Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl
Zdeněk Pečený
Kryptoměny vloni udělaly krok do hlavního proudu financí, ale zároveň přišly o auru jednoduché investiční pohádky. Regulace, ETF a velké peníze změnily pravidla hry – a trh ukázal, že bez iluzí je krypto mnohem tvrdší disciplína.

Rok 2025 se pro kryptoměny stal obdobím vystřízlivění. Trh, který byl ještě nedávno synonymem extrémní spekulace, se postupně mění v regulované finanční aktivum. Zároveň se ale ukázalo, že institucionální zájem sám o sobě nezaručuje stabilní výnosy ani ochranu před výraznou volatilitou.

Regulace jako zásadní zlom

Jedním z největších posunů letošního roku je přijetí výraznějšího regulačního rámce, zejména ve Spojených státech. „V roce 2025 bych u kryptoměn určitě vyzdvihl přijetí regulačního rámce, který plnohodnotně institucionalizuje kryptoměny ve společnosti,“ říká Kryštof Míšek z Argos Capital. Podle něj americký Kongres přijal a prezident podepsal první významný kus kryptoměnové legislativy v historii země.

Změnil se i přístup regulátorů. Namísto plošných represí přicházejí konkrétní pravidla, která dávají trhu jasnější mantinely. „Firmy se dnes cítí sebevědoměji při uvádění nových produktů a služeb na trh ve Spojených státech,“ dodává Míšek. Právě rok 2025 tak může být vnímán jako milník, kdy se krypto definitivně posouvá blíže tradičním financím.

Silný začátek, tvrdá korekce

Navzdory institucionalizaci ale kryptoměny v roce 2025 část investorů zklamaly. Zatímco roli uchovatele hodnoty letos převzaly především drahé kovy, krypto nabídlo spíše volatilitu než stabilní růst.

Bitcoin během roku prudce posílil díky zvýšenému zájmu o bitcoinové ETF a jeho cena atakovala až 124 tisíc dolarů za jednu minci. Následná korekce však přinesla pokles o zhruba 30 procent a ke konci roku se bitcoin obchodoval kolem 88 tisíc dolarů. Ethereum si prošlo podobným vývojem – po silném růstu v první polovině roku se jeho cena stáhla zpět k úrovním pod třemi tisíci dolarů.

Podle Míška si tak investoři jako ochranu hodnoty v roce 2025 častěji vybírali stříbro a zlato. Stříbro posílilo o více než 180 procent a poprvé překonalo hranici 80 dolarů za troyskou unci, zlato přidalo přes 70 procent a pohybuje se kolem 4500 dolarů za unci.

Dalibor Dědek

Volatilita jako přirozená součást trhu

Podle Tomáše Kacerovského, portfolio manažera WOOD & Company, současný vývoj zatím nepůsobí jako začátek klasického medvědího trhu. Spíše jde o typickou fázi konsolidace po rychlém růstu. Prudké posílení přilákalo spekulativní kapitál, často s využitím pákového efektu, a při prvních známkách obratu následovalo hromadné zavírání pozic.

Podobné epizody bitcoin zažil už v minulosti, a to i v obdobích, která se zpětně ukázala jako dlouhodobě růstová. Zatímco krátkodobí investoři prodávají pod tlakem, dlouhodobí držitelé podle dat naopak poklesy často využívají k postupnému přikupování.

Makroekonomika a technologická rizika

Do dalšího vývoje promlouvá i makroekonomický kontext. Masivní rozpočtové deficity velkých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Francie, podle Míška podporují dlouhodobý investiční příběh bitcoinu. „Vzhledem k těmto deficitům očekávám v roce 2026 spíše zotavení bitcoinu a další růst aktiva,“ říká.

Zároveň ale nelze přehlížet technologická rizika. Saxo Bank ve svých tradičních Šokujících předpovědích upozorňuje na extrémní scénář předčasného prolomení kryptografického zabezpečení kvantovými počítači. I když jde o záměrně vyhrocený výhled, připomíná, že kryptoměny zůstávají nejen finančním, ale i technologickým aktivem.

V kauze Dozimetr byl obžalovaný mimo jiné podnikatel Michal Redl

Šéfkuchař Filip Sajler

