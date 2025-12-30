Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Tomáš Kudela: Fed čeká divoký rok. Přijde Trumpův guvernér

Tomáš Kudela: Fed čeká divoký rok. Přijde Trumpův guvernér

Předseda Rady Federálního rezervního systému Jerome Powell
ČTK
Tomáš Kudela
Tomáš Kudela

Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. Americká centrální banka Fed snížila sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 procenta, Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny stejně jako Česká národní banka. A co přinese rok 2026? Od ČNB se očekává jestřábí postoj, ECB se nejspíš bude pevně držet dosavadní praxe, ale Fed čeká divoký rok. Bude oznámen nový guvernér, jehož hlavním úkolem bude snížit sazby bez ohledu na inflaci.

Poslední zasedání roku 2025 přineslo v souladu s očekáváním trhu snížení sazeb o 25 bodů na 3,75 procenta. Ve Fedu ale přetrvává nejednotnost ohledně dalšího vývoje sazeb. Objevili se zastánci spíše opatrného přístupu a pomalejšího snižování, jiní ale očekávají spíše rychlejší a výraznější pokles sazeb. Tomuto rozkolu se věnoval i guvernér Jerome Powell, který zmínil, že všichni členové měnového výboru FOMC se shodnou na tom, že inflace je vysoká a trh práce má potenciál k problémům. V čem vzniká rozkol je pak to, co vnímají jednotliví členové měnového výboru FOMC jako palčivější problém do budoucna. Ti, kdo vnímají jako větší problém inflaci a její možný nárůst, jsou zastánci spíše vyšších sazeb. Na druhé straně ti, kdo mají větší obavy z trhu práce, tvrdí, že je třeba uvolnit monetární politiku více, aby nenastaly větší problémy.

Americký trh práce přinesl také poměrně slabá data. Zpožděné zprávy z trhu práce (takzvané payrolls) za listopad ukázaly na slabou tvorbu nových pracovních míst a zároveň na vzestup míry nezaměstnanosti na 4,6 procenta, tedy nejvýše od třetího čtvrtletí roku 2021. Fed má obavy z toho, že americké firmy momentálně nejsou zrovna při chuti s nabíráním nových zaměstnanců, a pokud by došlo na výraznější propouštění, bylo by pro lidi náročné najít novou práci. Jerome Powell ji na jedné z tiskových konferencí shrnul jako „no hire, no fire“.

Bývalý český prezident a premiér Václav Klaus

Stanislav Šulc: Stát nelze řídit jako firmu, potvrdil nyní Václav Klaus v kritice Babiše

Názory

Řídit stát jako firmu. Tak znělo heslo, se kterým Andrej Babiš vstoupil do politiky a s nímž zválcoval celý polistopadový politický establishment. Ačkoli s touto frází už tolik neoperuje, v podstatě s ní pořád myšlenkově pracuje. A stejně tak třeba Donald Trump v Americe. Přitom to je nesmysl, jak nejnověji ve svém komentáři pro Lidovky potvrdil i exprezident Václav Klaus. A tím se vydal poměrně brzy „pomáhat“ Andreji Babišovi v řízení země.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Evropská centrální banka (ECB) v souladu s očekáváním trhu ponechala sazby beze změny. ECB je momentálně v neobyčejně komfortní situaci, kdy se inflace drží blízko cíle napříč eurozónou, a hlavně v největších ekonomikách. ECB se tak bude snažit neopravovat něco, co funguje a dokud neuvidíme v datech výraznější posun, na pohyb sazeb nemá cenu sázet. Eurozóna by měla v průběhu příštího roku vykázat i nějaký růst, ale ten zůstane daleko za tím, co by Evropa potřebovala k tomu, aby se začala výrazněji stavět na nohy. Má to ve svých rukou, jen to jde hodně ztěžka a pomalu.

Česká národní banka pak v souladu s širokým očekáváním trhu ponechala sazby beze změny a vysvětlila svůj postoj k inflaci. Ta v listopadu klesla na 2,1 procenta, tažená na nižší hodnoty poklesem cen potravin. Trhy, vědomy si možnosti dalšího poklesu inflace způsobeného rozhodnutím vlády o přenesení nákladů na obnovitelné zdroje na státní rozpočet, začaly spekulovat o tom, jestli eventuální pokles inflace pod cíl ČNB nemůže vést k obnovení dlouho zapomenuté debaty o snížení sazeb na 3,25 procenta. To bylo ještě v první polovině roku vnímáno jako poměrně možné a teď k tomu mělo pomoci ještě odložení emisních povolenek ETS2.

