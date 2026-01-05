Nový magazín právě vychází!

Rodríguezová přebírá moc ve Venezuele a nabízí dialog Washingtonu

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu, informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, který má stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním, včetně pašování drog do Spojených států.

„Vyzýváme vládu USA ke spolupráci na agendě zaměřené na sdílený rozvoj v rámci mezinárodního práva,“ uvedla Rodríguezová v noci na dnešek na síti Telegram v prohlášení, které podepsala jako úřadující prezidentka. Venezuelský nejvyšší soud ji o víkendu pověřil dočasným vedením země. „(Americký) prezident Donald Trump, naši lidé a náš region si zaslouží mír a dialog, ne válku,“ dodala s tím, že Venezuela znovu potvrzuje svůj závazek k míru a usiluje o život bez vnějších hrozeb. Rodríguezová prohlášení zveřejnila po nedělním prvním zasedání kabinetu bez Madura.

Americký prezident Donald Trump v neděli Rodríguezové pohrozil, že může zaplatit vyšší cenu než Maduro, pokud „neudělá to, co je správné“. V noci na dnešek Trump řekl, že jeho administrativa jedná s lidmi, kteří se ujali vedení Venezuely. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo má situaci ve Venezuele pod kontrolou. Trump také uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na „snaze spravit“ tuto zemi.

Trump a americký ministr zahraničí Marco Rubio od představitelů vlády v Caracasu čekají zásadní změny a splnění požadavků Spojených států. Mezi ně podle amerických médií patří zastavení obchodu s drogami a omezení působení drogových gangů či řízení venezuelského ropného sektoru „ve prospěch lidu“. V noci na dnešek Trump novinářům řekl, že žádá, aby Rodríguezová poskytla USA plný přístup ke zchátralé venezuelské ropné infrastruktuře. „Pokud se nebudou chovat slušně, udeříme podruhé,“ zopakoval americký prezident podle Reuters.

V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené státy k okamžitému propuštění venezuelského prezidenta a jeho manželky, přičemž Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“. V neděli ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené síly byly po celé zemi uvedeny do stavu pohotovosti, aby zajistily suverenitu země.

