Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality
Kryptoměny vloni udělaly krok do hlavního proudu financí, ale zároveň přišly o auru jednoduché investiční pohádky. Regulace, ETF a velké peníze změnily pravidla hry – a trh ukázal, že bez iluzí je krypto mnohem tvrdší disciplína.
Rok 2025 se pro kryptoměny stal obdobím vystřízlivění. Trh, který byl ještě nedávno synonymem extrémní spekulace, se postupně mění v regulované finanční aktivum. Zároveň se ale ukázalo, že institucionální zájem sám o sobě nezaručuje stabilní výnosy ani ochranu před výraznou volatilitou.
Regulace jako zásadní zlom
Jedním z největších posunů letošního roku je přijetí výraznějšího regulačního rámce, zejména ve Spojených státech. „V roce 2025 bych u kryptoměn určitě vyzdvihl přijetí regulačního rámce, který plnohodnotně institucionalizuje kryptoměny ve společnosti,“ říká Kryštof Míšek z Argos Capital. Podle něj americký Kongres přijal a prezident podepsal první významný kus kryptoměnové legislativy v historii země.
Změnil se i přístup regulátorů. Namísto plošných represí přicházejí konkrétní pravidla, která dávají trhu jasnější mantinely. „Firmy se dnes cítí sebevědoměji při uvádění nových produktů a služeb na trh ve Spojených státech,“ dodává Míšek. Právě rok 2025 tak může být vnímán jako milník, kdy se krypto definitivně posouvá blíže tradičním financím.
Investiční banky a velké fondy si pohráli s bitcoinem. "Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli," píše v komentáři kryptoměnový odborník Dušan Kmetyo. Co to pro bitcoin tedy znamená?
Wall Street si pohrála s bitcoinem. Je to špinavá hra?
Názory
Investiční banky a velké fondy si pohráli s bitcoinem. "Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli," píše v komentáři kryptoměnový odborník Dušan Kmetyo. Co to pro bitcoin tedy znamená?
Silný začátek, tvrdá korekce
Navzdory institucionalizaci ale kryptoměny v roce 2025 část investorů zklamaly. Zatímco roli uchovatele hodnoty letos převzaly především drahé kovy, krypto nabídlo spíše volatilitu než stabilní růst.
Bitcoin během roku prudce posílil díky zvýšenému zájmu o bitcoinové ETF a jeho cena atakovala až 124 tisíc dolarů za jednu minci. Následná korekce však přinesla pokles o zhruba 30 procent a ke konci roku se bitcoin obchodoval kolem 88 tisíc dolarů. Ethereum si prošlo podobným vývojem – po silném růstu v první polovině roku se jeho cena stáhla zpět k úrovním pod třemi tisíci dolarů.
Podle Míška si tak investoři jako ochranu hodnoty v roce 2025 častěji vybírali stříbro a zlato. Stříbro posílilo o více než 180 procent a poprvé překonalo hranici 80 dolarů za troyskou unci, zlato přidalo přes 70 procent a pohybuje se kolem 4500 dolarů za unci.
Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.
Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se
Leaders
Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.
Volatilita jako přirozená součást trhu
Podle Tomáše Kacerovského, portfolio manažera WOOD & Company, současný vývoj zatím nepůsobí jako začátek klasického medvědího trhu. Spíše jde o typickou fázi konsolidace po rychlém růstu. Prudké posílení přilákalo spekulativní kapitál, často s využitím pákového efektu, a při prvních známkách obratu následovalo hromadné zavírání pozic.
Podobné epizody bitcoin zažil už v minulosti, a to i v obdobích, která se zpětně ukázala jako dlouhodobě růstová. Zatímco krátkodobí investoři prodávají pod tlakem, dlouhodobí držitelé podle dat naopak poklesy často využívají k postupnému přikupování.
Jdou do většího investičního rizika, jsou disciplinovanější v odkládání peněz, a jakkoli překvapivé to v kontextu bytové krize, drahých nemovitostí nebo rostoucí obliby nájmů může být, stále hodně tíhnou k vlastnímu bydlení. Řeč je o investorech z generace Z, kterým se věnoval průzkum finančně poradenské skupiny Broker Consulting. „Mladší generace si víc a víc uvědomují, že to budou hlavně jejich peníze, které je v budoucnu zajistí,“ vysvětluje investiční ředitel Petr Šimčák.
Investoři si rostoucí trhy snadno spletou s vlastní genialitou, pořádný pokles tady dlouho nebyl
Trhy
Jdou do většího investičního rizika, jsou disciplinovanější v odkládání peněz, a jakkoli překvapivé to v kontextu bytové krize, drahých nemovitostí nebo rostoucí obliby nájmů může být, stále hodně tíhnou k vlastnímu bydlení. Řeč je o investorech z generace Z, kterým se věnoval průzkum finančně poradenské skupiny Broker Consulting. „Mladší generace si víc a víc uvědomují, že to budou hlavně jejich peníze, které je v budoucnu zajistí,“ vysvětluje investiční ředitel Petr Šimčák.
Makroekonomika a technologická rizika
Do dalšího vývoje promlouvá i makroekonomický kontext. Masivní rozpočtové deficity velkých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Francie, podle Míška podporují dlouhodobý investiční příběh bitcoinu. „Vzhledem k těmto deficitům očekávám v roce 2026 spíše zotavení bitcoinu a další růst aktiva,“ říká.
Zároveň ale nelze přehlížet technologická rizika. Saxo Bank ve svých tradičních Šokujících předpovědích upozorňuje na extrémní scénář předčasného prolomení kryptografického zabezpečení kvantovými počítači. I když jde o záměrně vyhrocený výhled, připomíná, že kryptoměny zůstávají nejen finančním, ale i technologickým aktivem.
Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.
Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru
Názory
Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.
Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.
Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí
Leaders
Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.