venezuele. Podle představitelů tchaj-wanských bezpečnostních kruhů, které cituje agentura Bloomberg, zásah dokládá, že Spojené státy jsou akceschopné, ochotné použít vojenskou sílu k prosazení svých zájmů. Navíc se prý ukazuje, že americké zbraně si efektivně umí poradit se zbraňovými systémy ruské a čínské provenience, na něž se spoléhal venezuelský režim Nicoláse Madura.

Zmíněné tchaj-wanské bezpečnostní kruhy se neobávají, že by porušení mezinárodního práva ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, jež venezuelský zásah doprovázelo, mělo Peking povzbudit k přepadení ostrova. Naopak, předpokládají odstrašující efekt. Podobně se už o víkendu vyjádřil také například bývalý americký diplomat Ryan Hass, který nyní působí v předním think-tanku Brookings Institution. Ten uvedl, že venezuelská akce Spojených států nijak zásadně nezmění čínské úvahy o možném napadení Tchaj-wanu. „Peking od kinetické nebo jiné akce na Tchaj-wanu neodrazuje mezinárodní právo a normy.“

To, co Čínu odrazuje, je mnohem spíše tchaj-wanská výzbroj, dodávaná Spojenými státy, a Washington stojící v pozadí, akceschopný a ochotný prosazovat své zájmy.

Delcy Rodríguezová

Rodríguezová přebírá moc ve Venezuele a nabízí dialog Washingtonu

Politika

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu, informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který má stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním, včetně pašování drog do Spojených států.

ČTK

Přečíst článek

Rekordní dodávka zbraní

Minulý měsíc Trump schválil prodej amerických zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 230 miliard korun. Jedná se o jeden z největších zbrojních nákupů Tchaj-wanu v historii. Trump mu čile zbraně prodával už v prvním funkčním období, v letech 2017 až 2021, kdy celková cenovka dosáhla 18,7 miliardy dolarů, v přepočtu dle dnešního kursu necelých 390 miliard korun. Administrativa Trumpova nástupce i předchůdce v jednom, Joea Bidena, pak ostrovu schválila zbraně za 8,7 miliardy dolarů neboli přibližně 180 miliard korun. Dohromady tak Tchaj-wan v posledních devíti letech nakoupil americké zbraně za nějakých 800 miliard korun.

14 fotografií v galerii

Pro srovnání, Venezuela nakoupila od Číny v desetiletí končícím rokem 2020 zbraně za 495 milionů dolarů, tedy zhruba 10 miliard korun. Stala se tak největším odběratelem čínských zbraní v Jižní Americe. Větším dodavatelem zbraní Caracasu už v daném období bylo pouze Rusko, zodpovídající za 60 procent importu zbraní do Venezuely.

Tchaj-wan si pochvaluje pokročilou úroveň amerických zbraní v porovnání s ruskými a čínskými, kterou prý doložil víkendový zásah amerických složek proti Madurovi. „Zásah plně odhalil pokročilou úroveň amerických systémů v porovnání se zbraněmi, které Venezuela získala od Ruska a Číny,“ řekl dnes před tchaj-wanskými zákonodárci náměstek ministra obrany ostrova Sü S’-ťien.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Právě pokročilost amerických zbraňových systému je Tchj-wancům dalším důvodem k optimismu. Venezuelský zásah totiž dle nich dokládá jak akceschopnost Američanů, tak právě technologickou nadřazenost jejich zbrojního vybavení.

Výsledek víkendové operace pozitivně přijímají jak tchaj-wanské bezpečnostní kruhy, tak také sám Trump. Ten se netají tím, že po Venezuele by další na řadě mohla být Kolumbie. Včera Trump varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, jejž označil za „vyšinutého“, že pokud rychle neustanou dodávky kokainu do USA, zasáhne

Rodríguezová přebírá moc ve Venezuele a nabízí dialog Washingtonu

Delcy Rodríguezová
ČTK
ČTK
ČTK

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu, informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který má stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním, včetně pašování drog do Spojených států.

„Vyzýváme vládu USA ke spolupráci na agendě zaměřené na sdílený rozvoj v rámci mezinárodního práva,“ uvedla Rodríguezová v noci na dnešek na síti Telegram v prohlášení, které podepsala jako úřadující prezidentka. Venezuelský nejvyšší soud ji o víkendu pověřil dočasným vedením země. „(Americký) prezident Donald Trump, naši lidé a náš region si zaslouží mír a dialog, ne válku,“ dodala s tím, že Venezuela znovu potvrzuje svůj závazek k míru a usiluje o život bez vnějších hrozeb. Rodríguezová prohlášení zveřejnila po nedělním prvním zasedání kabinetu bez Madura.

14 fotografií v galerii

Americký prezident Donald Trump v neděli Rodríguezové pohrozil, že může zaplatit vyšší cenu než Maduro, pokud „neudělá to, co je správné“. V noci na dnešek Trump řekl, že jeho administrativa jedná s lidmi, kteří se ujali vedení Venezuely. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo má situaci ve Venezuele pod kontrolou. Trump také uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na „snaze spravit“ tuto zemi.

Americký prezident Donald Trump

Nevěřím, že Ukrajinci zaútočili na rezidenci Putina, řekl Trump

Politika

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulé pondělí tvrdil, že Ukrajina zaútočila 91 bezpilotními letouny na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti, přičemž všechny drony byly zničeny.