ČNB však zdůraznila, že se na snižování sazeb nechystá, i kdyby došlo na pokles nominální inflace pod hladinu 2,0 procenta. Důvodem je to, že ČNB se rozhoduje podle jádrové inflace, která je o vlivy energií a vládních kroků očištěná, a u ní, naopak, očekává setrvání nad cílem, stanoveným také na 2,0 procenta. Jádrovou inflaci by měl držet na vyšších hodnotách přetrvávající svižný růst cen ve službách, neustávající růst cen nemovitostí a také větší utrácení nové vlády, která ve volbách lidem slíbila velké transfery peněz ze státního rozpočtu. K tomu je třeba připočítat také očekávání solidního výkonu domácí ekonomiky, která by měla růst nad 2 procenta, tedy blízko svého potenciálu. ČNB tak potvrdila, že momentálně neplánuje snižovat sazby, i když si nechtěla zavřít dveře k žádnému z možných kroků. Nadále tak platí, že hodnota 3,50 procenta zůstane po delší dobu, a pokud se nestane nic zásadního, počítejme s nejbližším pohybem spíše směrem vzhůru.

Výhled na rok 2026

Od České národní banky po jejích prohlášeních z posledního zasedání nečekáme nic jiného než jestřábí postoj. ČNB připravila trhy na to, že pokles nominální inflace pod cíl nebude důvodem k poklesu sazeb, pokud se nepromítne i do jádrové inflace. Tu ale bude držet na vyšších hodnotách řada proinflačních faktorů, které (mírně) levnější energie těžko přetlačí. Počítejme tak s tím, že sazby zůstanou minimálně v první půli roku tam, kde jsou, a případná debata o jejich poklesu bude rychle utnuta pohledem na hodnotu jádrové inflace. Změnit by se to teoreticky mohlo v druhé polovině roku, ale k tomu je nutné splnění řady podmínek a nesplnění ještě delší rady předvolebních slibů nové vlády.

Koruně by tento výhled měl prospívat. Očekáváme slušný růst ekonomiky a vyšší sazby, což jsou podmínky k posilování koruny. Trhy se budou asi jen málo zabývat tím, že slabší investice spíše podvazují růst v budoucích letech a budou soustředěny na solidní čísla. Ta budou podporovaná také utrácením nové vlády, která má pořádnou dávku slibů ke splnění.

Princ Alfréd z Lichtenštejna s manželkou Alicí

Princ Alfréd: Na údržbu zámku nám musí vydělat lesy

Leaders

Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek, v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Evropská centrální banka se bude podle našeho názoru držet pevně dosavadní praxe. Ta drží inflaci stabilní, a přestože na trhu máme signály, že některé země, zejména Francie, volají po nižších sazbách, zatím byly oslyšeny. Euro tak bude čelit realitě stability sazeb a bude netrpělivě vyhlížet balík peněz, který chystá německá vláda. Čekání je už hodně dlouhé a objevují se pochyby o tom, že doručí očekávaný boost ekonomiky. Pokud by se ukázalo, že se 500 miliard eur rozpustí do ekonomiky bez většího efektu, byla by to pro současnou vládu katastrofa, kterou by vyřešily až předčasné volby. Podle současných předvolebních průzkumů by to znamenalo předání moci v zemi AfD, což by euru uškodilo. Jinak by ale euro mohlo být poměrně stabilní a bude čekat na to, co se bude dít v USA.

Fed čeká divoký rok. Hned zkraje roku bychom se měli dočkat oznámení o novém guvernérovi, který bude mít jediný úkol – snížit sazby v podstatě bez ohledu na inflaci. Ta se bude řešit až po midterms, které Trump nutně potřebuje zvládnout, aby mohl dále vládnout. Trhy tak počítají s poklesem sazeb. Výměna na guvernérském postu by měla přijít až v květnu, ale nový guvernér bude schopen tvořit svou agendu a ovlivňovat trhy už po svém oznámení. Sledovat budeme také americkou ekonomiku. Ta vykázala poměrně solidní čísla a zřejmě bude brzdit oslabování dolaru, které by normálně pokles sazeb způsobil.

