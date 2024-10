Francouzský guvernér: ECB zřejmě opět sníží úrokové sazby

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) zřejmě na svém říjnovém zasedání přikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb, řekl italskému deníku La Repubblica guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau. Hrozí podle něj, že kvůli pomalému ekonomickému růstu inflace spadne pod dvouprocentní cíl ECB. Rada guvernérů bude zasedat 16. až 17. října ve slovinské Lublani.

ECB letos sazby snížila už dvakrát. Naposledy na zářijovém zasedání Rada guvernérů snížila depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,5 procenta. Základní úrokovou sazbu snížila o 0,6 procentního bodu na 3,65 procenta. Snížení sazeb na říjnovém zasedání v minulých týdnech nastínilo už více činitelů ECB, včetně prezidentky Christine Lagardeové či guvernéra finské centrální banky Olliho Rehna.

„Ano, celkem pravděpodobně,“ odpověděl Villeroy italskému listu na odpověď, zda ECB tento měsíc opět sníží sazby.

Guvernér připomněl, že v posledních dvou letech centrální bankéři reagovali na vysokou inflaci. „Nyní musíme sledovat i opačné riziko, tedy podstřelení našeho cíle v důsledku slabého růstu a příliš dlouhé restriktivní měnové politiky,“ dodal.

Podle Villeroye by ECB mohla depozitní sazbu snížit i v příštím roce. „Pokud budeme mít příští rok udržitelnou dvouprocentní inflaci a pokračující prognózu slabého růstu, nebude žádný důvod, aby měnová politika zůstala restriktivní a naše sazby byly nad neutrální úrokovou sazbou,“ doplnil. Neutrální sazba je taková, která ani nestimuluje, ani nezpomaluje ekonomický růst.

Říjnové zasedání bude hostit slovinská centrální banka. Rada guvernérů ECB sestává z šéfů centrálních bank jednotlivých členských států eurozóny.