ČTK

Přečíst článek

Trump a americký ministr zahraničí Marco Rubio od představitelů vlády v Caracasu čekají zásadní změny a splnění požadavků Spojených států. Mezi ně podle amerických médií patří zastavení obchodu s drogami a omezení působení drogových gangů či řízení venezuelského ropného sektoru „ve prospěch lidu“. V noci na dnešek Trump novinářům řekl, že žádá, aby Rodríguezová poskytla USA plný přístup ke zchátralé venezuelské ropné infrastruktuře. „Pokud se nebudou chovat slušně, udeříme podruhé,“ zopakoval americký prezident podle Reuters.

V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené státy k okamžitému propuštění venezuelského prezidenta a jeho manželky, přičemž Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“. V neděli ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené síly byly po celé zemi uvedeny do stavu pohotovosti, aby zajistily suverenitu země.

Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte

Tereza Zavadilová
tzv

V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.

Na české firmy padne od letošního roku nová povinnost vůči státu, takzvané Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Místo jednotlivých povinných hlášení na státní úřady budou podávat nový report. Povinnost budou mít všechny firmy včetně živnostníků, kteří mají třeba jednoho zaměstnance či brigádníka. Podle Michala Czigleho bude muset hlášení podávat jakýkoliv právní subjekt, který vyplácí odměnu, ze které je odváděno sociální, zdravotní pojištění a daň. Takže třeba Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ), která vyplácejí předsedovi odměnu. 

„Je to odměna za nějakou práci nebo výkon činnosti, bez ohledu na to, jestli je finanční nebo naturální. Pokud mám člena nebo předsedu výboru SVJ, který vede jednotku a pobírá za to jednou za rok odměnu čistě za výkon funkce, tak v tu chvíli musí SVJ reportovat, protože už je zaměstnavatelem,“ doplňuje Lucie Dryáková.

Hlášení navíc dosavadní reportovací povinnost rozšiřuje. Stát tak bude mít k dispozici řadu dat. „Cílem digitalizace je nejenom to, že data budou na jednom místě. Obecně se začíná hovořit o tom, že tak jako firmy staví svůj byznys nebo obchodní strategii na datech a analýzách, úplně stejný mechanismus chce aplikovat stát. Chce propojit jednotlivé agendy, ať už se bavíme o dani z příjmu, pojistném nebo úřadu práce, který zajišťuje různé kurzy pro nezaměstnané. Stát chce predikovat politiku na trhu tak, aby měl data k dispozici a mohl na základě komplexních dat vyhodnocovat analýzy a dál s nimi pracovat,“ vysvětluje Lucie Dryáková. 

Stát tedy může teoreticky vidět i do takových věcí, jako zda firma dělá byznys legálně, Nebo zda neprovozuje takzvaný švarcystém, tedy zda má v angažmá na IČ lidi, kteří by správně měli být zaměstnanci. Do dat budou vidět i ostatní úřady, i Finanční správa. 

Není asistentka jako asistentka

I soukromé firmy budou muset kvůli hlášení například zjišťovat vzdělání zaměstnanců i přesně popisovat jejich pozice. „Velké firmy ve statistickém šetření mají pozice zařazeny podle oficiální nomenklatury, ale menší firmy často ne. Mají třeba neformálně označeného „administrativního pracovníka“. To nově nebude splňovat literu zákona, protože je potřeba definovat pozici podle oficiální nomenklatury. Nemůžu se spokojit s tím, že bych všem v kanceláři dala „administrativní pracovník“. Musím rozlišovat účetní, zkušenou účetní, asistentku, office manažera a podobně,“ říká Lucie Dryáková. 

Přesto, že tranzice na nový systému bude složitá, má i výhody. „Až to bude nastavené a bude to řádně fungovat, zaměstnavatel například nebude muset vystavovat evidenční listy důchodového pojištění. Správa si tyto věci bude schopna z dat připravit sama. Další výhoda je, že do systému budou mít přístupy i banky. Když budu potřebovat hypoteční úvěr, nebudu muset běžet za zaměstnavatelem s potvrzením, ale po autorizaci si banka data vytáhne sama přímo ze systému. Exekutoři tam budou mít přístup, takže odpadnou věci typu žádostí o součinnost zaměstnavatele pro vystavení exekučního příkazu na srážky ze mzdy. V další fázi, jestli se dokážeme dostat i k ročnímu zúčtování daně, které by dělal finanční úřad, tak by zaměstnavatel nemusel provádět tu agendu v prvním kvartálu. Pak je to velké vítězství a práce na straně zaměstnavatele bude mnohem menší než doposud,“ říká Michal Czigle. 

  • Jak bude moci stát zjistit z dat podvody nebo švarcystém?
  • Jaké pokuty od příštího roku hrozí?
  • Bude rozdíl mezi podáními pro malé a velké firmy?
  • Co za typy dat a kde bude stát schraňovat?
  • Jak bude povinnost během roku nabíhat?
  • Jak se co nejlépe připravit na povinnost měsíčního hlášení?

Poslechněte si pořad Newstream Business Club s experty s Deloitte ČR Lucií Dryákovou a Michalem Cziglem v rozhovoru s Terezou Zavadilovou

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Tereza Zavadilová

Přečíst článek