Autor je hlavním analytikem společnosti SAB Finance. 

ilustrační foto

Cenové inferno končí. Voda a teplo v roce 2026 už české peněženky nevysají

Názory

Po mimořádném zdražování posledních let se vývoj cen základních komunálních služeb v České republice postupně stabilizuje. Vodné, stočné i teplo sice nadále mírně rostou, tempo zdražování však výrazně zpomalilo a pohybuje se většinou jen v řádu jednotek procent. Důvodem jsou doznívající inflace a snaha dodavatelů nezdražovat nad rámec nutných nákladů.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Jak budou vypadat trhy v dalších měsících, naznačí končící týden

Přehledně: Končí týden, který určí náladu na akciových trzích. Jaké dobré a špatné zprávy přinesl?

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun

Lidé více myslí na investice do klidného stáří
Profimedia.cz
nst
nst

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) oslaví začátkem ledna druhé výročí a jeho obliba stále roste. Experti očekávají, že do konce roku překročí hranici 200 tisíc uzavřených smluv. Největší zájem o DIP bývá v prosinci. Pokud lidé chtějí využít maximálního daňového odečtu a uspořit za letošek až 7 200 korun, mají už jen pár dnů. Jak Češi investují na stáří a co říkají odborníci?

Že se na státní důchod spoléhat nedá, je jasné většině Čechů – plně mu důvěřuje pouhých 3,7 procenta lidí ve věku 18 až 60 let. Demografické změny a klesající náhradový poměr jasně ukazují, že pro zajištění klidného a finančně zajištěného stáří je potřeba vzít budoucnost do vlastních rukou.

„Je dobře, že si většina lidí uvědomuje, že na státní důchod se spoléhat nedá. Klíčové je začít spořit co nejdříve, aby složené úročení mělo čas pracovat. Čím dříve začnete, tím menší částky vám bude stačit dávat stranou,“ upozorňuje Martin Luňáček, produktový ředitel Portu.

Daňové výhody, které se vyplatí

DIP nabízí atraktivní daňové zvýhodnění – vklady až do výše 48 tisíc korun ročně si lze odečíst ze základu daně a ušetřit tak až 7 200 korun. Podle dat Ministerstva financí loni každý účastník DIPu ušetřil v průměru 3 500 korun. V souhrnu dosáhly daňové úlevy za první rok 400 milionů korun. Další výhodou je možnost příspěvků od zaměstnavatele. Například na Portu firmy přispívají na DIP v průměru 2 238 korun měsíčně, což je téměř dvojnásobek oproti klasickému penzijku.

Největší zájem o DIP přichází tradičně v prosinci, kdy lidé chtějí využít maximální daňovou úsporu. Téměř třetina všech DIPů v roce 2024 vznikla v posledních dvou měsících a třetina všech peněz přichází právě v prosinci.

Portu, užito se svolením

Úspěšný start potvrzují čísla

Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) mělo DIP ke konci září více než 184 tisíc aktivních smluv s objemem aktiv přesahujícím 5,9 miliardy korun.

Portu, užito se svolením

Investiční platforma Portu, jeden ze tří největších poskytovatelů na trhu, eviduje přes 40 tisíc klientů se zainvestovanými více než 2 miliardami korun.

„Zájem investorů o DIP potvrdil, že tento nový typ vytváření úspor na důchod přispěl k atraktivitě třetího penzijního pilíře. Průměrně je na jednu smlouvu po necelých dvou letech zainvestováno 32 tisíc korun,“ hodnotí Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Portu, užito se svolením

Flexibilita a vyšší výnosy

Na rozdíl od klasického penzijního připojištění nabízí DIP plnou kontrolu nad investicemi. Investor si může portfolio složit podle vlastních preferencí nebo využít přednastavená řešení. Například portfolia Portu staví na akciových ETF s průměrným ročním výnosem 7 až 9 procent, což tradiční penzijní fondy většinou nepřekonají.

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Money

Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.

Věra Tůmová

Přečíst článek

„Veřejnost stále více chápe, že na důchod je třeba investovat, a ne spořit. Poskytovatelé uchopili DIP skvěle a neúnavně pomáhají s edukací veřejnosti,“ konstatuje Dominik Stroukal, člen NERV a ekonom Metropolitní univerzity Praha.

Kdo investuje do DIPu?

V případě investiční platformy Portu je průměrný věk klienta 40 let, nejsilnější zastoupení má přitom věková skupina 27 až 45 let (53 procent uživatelů). Investují ale lidé napříč generacemi – od 18 do 86 let. Muži sice převládají, ale podíl žen se zvyšuje a nyní dosahuje téměř 40 procent. Zajímavostí je, že 9 procent klientů má ve svém DIPu zahrnuty i kryptoměny.

„Češi DIPu přicházejí na chuť, což je krok správným směrem. Demografický výhled je natolik tristní, že se podpora vlastního investování stává nutností,“ uzavírá Jan Berka, hlavní ekonom Portu.

Radim Krejčí, zakladatel a CEO investiční platformy Portu

Radim Krejčí z Portu: DIP je cestou k udržitelnějším důchodům. Věřím, že ho Češi docení

Leaders

Od počátku roku si dlouhodobý investiční produkt zřídilo již téměř 80 tisíc lidí. A podle Radima Krejčího, zakladatele a CEO investiční platformy Portu, toto číslo jen poroste. „Lidé si začnou s koncem roku uvědomovat tu výhodu daňového odpočtu ve výši až 48 tisíc korun ročně a důchodový účet si založí. Na konci příštího roku by mohlo mít DIP až 300 tisíc lidí, pak by se to už začalo nabalovat jako sněhová koule,“ myslí si Krejčí.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří, radí experti

Experti: Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Nová zbraň proti nízkým důchodům. Jmenuje se “dlouhodobý investiční produkt”

Nová zbraň proti nízkým důchodům. Vláda umožnila zvýšit penzi dlouhodobým investováním

Politika

Věra Tůmová

Přečíst článek

Jiří Vančura: Byt už není „automaticky dobrá“ investice

Jiří Vančura: Byt už není „automaticky dobrá“ investice
iStock
Jiří Vančura
Jiří Vančura

Byt už není sázka na jistotu. Vyšší sazby mění logiku realitních investic a je snadné se u toho přepočítat. Rizikem pro dostupnost bydlení není jen výše sazeb, ale hlavně nedostatečná výstavba. „Bez zrychlení přípravy projektů se tlak na ceny v atraktivních místech úplně neztratí,“ uvádí Jiří Vančura, ředitel úseku nemovitostního financování Trinity Bank, ve svém výhledu, kam se podívá realitní trh v roce 2026.

Rok 2025 potvrdil, že realitní trh v Česku se po období nejistoty znovu nadechuje, ale zároveň je výrazně segmentovaný a citlivější na kvalitu. U rezidenčního bydlení se obnovila aktivita kupujících – zejména v Praze, Brně a dalších silných centrech a u projektů v dobrém standardu. To vše i přesto, že se úrokové sazby po předchozím poklesu spíše stabilizovaly. Návrat k éře „extrémně levných“ hypoték z minulých let zatím nikdo realisticky nečeká, a právě to mění investiční kalkulaci.

Poptávka se vrátila, nabídka zůstává slabá

Klíčovým tématem roku 2025 byla kombinace oživené poptávky a dlouhodobě omezené nabídky. Část domácností odkládala rozhodnutí o koupi v letech 2022–2024 kvůli vysokým sazbám a obecné nejistotě. Jakmile se podmínky stabilizovaly a lidé si na nové prostředí zvykli, poptávka se vrátila – jenže nabídka nových bytů zůstává strukturálně nedostatečná. Zároveň se stále projevuje dlouhá doba přípravy projektů a povolovacích procesů. Výsledkem je, že ceny v mnoha lokalitách neklesaly a u kvalitních nemovitostí naopak znovu rostly, i když většinou už ne tempem „rychlých let“ předchozího cyklu.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)
video

Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?

Reality

Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.

pej

Přečíst článek

Rok 2026: normalizace místo euforie

Pro rok 2026 očekávám spíše scénář postupné normalizace než další plošnou cenovou euforii. Pokud zůstanou sazby relativně stabilní, tempo růstu cen bude pravděpodobně mírnější a mnohem více selektivní podle lokality, kvality a energetických parametrů. Rizikem pro dostupnost bydlení není jen výše sazeb, ale hlavně nedostatečná výstavba. Bez zrychlení přípravy projektů se tlak na ceny v atraktivních místech úplně neztratí.

Developerům zdražuje čas i kapitál

Z pohledu developerů je potřeba vnímat realitu: cenu bytu netvoří jen „marže“, ale součet ceny pozemků, stavebních nákladů, požadavků na standard a udržitelnost, ceny financování a času. Dlouhé povolování prodražuje kapitál, zvyšuje riziko projektu a snižuje ochotu pouštět se do výstavby bez předprodejů. Výsledný účet pak v praxi vždy platí trh – tedy kupující nebo nájemník.

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Reality

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Investice do bytu už není „automaticky dobrá“ investice

Zásadní posun oproti minulým letům ale vidím v tom, že investice do nemovitosti dnes už není tak jednoznačná a „samoběžná“ jako v době levných peněz. V období nízkých sazeb fungovala finanční páka: investor si levně půjčil, nájem často pokryl velkou část splátky a zbytek „dovydělal“ kapitálový růst. V prostředí vyšších sazeb už tento model sám o sobě nevychází.

U řady investičních bytů dnes platí, že nájemní výnos po odečtení všech nákladů často nepokrývá cenu financování – nebo ji pokrývá jen částečně. To neznamená, že nemovitost je špatná investice, ale znamená to, že musí být mnohem přesněji spočítaná a investor musí vědět, co je jeho hlavní zdroj návratnosti:

  • zda je to dlouhodobý stabilní nájemní výnos,
  • nebo očekávání kapitálového růstu,
  • nebo kombinace obojího v delším horizontu.

A právě tady je důležité dodat: spoléhat pouze na kapitálový růst už nemůže být automatická jistota. V silných centrech bude růst pravděpodobně dlouhodobě podporovaný nabídkovou bariérou a migrací, ale mimo hlavní centra mohou být scénáře odlišné.

Setkání Realitního Clubu
video

Nájemní bydlení je nevyhnutelné. Hlavně ve velkých městech, shodli se odborníci

Reality

Příklon k nájemnímu bydlení, mikrobyty i 15minutové město. To jsou témata, která vytáhli realitní odborníci na dalším setkání Realitního Clubu, který pořádá Newstream.cz, v diskusi na téma budoucnost bydlení.

nst

Přečíst článek

Demografie jako riziko pro regiony a menší města

Zvlášť opatrný bych byl u investic do starších bytů v regionech a menších městech, kde může působit několik faktorů najednou. Část těchto lokalit čelí přirozenému odlivu obyvatel směrem do velkých měst – za prací, školami i službami. To může v delším horizontu znamenat slabší růst nájmů, vyšší citlivost na ekonomické zpomalení a také větší riziko delší neobsazenosti.

K tomu se přidává druhá rovina, kterou mnoho drobných investorů podceňuje: technický stav budovy a budoucí náklady. U starších bytových domů mohou postupně přicházet investice do fasády, střechy, stoupaček, výtahu, statiky, energetických opatření nebo do společných částí. A i když samotný byt vypadá po rekonstrukci dobře, finanční realitu často určuje stav celého domu a rozhodování SVJ. Pro investora pak nejde jen o to, „kolik stojí byt“, ale o to, jaké povinné a prakticky nevyhnutelné náklady ho čekají v dalších letech – a zda je v lokalitě dokáže promítnout do nájmu.

Proto bych dnes řekl, že investice do rezidenční nemovitosti je víc než dříve o znalosti lokality, domu a mikroekonomiky projektu. Rozdíl mezi „dobrou investicí“ a „průměrným kompromisem“ se zvětšuje. A rozdíl mezi „papírovým výnosem“ a skutečným výnosem po všech nákladech může být překvapivě velký.

Setkání Realitního Clubu 17. června 2025

Nedostupnost bydlení? Jen ve velkých městech. Bydlet v Praze je status, za který se platí

Reality

V Česku se staví pomalu a málo. V Praze a dalších velkých městech se v důsledku toho hovoří dokonce i krizi bydlení, shodli se odborníci Realitního Clubu, který pořádá Newstream.

nst

Přečíst článek

Výnosové nemovitosti: důraz na disciplínu

U větších výnosových nemovitostí byl rok 2025 o selektivitě a disciplíně. Investoři i banky se dívají přísněji na kvalitu cash flow, délku nájemních smluv, refinanční riziko a schopnost nemovitosti obstát při vyšší ceně kapitálu než v letech 2018–2021. Zároveň je vidět, že domácí kapitál je aktivní a u části transakcí přebírá iniciativu – ne proto, že by zahraniční investoři z trhu zmizeli, ale proto, že stále existuje cenový rozdíl mezi očekáváním prodávajících a výnosy, které investoři při dnešní ceně financování požadují.

Rok 2026 bude podle mě rokem další stabilizace – s mírným růstem u kvalitní rezidence v silných lokalitách, selektivní aktivitou u výnosových aktiv a pokračujícím tlakem na zrychlení výstavby. Současně ale platí, že „realitní investice“ se vrátila do režimu, kdy už nestačí obecná poučka „byt je jistota“. Bude mnohem víc rozhodovat správný výběr lokality, kvalita nemovitosti, technický stav budovy a realistická práce s výnosem i riziky.

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Stejná hypotéka a rozdílná splátka. I o několik tisíc. Nabídky bank se stále více rozcházejí

Money

nst

Přečíst článek
Jan Sadil

Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme